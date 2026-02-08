Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február - ZOH Miláno 2026

Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 3. V pondelok 9. februára sa predstaví jediný Slovák
Štartovať bude v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík, ktorého čaká olympijský debut.
O 19:00 sa predstaví prvom kole na strednom mostíku, v prípade postupu bude pokračovať od 20:12.
Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v pondelok 9. februára 2026 (deň 3).
Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 3)
