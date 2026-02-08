    09.02.2026 06:00
    Deň 3
    Miláno a Cortina 2026
    Denný programProgram Slovákov

    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február - ZOH Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|9. feb 2026 o 00:00
    ShareTweet0

    Pozrite si kompletný program a výsledky Slovákov z dňa 2 (8.2.2026) na olympiáde v Miláne a Cortine 2026.

    Olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo2026 majú na programe deň číslo 3. V pondelok 9. februára sa predstaví jediný Slovák

    Štartovať bude v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík, ktorého čaká olympijský debut.

    O 19:00 sa predstaví prvom kole na strednom mostíku, v prípade postupu bude pokračovať od 20:12.

    Pozrite si program Slovákov na ZOH Miláno 2026 v pondelok 9. februára 2026 (deň 3).

    Dnešný program Slovákov na zimnej olympiáde Miláno a Cortina 2026 (deň 3)

    Dátum

    Čas

    Meno

    Šport

    Disciplína

    9. február

    19:00

    Hektok Kapustík

    Skoky na lyžiach

    stredný mostík, 1. kolo

    Kompletný program Slovákov na ZOH 2026

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február- ZOH Miláno 2026.
    Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február - ZOH Miláno 2026
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky Slovákov dnes - pondelok, 9. február - ZOH Miláno 2026