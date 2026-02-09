Česko hlási dodatočnú nomináciu. Na olympiádu pricestuje mladá lyžiarka

Českú výpravu na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d 'Ampezzo doplnila alpská lyžiarka Celine Sommerová.
O získaní ďalšieho dodatočne prideleného miesta dnes informoval hovorca lyžiarskeho zväzu Tomáš Haisl. Už tak rekordná nominácia sa tým pádom rozšírila na 115 športovcov.
Dvadsaťdvaročná Sommerová bude pretekať 18. februára v slalome. Má za sebou tri štarty vo Svetovom pohári. V roku 2023 sa zúčastnila majstrovstiev sveta vo francúzskom Courcheveli, kde nedokončila prvé kolo slalomu.
Do Cortiny dorazí zo zámoria, pretože ešte dnes tam bola pätnásta v slalome seriálu Nor-Am.
Najväčšou hviezdou medzi českými alpskými lyžiarkami na ZOH je Ester Ledecká, olympijská víťazka v superobrovskom slalome z roku 2018.
V ženskom tíme v zjazdovom lyžovaní sú ešte Martina Dubovská, Barbora Nováková, Alena Labaštová a Elise Maria Negri.
