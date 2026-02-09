Prekvapivé rozhodnutie nemeckého tímu. Napriek bronzu v štafete uprednostnil konkurenta

Nemecký biatlonista Justus Strelow sa na prebiehajúcich ZOH nepredstaví v utorkových individuálnych pretekoch na 20 km.
Napriek tomu, že v nedeľu pomohol Nemcom k bronzovej medaile v mix štafete, vedenie tímu uprednostnilo štvoricu Philipp Horn, David Zobel, Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath.
Tretie miesto v podaní Nemcov bolo prekvapením a Strelow k tomu prispel čistými položkami.
„Rozhodnutie nie je nasmerované proti Justusovi a jeho kvalitám. Budeme ho na olympiáde ešte potrebovať a on to pochopil,“ citovala agentúra DPA športového riaditeľa Nemeckého biatlonového zväzu Felix Bitterling.
Zimná olympiáda Miláno 2026
