Borguľa sa nepredstaví vo vytrvalostných pretekoch. Dôvodom je jeho zdravotný stav

Slovenský biatlonista Jakub Borguľa nebude štartovať v zajtrajších vytrvalostných pretekoch. Dôvodom je choroba, z ktorej sa musel zotavovať krátko pred ZOH a jeho zdravotný stav ešte nie je stopercentný. Informuje Šport STVR.
"Po dohode s trénermi a lekármi som sa rozhodol, že nebudem štartovať. Myslím si, že šprint je moja najsilnejšia disciplína a keď sa lepšie aklimatizujem a dotrénujem, čo som zameškal pre chorobu. V utorok by som nevedel podať adekvátny výkon," uviedol Borguľa vo vysielaní STVR.
Dvadsaťjedenročný rodák z rakúskeho Grazu "vybuchol" Anterselve na prvom úseku nedeľňajšej mixštafety.
Na strelnici to nebolo zlé, veď musel iba raz dobíjať. Po bežeckej stránke to však vo výške cez 1600 metrov nad morom bolo katastrofálne. Štafetu odovzdával na poslednej 21. priečke.
"Vôbec som si to takto nepredstavoval, je mi to veľmi ľúto najmä kvôli tímovým kolegom. Na trati aj na strelnici som zo seba vydal všetko, ale pre chorobu som sem cestoval neskôr a takto to dopadlo. Beh bol dnes obrovské sklamanie a to mi je ľúto, že som odovzdával posledný," povedal pre STVR.
Do vytrvalostných pretekov tak v utorok 10. februára po 13.30 h vstúpi iba jeden slovenský zástupca - Šimon Adamov.
