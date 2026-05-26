Slovensko spoznalo celkové umiestnenie. Predbehlo hlavných súperov v boji o ZOH

Slovenskí hokejisti skončili na MS v hokeji 2026 na celkovom deviatom mieste. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2:4 v záverečnom zápase skupiny B.
Zverenci Vladimíra Országha sa tak umiestnili na najlepšej pozícii nepostupujúcich tímov. Za sebou nechali aj Nemecko či Dánsko, teda súperov v boji o priamy postup na Zimné olympijské hry 2030.
Pre účasť na ZOH 2026 v Miláne rozhodoval rebríček po MS 2023 v Lotyšsku, na ZOH 2030 bude dôležité hodnotenie po svetovom šampionáte 2027, ktorý bude mať najväčšiu váhu (100 percent).
Okrem toho bude rozhodovať záverečné umiestnenie na nasledujúcich turnajoch: MS v hokeji 2024 v Česku, MS v hokeji 2025 v Švédsku a Dánsku, ZOH 2026 v Taliansku a MS v hokeji 2026 budú mať váhu až 75 percent.
Slovensko má pred Nemeckom po zohľadnení ZOH 2026 náskok 20 bodov, pred Dánskom 50 bodov. Na Česko stráca 30 bodov, na piate miesto Fínska 60 bodov.
Slovákom pomohla najmä vydarená olympiáda, kde predbehli napríklad Česko či Švajčiarsko.
Ak sa chcú slovenskí hokejisti vyhnúť kvalifikácii o ZOH 2030, na najbližších dvoch šampionátoch, vrátane tohto vo Švajčiarsku, musia skončiť na čo najlepšom mieste, ideálne pred trojicou Nemecko, Lotyšsko a Dánsko.
Dobrá pozícia v rebríčku IIHF by mohla Slovákom prihrať aj účasť na Svetovom pohári 2028, ktorého organizáciu potvrdila NHL ešte v marci.
9.
Slovensko
10.
Nemecko
11.
Rakúsko
12.
Dánsko
13.
Slovinsko
14.
Maďarsko
15.
Taliansko
16.
Veľká Británia
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A
| Skupina B
| Skupina A