Tréner Weiss si zobral do realizačného tímu aj svojho syna. Z kádra vypadli Hancko aj Lobotka

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st.
TASR|27. máj 2026 o 16:16
Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Weissa st. pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Weiss ml.

Šesťdesiatjedenročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte (1.6.) a Čiernej Hore (5.6.).

Kouč viedol svojho syna v predošlom pôsobisku Slovan Bratislava a obaja skončili v závere uplynulej sezóny.

„Nejaké kroky v realizačnom tíme sa urobili, nie je to úplne uzavreté. Odišiel masér a celý trénersky tím. Ja som si priviedol nový. Asistentmi pri mne budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a môj Vlado,“ uviedol tréner Weiss na reprezentačnom zraze.

Z pôvodnej nominácie úplne vypadli Dávid Hancko a Stanislav Lobotka. Obranca Hancko si doliečuje členok a voľno dostal aj na základe žiadosti jeho klubu Atlética Madrid.

Zranenie trápi taktiež stredopoliara Lobotku z Neapola, ale aj kapitána Milana Škriniara.

Ten s tímom bude, no nezasiahne do pondelkového duelu v Dunajskej Strede a ani do následného v Košiciach.

V ňom sa rozlúči s reprezentačnou kariérou obranca Peter Pekarík. Na úkor chýbajúcich ťahúňov chce dať staronový kormidelník šancu hráčom z najvyššej slovenskej súťaže.

