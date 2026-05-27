Tréner Weiss si zobral do realizačného tímu aj svojho syna. Z kádra vypadli Hancko aj Lobotka

Asistentmi futbalového trénera Vladimíra Weissa st. pri slovenskej reprezentácii budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a jeho syn Vladimír Weiss ml.
Šesťdesiatjedenročný kormidelník sa vrátil k reprezentácii po 14 rokoch a v júnovom asociačnom termíne ho čakajú prípravné zápasy proti Malte (1.6.) a Čiernej Hore (5.6.).
Kouč viedol svojho syna v predošlom pôsobisku Slovan Bratislava a obaja skončili v závere uplynulej sezóny.
„Nejaké kroky v realizačnom tíme sa urobili, nie je to úplne uzavreté. Odišiel masér a celý trénersky tím. Ja som si priviedol nový. Asistentmi pri mne budú Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a môj Vlado,“ uviedol tréner Weiss na reprezentačnom zraze.
Z pôvodnej nominácie úplne vypadli Dávid Hancko a Stanislav Lobotka. Obranca Hancko si doliečuje členok a voľno dostal aj na základe žiadosti jeho klubu Atlética Madrid.
Zranenie trápi taktiež stredopoliara Lobotku z Neapola, ale aj kapitána Milana Škriniara.
Ten s tímom bude, no nezasiahne do pondelkového duelu v Dunajskej Strede a ani do následného v Košiciach.
V ňom sa rozlúči s reprezentačnou kariérou obranca Peter Pekarík. Na úkor chýbajúcich ťahúňov chce dať staronový kormidelník šancu hráčom z najvyššej slovenskej súťaže.