ONLINE: Skoky na lyžiach mužov dnes, ZOH Miláno a Cortina 2026 LIVE (Hektor Kapustík)

Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík dnes ide 1. kolo na strednom mostíku na ZOH v Miláne a Cortine 2026.
Slovenský skokan na lyžiach zažije dnes svoju olympijskú premiéru. V 1. kole sa bude snažiť prebojovať do finále, ktoré je na programe od 20.12 hod.
ONLINE PRENOS: Skoky na lyžiach mužov (ZOH Miláno a Cortina 2026, Hektor Kapustík, 1. kolo, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Zimné olympijské hry - Skoky na lyžiach 2026
09.02.2026 o 19:00
Muži - Stredný mostík
Plánovaný
Prenos
Startovní listina
1. Enzo Milesi (FRA)
2. Vilho Palosaari (FIN)
3. Jules Chervet (FRA)
4. Fatih Arda İpcioğlu (TUR)
5. Daniel Andrei Cacina (ROU)
6. Kaimar Vagul (EST)
7. Muhammed Ali Bedir (TUR)
8. Mihnea Alexandru Spulber (ROU)
9. Čchi-wu Sung (CHN)
10. Francesco Cecon (ITA)
11. MacKenzie Boyd-Clowes (CAN)
12. Vitalij Kaliničenko (UKR)
13. Tate Frantz (USA)
14. Jevhen Marusjak (UKR)
15. Hektor Kapustík (SVK)
16. Giovanni Bresadola (ITA)
17. Felix Trunz (SUI)
18. Alex Insam (ITA)
19. Danil Vasiljev (KAZ)
20. Ilja Mizernych (KAZ)
21. Roman Koudelka (CZE)
22. Kevin Bickner (USA)
23. Paweł Wąsek (POL)
24. Sandro Hauswirth (SUI)
25. Artti Aigro (EST)
26. Antti Aalto (FIN)
27. Andreas Wellinger (GER)
28. Niko Kytösaho (FIN)
29. Jason Colby (USA)
30. Kamil Stoch (POL)
31. Gregor Deschwanden (SUI)
32. Pius Paschke (GER)
33. Timi Zajc (SLO)
34. Valentin Foubert (FRA)
35. Johann Andre Forfang (NOR)
36. Naoki Nakamura (JPN)
37. Marius Lindvik (NOR)
38. Kacper Tomasiak (POL)
39. Vladimir Zografski (BUL)
40. Kristoffer Eriksen Sundal (NOR)
41. Stefan Kraft (AUT)
42. Stephan Embacher (AUT)
43. Felix Hoffmann (GER)
44. Jan Hörl (AUT)
45. Philipp Raimund (GER)
46. Daniel Tschofenig (AUT)
47. Anže Lanišek (SLO)
48. Ren Nikaidō (JPN)
49. Rjōjū Kobajaši (JPN)
50. Domen Prevc (SLO)
V závodě se objeví Roman Koudelka, který bude startovat na své páté olympiádě. Vstup do této sezony neměl ideální, ale postupem času se mu začalo dařit postupovat do druhých kol a na kontě už má solidních 38 bodů. Ve 36 letech ukazuje, že je stále schopen měřit se svými výkony s konkurencí a dokáže patřit mezi 30 nejlepších na světě. Jeho nejlepším výsledkem v sezoně bylo 17. místo.
Slovensko bude reprezentovat Hektor Kapustík, jenž v této sezoně vybojoval výtečné 20. místo v Zakopaném. Na další bodované umístění osmnáctiletý závodník ale nedosáhl.
Hledat hlavního favorita závodu je složité. Domen Prevc je sice ve fenomenální formě, ale na středním můstku se jedná o specifický závod, ve kterém kvality z velkých můstků nebývají až takovou výhodou. Přesto, podceňovat slovinského závodníka by nebylo rozumné. Stejně jako obhájce zlata Rjoja Kobajašiho či Němce Philippa Raimunda a Felixe Hoffmanna, kterým se docela dařilo v trénincích.
Před čtyřmi lety v Pekingu se olympijským šampionem stal Rjoju Kobajaši před Manuelem Fettnerem a Dawidem Kubackim. Z medailistů je na olympiádě pouze japonský reprezentant Kobajaši, který bude na středním můstku skákat.
Roman Koudelka v Pekingu na středním můstku vybojoval 18. místo.
Na středním můstku se v této sezoně příliš neskákalo, což může být nevýhoda pro řadu skokanů. Například pro lídra Světového poháru Domena Prevce, jenž září na velkém můstku, avšak v jediném závodě na středním můstku v této sezoně obsadil až 13. místo. Stalo se tak ve Falunu na konci listopadu, kde vyhrál Stefan Kraft před Anže Laniškem a Philippem Raimundem.
Pořadí SP
1. Domen Prevc (SLO) 1614 b
2. Rjōjū Kobajaši (JPN) 989 b
3. Ren Nikaidō (JPN) 921 b
4. Anže Lanišek (SLO) 767 b
5. Daniel Tschofenig (AUT) 745 b
6. Philipp Raimund (GER) 743 b
7. Jan Hörl (AUT) 720 b
8. Felix Hoffmann (GER) 652 b
9. Stephan Embacher (AUT) 615 b
10. Stefan Kraft (AUT) 511 b
44. Roman Koudelka (CZE) 38 b
54. Hektor Kapustík (SVK) 11 b
Po ženách se poprvé na probíhajících olympijských hrách představí také muži. Skákat budou rovněž na středním můstku, na němž v posledních dvou dnech trénovali.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 19:00.
