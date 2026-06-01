    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Hráči Švajčiarska po prehre vo finále MS 2026.
    Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení.
    Deň 15 na MS: Fíni opäť obkľúčili sochu nahej ženy a Švajčiari bučali na trénera Nórov
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk titulu majstrov sveta
    Fínsko na MS nikdy nemalo silnejší tím. K titulu gratuloval aj legendárny Selänne
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    Švajčiarsky kapitán Roman Josi počas finále MS v hokeji 2026.
    Švajčiari ovládli individuálne ocenenia na MS. Najlepším hráčom šampionátu sa stal ich kapitán
    Patrick Thoresen a Sven Andrighetto.
    Prvenstvo nepustil ani po základnej časti. Švajčiarsky útočník ovládol kanadské bodovanie
    PrehľadOnline prenosSumárVideoFotogalériaSúvisiace

    Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť

    Hráči Švajčiarska po prehre vo finále MS 2026.
    Fotogaléria (48)
    Hráči Švajčiarska po prehre vo finále MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|1. jún 2026 o 07:30
    ShareTweet35

    Švajčiarski hokejisti odchádzajú aj z piateho finále MS len so striebrom.

    Trpký koniec, slzy v očiach a na krku striebro. Tá istá pesnička sprevádza posledné roky švajčiarsky hokej.

    Švajčiarsko podľahlo vo finále MS v hokeji 2026 Fínsku 0:1 po predĺžení a na domácej pôde sa nedočkalo vytúženého zlata.

    Šampionátom pritom domáci hokejisti prechádzali s prehľadom. Vyhrali všetkých deväť zápasov a dokonca každý z nich aspoň o dva góly. V tom najdôležitejšom však opäť zaváhali.

    „Nedokončili sme našu prácu. Všetko bolo perfektné až do posledného zápasu. Mali sme šance, ale nedokázali sme dať gól. Je to nanič,“ hodnotil útočník Nico Hischier.

    Najlepšia generácia švajčiarskeho hokeja tak ostáva len strieborná. Po rokoch 2013, 2018, 2024 a 2025 prehrala aj piate finále na MS. Navyše, tentokrát na zlato nedosiahla už tretíkrát v rade.

    „Takto si to nepredstavovali tí, čo písali scenár týchto majstrovstiev,“ hovoril spolukomentátor TV Joj Rastislav Pavlikovský.

    „Posledné hurá zlatej generácie,“ písal o domácich hokejistoch novinár Klaus Zaugg a vo svojom komentári pre web Watson opisoval, že Švajčiarov zdolala záťaž očakávaní, ktoré nikdy neboli tak vysoké.

    Doteraz vo finále nemali čo stratiť, teraz to bolo presne naopak. Na domácom ľade chceli zavŕšiť snaženie mužstva a vyvolať veľkolepú oslavu. Každý očakával víťazstvo.

    Vedeli, že nová „zlatá“ generácia už nemusí prísť a práve preto hnal Švajčiarov za úspechom aj tento tlak. Domáci turnaj mal byť čerešničkou na torte v dobrom období švajčiarskeho hokeja.

    „Švajčiari neprehrali jeden zápas. Prehrali príležitosť, ktorá sa už nemusí vrátiť,“ písal Zaugg.

    „Nikdy v histórii švajčiarskeho športu nevládlo také veľké sklamanie ako teraz.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko

    Inkasoval len trikrát, ale zlato nemá

    „Je to pre mňa ťažké, prehral som päťkrát vo finále a teraz tretíkrát za sebou. Verím, že raz sa nám to podarí vyhrať,“ hovoril Nino Niederreiter.

    Švajčiari nedokážu dosiahnuť vrchol svetového hokeja. Sú blízko, ale nestačí to.

    Vo finále ako keby nevedeli súperov prestrieľať.

    Pred dvoma rokmi v Prahe podľahli Čechom 0:2 a vlani nestačili v Štokholme na zlatých Američanov 0:1 po predĺžení. Teraz dopadli proti Fínom rovnako.

    Ich brankár Genoni chytal v troch finále za sebou. Inkasoval v nich len trikrát, z toho len raz v základnej hracej dobe, a napriek tomu nemá zlato.

    „Bol to ťažký boj. Ani jedna strana nedala tej druhej veľa priestoru až do konca. Na konci opäť rozhodlo to, že oni dali gól a my nie. Tento pocit už poznáme veľmi dobre, o to horšie to teraz je,“ smútil Švajčiar Hischier.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    48 fotografií
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Aleksander Barkov (16) a Tim Berni (56) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Olli Maatta (3) a Dean Kukan (14) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi (13) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Hráč Fínska Sakari Manninen (65) a hráč Švajčiarska Dominik Egli (72) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Switzerland's Roman Josi (90) challenges for the puck with Finland's Ville Heinola (41) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Janis Moser looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú s trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

    Kde zmizla herná elegancia a ľahkosť?

    Švajčiari odohrali s Fínmi veľmi vyrovnaný duel a prvýkrát na turnaji nedokázali po 60 minútach triumfovať.

    Domáci mali veľkú príležitosť zobrať zápas pod kontrolu na začiatku druhej tretiny, avšak dvojminútovú presilovú hru 5 na 3 nevyužili. Na turnaji pritom mali najúdernejšiu presilovku.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    teraz
    Reprezentanti Slovenska počas MS v hokeji 2026.
    ne 23:07|1
    Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026Pozrite si poradie všetkých tímov na MS v hokeji 2026.
    ne 23:07|1
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť