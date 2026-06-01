Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť

Trpký koniec, slzy v očiach a na krku striebro. Tá istá pesnička sprevádza posledné roky švajčiarsky hokej.
Švajčiarsko podľahlo vo finále MS v hokeji 2026 Fínsku 0:1 po predĺžení a na domácej pôde sa nedočkalo vytúženého zlata.
Šampionátom pritom domáci hokejisti prechádzali s prehľadom. Vyhrali všetkých deväť zápasov a dokonca každý z nich aspoň o dva góly. V tom najdôležitejšom však opäť zaváhali.
„Nedokončili sme našu prácu. Všetko bolo perfektné až do posledného zápasu. Mali sme šance, ale nedokázali sme dať gól. Je to nanič,“ hodnotil útočník Nico Hischier.
Najlepšia generácia švajčiarskeho hokeja tak ostáva len strieborná. Po rokoch 2013, 2018, 2024 a 2025 prehrala aj piate finále na MS. Navyše, tentokrát na zlato nedosiahla už tretíkrát v rade.
„Takto si to nepredstavovali tí, čo písali scenár týchto majstrovstiev,“ hovoril spolukomentátor TV Joj Rastislav Pavlikovský.
„Posledné hurá zlatej generácie,“ písal o domácich hokejistoch novinár Klaus Zaugg a vo svojom komentári pre web Watson opisoval, že Švajčiarov zdolala záťaž očakávaní, ktoré nikdy neboli tak vysoké.
Doteraz vo finále nemali čo stratiť, teraz to bolo presne naopak. Na domácom ľade chceli zavŕšiť snaženie mužstva a vyvolať veľkolepú oslavu. Každý očakával víťazstvo.
Vedeli, že nová „zlatá“ generácia už nemusí prísť a práve preto hnal Švajčiarov za úspechom aj tento tlak. Domáci turnaj mal byť čerešničkou na torte v dobrom období švajčiarskeho hokeja.
„Švajčiari neprehrali jeden zápas. Prehrali príležitosť, ktorá sa už nemusí vrátiť,“ písal Zaugg.
„Nikdy v histórii švajčiarskeho športu nevládlo také veľké sklamanie ako teraz.“
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko
Inkasoval len trikrát, ale zlato nemá
„Je to pre mňa ťažké, prehral som päťkrát vo finále a teraz tretíkrát za sebou. Verím, že raz sa nám to podarí vyhrať,“ hovoril Nino Niederreiter.
Švajčiari nedokážu dosiahnuť vrchol svetového hokeja. Sú blízko, ale nestačí to.
Vo finále ako keby nevedeli súperov prestrieľať.
Pred dvoma rokmi v Prahe podľahli Čechom 0:2 a vlani nestačili v Štokholme na zlatých Američanov 0:1 po predĺžení. Teraz dopadli proti Fínom rovnako.
Ich brankár Genoni chytal v troch finále za sebou. Inkasoval v nich len trikrát, z toho len raz v základnej hracej dobe, a napriek tomu nemá zlato.
„Bol to ťažký boj. Ani jedna strana nedala tej druhej veľa priestoru až do konca. Na konci opäť rozhodlo to, že oni dali gól a my nie. Tento pocit už poznáme veľmi dobre, o to horšie to teraz je,“ smútil Švajčiar Hischier.
Kde zmizla herná elegancia a ľahkosť?
Švajčiari odohrali s Fínmi veľmi vyrovnaný duel a prvýkrát na turnaji nedokázali po 60 minútach triumfovať.
Domáci mali veľkú príležitosť zobrať zápas pod kontrolu na začiatku druhej tretiny, avšak dvojminútovú presilovú hru 5 na 3 nevyužili. Na turnaji pritom mali najúdernejšiu presilovku.
„Mali sme viac vylúčení, ale našli sme však spôsob, ako ich ubrániť. Dobrá príležitosť dať gól prišla v hre 5 na 3, ale nepodarilo sa to. Keď nedáme gól, nemôžeme vyhrať,“ hovoril Švajčiar Nino Niederreiter.
„Helvéti“ doplácali na zlú streleckú efektivitu. Napriek tomu, že na turnaji strelili v predošlých deviatich zápasoch 48 gólov (štyri strelili aj v základnej skupine pri výhre 4:2 nad Fínskom), vo finále sa nevedeli presadiť.
V Zürichu dbali mužstvá najmä na pevnú defenzívu a na to, aby neinkasovali. Švajčiari hrali pasívnejšie a opatrnejšie ako v predošlých deviatich zápasoch.
Brankári Genoni aj Annunen svoje mužstvá neustále držali v hre o titul. Na strely ovládli duel Fíni v pomere 28:22 a vyzeralo to, že hrajú s menším stresom.
„Otázka po finálovej dráme znie: Kde zmizla herná elegancia, ľahkosť, prirodzenosť, pokoj a trpezlivosť, ktoré Švajčiari predvádzali počas základnej časti turnaja?“ pýtal sa novinár Zaugg.
Fíni sa najprv z gólu radovali v 14. minúte stretnutia. Lundell však puk trafil vysokou hokejkou a jeho zásah neplatil.
Fanúšikovia tak sledovali zápas, v ktorom rozhodol jediný gól v predĺžení hranom 3 na 3.
Fíni mohli rozhodnúť už v prvej minúte extra času, keď Puljujärvi trafil tyčku. Žŕdku zasiahol o pár minút neskôr aj Švajčiar Riat.
Ak máte šancu vystreliť, tak to sakra spravte
Aktivita a držanie puku sa striedali na oboch stranách, až dokým v 11. minúte nerozhodol 20-ročný Konsta Helenius.
Mladý Fín potiahol puk do pásma, spomalil hru, prekorčuľoval okolo obrancu, ktorému nedal priestor zobrať mu puk, a z obvodu pravého kruhu vystrelil. Puk letel pomedzi nohy švajčiarskeho obrancu a aj za chrbát brankára Genoniho.
„Bolo to neuveriteľné. V zápase bol stav 0:0 a vedeli sme, že to rozhodne jeden zásah,“ opisoval víťazný moment mladý útočník.
„Ak máte šancu vystreliť puk, tak ho sakra vystreľte. Fungovalo to.“
Hrdina zápasu Helenius prišiel do Švajčiarska až po vypadnutí Buffala z play-off NHL. Mladík stihol tri zápasy v skupine. Vo vyraďovacej časti odohral ďalšie tri a získal v nich štyri body (3+1). Najdôležitejším však bol jednoznačne zlatý gól.
„Urobil všetko tak, ako mal,“ komentoval prácu Fína Branko Radivojevič v štúdiu TV Joj.
Helenius mal za sebou prelomovú sezónu. Na farme Buffala hral za Rochester veľmi dobre, zbieral bod na zápas. Priestor dostal aj v A-tíme. Za Sabres odohral 13 zápasov, z toho štyri v play-off. Priestor dostal až v záverečných štyroch zápasoch série druhého kola s Montrealom. Dal v nich dva góly.
Konsta Helenius oslavuje víťazný gól proti Švajčiarom. (Autor: TASR/AP)
Bratmi na ľade aj mimo neho
Trofej pre majstrov sveta zdvihol ako prvý nad hlavu fínsky kapitán Aleksander Barkov. Počas celej sezóny nehral pre zranenie a súťažne tak nastúpil až na MS.
Kapitán Floridy aj fínskej reprezentácie tak aj tretiu sezónu za sebou ukončil víťazne. Z tých predošlých dvoch má Stanley Cupy.
Aj vo Švajčiarsku sa ukázal ako líder. Turnaj ukončil s 11 bodmi ako najproduktívnejší Fín a novinári ho zvolili aj do all-star tímu.
Mužstvo podržal aj brankár Justus Annunen, ktorý šampionát ukončil čistým kontom. Proti Švajčiarom si pripísal 22 zákrokov.
„Je to neskutočné, neviem to ani opísať,“ hovoril so zlatom na krku. „Boli sme bratmi na ľade aj mimo ľadu. Myslím si, že počas zápasu sa to ukázalo.“
Pavúk play-off MS v hokeji 2026