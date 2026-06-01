Gól v poslednej sekunde nás zachránil. Už som videl tie titulky v novinách, vravel Weiss

Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Fotogaléria (31)
Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)
Titanilla Bőd|1. jún 2026 o 23:21
ShareTweet0

Staronový tréner debutoval víťazstvom.

Bežala posledná minúta pridaného času. Slováci stupňovali nápor, ale Malťania heroicky bránili.

Po novembrovej výhre nad Fínskom bol 162. tím FIFA rankingu blízko ďalšieho cenného výsledku. Stav prípravného zápasu Slovensko – Malta bol totiž ešte v 94. minúte nerozhodný.

Napokon však staronový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss debutoval víťazstvom. Z poslednej akcie zápasu skóroval jeden z ôsmich debutantov Roland Galčík a Slovensko zdolalo Maltu 2:1.

Strelec do nemocnice

„Bolo to utrápené víťazstvo. Veľmi som si zápas neužil. Nepremenili sme šance a bol som nervózny,“ uznal Weiss.

Slováci sa síce rýchlo ujali vedenia zásluhou Lukáša Haraslína, no ďalšie góly neprichádzali. „Hlavne šanca Davida Strelca bola kľúčová, keď mohol zvýšiť na 2:0,“ poznamenal tréner.

VIDEO: Tréner V. Weiss st. po výhre nad Maltou


Útočník Middlesbrough napokon nedohral ani prvý polčas. „Nebol celkom fit, ale chcel hrať. Počas zápasu mu prišlo zle a išiel do nemocnice na vyšetrenie,“ vysvetľoval Weiss.

Slovákov čaká v piatok ďalší zápas v Košiciach s Čiernou Horou. Ak by Strelec nebol k dispozícii, tréner zvažuje, že donominuje ďalšieho útočníka.

Malta patrí síce k futbalovým trpaslíkom, no hostia ukázali v zápase viacero dobrých veci. Niekoľkokrát sa peknou kombináciou dostali do šestnástky a napokon Joseph Mbong vyrovnal.

V druhom polčase mali Slováci jednoznačne viac z hry, ale gólovo sa veľmi dlho nepresadili.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Malta v prípravnom dueli
Na snímke hráči Slovenska, sprava Ľubomír Šatka, Ondrej Duda a László Bénes sa tešia z gólu spoluhráča Lukáša Haraslína počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z gólu spoluhráča Lukáša Haraslína (17) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Na snímke zľava Zach Muscat (Malta) a Lukáš Haraslín (Slovensko) dáva gól počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Na snímke diváci počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.
31 fotografií
Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. pred prípravným zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. pred prípravným zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke sprava tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st., asistenti trénera Ľuboš Benkovský, Marek Hamšík, Štefan Markulík a Vladimír Weiss ml. pred prípravným zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.Na snímke hráči Slovenska (vpravo) a hráči Malty (vľavo) pred prípravným futbalovým zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke asistenti trénera slovenskej futbalovej reprezentácie, zľava Vladimír Weiss ml. a Marek Hamšík pred prípravným zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke hráči Malty sa tešia z gólu počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke zľava Adam Obert (Slovensko), Ilyas Chouaref (Malta) a Ondrej Duda (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke zľava Hugo Pávek (Slovensko) a Keyon Ewurum (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke zľava Kurt Shaw (Malta) a Dávid Strelec (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke uprostred tréner Malty Emilio De Leo počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke sprava tréner Malty Emilio De Leo a tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred prípravným futbalovým zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Dolný rad zľava Ondrej Duda, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, László Bénes a Peter Pokorný. Horný rad zľava brankár Dominik Takáč, David Strelec, Adam Obert, Ľubomír Šatka, Martin Valjent a Hugo Pávek.Na snímke zľava Adam Obert (Slovensko) a Alexander Satariano (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke zľava Zach Muscat (Malta) a Lukáš Haraslín (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke brankár Henry Bonello (Malta) dostáva gól počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke dole brankár Henry Bonello (Malta) a Adrián Kaprálik (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke zľava Kevin Cannavo (Malta), Artur Gajdoš (Slovensko) a Peter Kováčik (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke zľava Kevin Cannavo (Malta) a Peter Kováčik (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke zľava tréner Slovenska Vladimír Weiss st. a Matúš Bero (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke asistent trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss ml. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke zľava Matúš Bero (Slovensko) a Brandon Paiber (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke sprava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Brandon Paiber (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke zľava Lukáš Haraslín (Slovensko) a Brandon Paiber (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke zľava Kevin Cannavo (Malta) a Martin Valjent (Slovensko) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026. Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede 1. júna 2026.

„Dnes už každý vie hrať futbal. Bol by průser, ak by sme nevyhrali. Som rád, že mužstvo ukázalo charakter. Hráči v druhom polčase priniesli obrat,“ vravel Weiss.

Víťazný gól dal Roland Galčík, pre ktorého to bol debut ako zo sna.

„Zachránil nás. Už som videl tie titulky v novinách,“ poznamenal napoly vtipne, napoly vážne tréner.

Pavek si dal pekný darček

V stretnutí zaznamenalo svoj prvý reprezentačný štart až osem hráčov. V základnej zostave nastúpili Dominik Takáč, Hugo Pavek a Peter Pokorný, postupne sa dostali na trávnik aj Peter Kováčik, Artur Gajdoš, Michal Faško, Krisztián Bari a Roland Galčík.

Všetci pôsobia v domácich kluboch. „Niké liga má svoju kvalitu. Snažil som sa vybrať najlepších hráčov z nej,“ podčiarkol Weiss.

„Mám oči otvorené, budem mapovať hráčov a budem chodiť do klubov,“ doplnil.

Weiss penil po polhodine. Slovákov vykúpil nováčik, kulisu zachraňovali deti
Súvisiaci článok
Weiss penil po polhodine. Slovákov vykúpil nováčik, kulisu zachraňovali deti

„Hráči boli veľmi koncentrovaní. Za reprezentáciu nie je ľahké hrať a obzvlášť prvýkrát,“ vyzdvihol tréner.

Najlepšími hráčmi na ihrisku boli podľa neho Adam Obert a Hugo Pavek. „Pavek ma nadchol sebavedomím. Svojím výkonom si dal darček k narodeninám. Emócia musela byť uňho silná,“ skonštatoval Weiss.

Pavek v utorok dovŕši 21 rokov. Už pri svojom debute ukázal, že môže byť reálnou alternatívou na pravej strane obrany namiesto Petra Pekaríka, ktorý v piatok v Košiciach ukončí svoju reprezentačnú kariéru.

Vynikajúce zázemie

Slovenská futbalová reprezentácia hrala po prvý raz v Dunajskej Strede. V hľadisku bolo takmer šesťtisíc ľudí.

Weiss počas hráčskej kariéry hral za DAC a pred jeho príchodom do Slovana Bratislava ho spájali aj s klubom zo Žitného ostrova.

Nakoniec sa v MOL Aréne naozaj predstavil ako domáci tréner – na lavičke reprezentácie.

„Trochu som sa tu motal, išiel som na opačnú stranu,“ priznal so smiechom Weiss.

„Je to štadión, na ktorom by som chcel hrať zápasy aj v budúcnosti. Nemôžeme stále hrať na Slovane, v Trnave alebo na východe. A tu je všetko – fantastický trávnik, vynikajúce zázemie, milí ľudia. Cítim sa tu dobre, mám tu priateľov,“ podčiarkol reprezentačný kouč. 

Reprezentácie

Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Tréner Slovenska Vladimír Weiss st. počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede.
Gól v poslednej sekunde nás zachránil. Už som videl tie titulky v novinách, vravel Weiss
Titanilla Bőd|po 23:21
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Gól v poslednej sekunde nás zachránil. Už som videl tie titulky v novinách, vravel Weiss