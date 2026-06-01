Gól v poslednej sekunde nás zachránil. Už som videl tie titulky v novinách, vravel Weiss

Bežala posledná minúta pridaného času. Slováci stupňovali nápor, ale Malťania heroicky bránili.
Po novembrovej výhre nad Fínskom bol 162. tím FIFA rankingu blízko ďalšieho cenného výsledku. Stav prípravného zápasu Slovensko – Malta bol totiž ešte v 94. minúte nerozhodný.
Napokon však staronový tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss debutoval víťazstvom. Z poslednej akcie zápasu skóroval jeden z ôsmich debutantov Roland Galčík a Slovensko zdolalo Maltu 2:1.
Strelec do nemocnice
„Bolo to utrápené víťazstvo. Veľmi som si zápas neužil. Nepremenili sme šance a bol som nervózny,“ uznal Weiss.
Slováci sa síce rýchlo ujali vedenia zásluhou Lukáša Haraslína, no ďalšie góly neprichádzali. „Hlavne šanca Davida Strelca bola kľúčová, keď mohol zvýšiť na 2:0,“ poznamenal tréner.
Útočník Middlesbrough napokon nedohral ani prvý polčas. „Nebol celkom fit, ale chcel hrať. Počas zápasu mu prišlo zle a išiel do nemocnice na vyšetrenie,“ vysvetľoval Weiss.
Slovákov čaká v piatok ďalší zápas v Košiciach s Čiernou Horou. Ak by Strelec nebol k dispozícii, tréner zvažuje, že donominuje ďalšieho útočníka.
Malta patrí síce k futbalovým trpaslíkom, no hostia ukázali v zápase viacero dobrých veci. Niekoľkokrát sa peknou kombináciou dostali do šestnástky a napokon Joseph Mbong vyrovnal.
V druhom polčase mali Slováci jednoznačne viac z hry, ale gólovo sa veľmi dlho nepresadili.
„Dnes už každý vie hrať futbal. Bol by průser, ak by sme nevyhrali. Som rád, že mužstvo ukázalo charakter. Hráči v druhom polčase priniesli obrat,“ vravel Weiss.
Víťazný gól dal Roland Galčík, pre ktorého to bol debut ako zo sna.
„Zachránil nás. Už som videl tie titulky v novinách,“ poznamenal napoly vtipne, napoly vážne tréner.
Pavek si dal pekný darček
V stretnutí zaznamenalo svoj prvý reprezentačný štart až osem hráčov. V základnej zostave nastúpili Dominik Takáč, Hugo Pavek a Peter Pokorný, postupne sa dostali na trávnik aj Peter Kováčik, Artur Gajdoš, Michal Faško, Krisztián Bari a Roland Galčík.
Všetci pôsobia v domácich kluboch. „Niké liga má svoju kvalitu. Snažil som sa vybrať najlepších hráčov z nej,“ podčiarkol Weiss.
„Mám oči otvorené, budem mapovať hráčov a budem chodiť do klubov,“ doplnil.
„Hráči boli veľmi koncentrovaní. Za reprezentáciu nie je ľahké hrať a obzvlášť prvýkrát,“ vyzdvihol tréner.
Najlepšími hráčmi na ihrisku boli podľa neho Adam Obert a Hugo Pavek. „Pavek ma nadchol sebavedomím. Svojím výkonom si dal darček k narodeninám. Emócia musela byť uňho silná,“ skonštatoval Weiss.
Pavek v utorok dovŕši 21 rokov. Už pri svojom debute ukázal, že môže byť reálnou alternatívou na pravej strane obrany namiesto Petra Pekaríka, ktorý v piatok v Košiciach ukončí svoju reprezentačnú kariéru.
Vynikajúce zázemie
Slovenská futbalová reprezentácia hrala po prvý raz v Dunajskej Strede. V hľadisku bolo takmer šesťtisíc ľudí.
Weiss počas hráčskej kariéry hral za DAC a pred jeho príchodom do Slovana Bratislava ho spájali aj s klubom zo Žitného ostrova.
Nakoniec sa v MOL Aréne naozaj predstavil ako domáci tréner – na lavičke reprezentácie.
„Trochu som sa tu motal, išiel som na opačnú stranu,“ priznal so smiechom Weiss.
„Je to štadión, na ktorom by som chcel hrať zápasy aj v budúcnosti. Nemôžeme stále hrať na Slovane, v Trnave alebo na východe. A tu je všetko – fantastický trávnik, vynikajúce zázemie, milí ľudia. Cítim sa tu dobre, mám tu priateľov,“ podčiarkol reprezentačný kouč.