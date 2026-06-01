Dobre rozohraná pozícia. Ako sa slovenskí hokejisti vyhnú kvalifikácii na olympiádu?

Slovenskí hokejisti obsadili na MS v hokeji 2026 konečné 9. miesto. Hoci druhýkrát za sebou nepostúpili do štvrťfinále, oproti vlaňajšku si polepšili.
Na MS v hokeji 2025 skončili Slováci na 11. mieste, v roku 2024 na MS v Česku obsadili siedme miesto.
Prečo spomíname tieto turnaje?
Konečné umiestnenia na svetových šampionátoch sa neukladajú len do historických štatistík.
V olympijskom cykle sa na základe výsledkov počíta, kto sa dostane na nasledujúcu olympiádu priamo a kto bude hrať kvalifikáciu.
Pre účasť na ZOH 2026 v Miláne rozhodoval rebríček po MS 2023 v Lotyšsku, na ZOH 2030 bude dôležité hodnotenie po svetovom šampionáte 2027, ktorý bude mať najväčšiu váhu (100 percent).
Okrem toho bude rozhodovať záverečné umiestnenie na nasledujúcich turnajoch: MS v hokeji 2024 v Česku, MS v hokeji 2025 v Švédsku a Dánsku, ZOH 2026 v Taliansku a MS v hokeji 2026.
Neaktuálny rebríček
Slovensko muselo hrať kvalifikáciu na posledné dva olympijské turnaje - v roku 2021 na ZOH v Pekingu, v 2024 na ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Na oboch napokon dokráčalo až do semifinále, v Pekingu hokejisti dokonca získali historické bronzové medaily.
Na mužský hokejový olympijský turnaj postupuje priamo deväť tímov. Hostiteľská krajina a osem najlepších tímov podľa rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Tri ďalšie tímy si účasť vybojujú v kvalifikáciách, podobne ako v prípade Slovenska.
Pre nasadenie prvých ôsmych tímov, ktoré sa priamo dostanú na olympijský turnaj, rozhoduje rebríček IIHF, ktorý platí tri roky pred olympiádou.
Aktuálny oficiálny rebríček IIHF je ešte z mája 2025, zostavený bol sa po skončení šampionátu vo Švédsku a Dánsku. V ňom figuruje Slovensko na 9. mieste.
Hoci IIHF v metodike rebríčka uvádza, že aktualizácia rankingu vychádza po každých majstrovstvách sveta a po olympijských turnajoch, na začiatku júna 2026 nová edícia rebríčka ešte nie je k dispozícii.
Slovensku patrí 8. miesto
Olympijský cyklus trvá štyri roky a podľa neho sa prideľujú aj body do rankingu IIHF. V rebríčku sa sčítavajú body za päť posledných turnajov: štvoro majstrovstiev sveta a jeden olympijský turnaj.
Body sa prideľujú na základe jednoduchého princípu. Majster sveta alebo olympijský víťaz získa 1600 bodov a medzi jednotlivými pozíciami je štandardne rozdiel 20 bodov.
Výnimku tvoria štyri skoky – medzi 1. a 2., 2. a 3., 4. a 5. a 8. a 9. miestom – kde je rozdiel 40 bodov. Ide o zámerné bonusové odstupy, ktoré zvýhodňujú tímy za postup do štvrťfinále, semifinále, finále a za zisk titulu.
Rebríček je nastavený tak, aby viac odrážal aktuálnu formu tímov než dávnu minulosť.
Výsledky sa preto postupne znehodnocujú v štvorročnom cykle: aktuálny turnaj sa započítava na 100 percent, výsledok z predchádzajúceho roka na 75 percent, spred dvoch rokov na 50 percent a spred troch rokov na 25 percent. Po štyroch rokoch sa daný výsledok z celkového skóre úplne vymaže.
Na princípe tohto výpočtu od IIHF sme zostavili neoficiálnu verziu rebríčka IIHF pre prvých 10 tímov po skončení MS 2026.
Slovensko si za 4. miesto na olympiáde pripočítalo 1500 bodov, za 9. miesto na svetovom šampionáte 1360 bodov.
V neoficiálnom rebríčku by sa tak malo nachádzať so 4900 bodmi na 8. mieste, medzi Nemeckom, na ktoré stráca desať bodov, a Lotyšskom, pred ktorým má náskok 55 bodov.
Reprezentácia medziročne stúpla o jednu pozíciu.
Poradie
Tím
Body
1.
Švajčiarsko
5335
2.
USA
5305
3.
Kanada
5305
4.
Fínsko
5240
5.
Švédsko
5100
6.
Česko
5090
7.
Nemecko
4910
8.
Slovensko
4900
9.
Lotyšsko
4845
10.
Dánsko
4760
Lídrami rebríčka sú prvýkrát v histórii Švajčiari, ktorí tretí raz za sebou skončili na MS druhí.
Delená druhá priečka patrí hokejistom Kanady a USA, štvrtí sú úradujúci majstri sveta Fíni.
Postavenie v rebríčku rozhodlo aj o tom, že na MS v hokeji 2027 v Nemecku sa Slováci zrejme predstavia v A-skupine, ktorú bude hostiť mesto Düsseldorf.
Súpermi Slovákov budú Švajčiarsko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko, Rakúsko, Slovinsko a Ukrajina.
Ako vyzerá súboj o ZOH 2030?
Pre účasť na ZOH 2026 v Miláne rozhodoval rebríček po MS 2023 v Lotyšsku, na ZOH 2030 bude dôležité hodnotenie po svetovom šampionáte 2027, ktorý bude mať najväčšiu váhu (100 percent).
Okrem toho bude rozhodovať záverečné umiestnenie na nasledujúcich turnajoch: MS v hokeji 2024 v Česku, MS v hokeji 2025 v Švédsku a Dánsku, ZOH 2026 v Taliansku a MS v hokeji 2026, ktoré onedlho odštartujú vo Švajčiarsku a budú mať váhu až 75 percent.
Výsledky z týchto turnajov sme zoradili do tabuľky pre prvých 10 tímov v rebríčku IIHF.
Pre správne pochopenie sme pridali aj váhy jednotlivým turnajom a tiež presný počet bodov po odpočítaní príslušných percent - tak ako to bude platiť po skončení MS v hokeji 2027.
Poradie
Tím
MS 2027 (100 %)
MS 2026 (75 %)
ZOH 2026 (75 %)
MS 2025 (50 %)
MS 2024 (25 %)
Spolu (po MS 2027)
1.
Švajčiarsko
1170
1095
780
390
3435
2.
USA
1050
1200
800
365
3415
3.
Kanada
1125
1170
730
375
3400
4.
Fínsko
1200
1140
710
350
3400
5.
Švédsko
1065
1065
760
380
3270
6.
Česko
1095
1050
720
400
3265
7.
Slovensko
1020
1125
660
355
3160
8.
Nemecko
1005
1080
680
360
3125
9.
Lotyšsko
1080
1005
670
340
3095
10.
Dánsko
975
1020
750
320
3065
Slovensko je v tejto tabuľke (po zohľadnení koeficientov) s 3160 bodmi na siedmom mieste.
Pred Nemeckom má náskok 35 bodov, pred Lotyšskom 65 bodov. Na Česko stráca už 105 bodov.
Slovákom pomohla najmä vydarená olympiáda, kde predbehli napríklad aj Česko či Švajčiarsko.
Ak sa chcú slovenskí hokejisti s istotou vyhnúť kvalifikácii o ZOH 2030, na budúcoročnom šampionáte v Nemecku sa musia dostať minimálne do rovnakej fázy (štvrťfinále, semifinále...) ako domáci hokejisti a najhoršie skončiť jedno miesto za nimi.
Dobrá pozícia v rebríčku IIHF by mohla Slovákom prihrať aj účasť na Svetovom pohári 2028, ktorého organizáciu potvrdila NHL ešte v marci.
Zástupca riaditeľa NHLPA Ron Hainsey povedal, že na turnaji sa zúčastní „osem najlepších hokejových reprezentácií“.
Zatiaľ nie je jasné, akým kľúčom ich bude NHL vyberať.
Automatickú účasť by si podľa „papierových predpokladov" mali zabezpečiť hokejisti Kanady, USA, Švédska, Fínska.
Keďže jedno z dejísk bude Praha, istú miestenku má zrejme aj Česko.
Otázni sú ďalší traja účastníci. Zástupcovia NHL sa k tejto téme doposiaľ nevyjadrili.
Ak by však rozhodoval rebríček IIHF, medzi osem najlepších tímov patria aj reprezentácie Švajčiarska, Nemecka a Slovenska.
Čo bude s Ruskom?
Aktuálne v prepočtoch nepočítame s Ruskom. Keď sa na začiatku júna 2026 pozriete na rebríček IIHF, pri krajinách nie je číslom označené umiestnenie, ako tomu bolo v minulosti. Krajiny sú zoradené za sebou bez označenia.
Medzinárodná hokejová federácia k takémuto kroku pristúpila po vlaňajšom svetovom šampionáte vo Švédsku.
Po ňom sa totiž na „neexistujúce" prvé miesto dostalo práve Rusko, ktoré sa od roku 2022 nezúčastňuje na žiadnych oficiálnych turnajoch IIHF po tom, čo vojensky napadlo Ukrajinu.
Oficiálny dôvod IIHF je taký, že pre účasť Ruska na turnajoch neexistujú bezpečnostné záruky.
Ruská reprezentácia sa v rebríčku navonok nenachádza. Až úplne na spodku rankingu, ktorý uzatvára Uzbekistan a Arménsko, je vysvetlenie. Pod hlavičkou "Nezúčastňujú sa na majstrovstvách sveta IIHF" sú dve krajiny: Rusko a Bielorusko.
Rusko má podľa doteraz platného rebríčka (z mája 2025) na konte 4030 bodov, čo je o 45 bodov viac ako má líder poradia USA (3985).
A to je, vzhľadom na to, že sa do tohto roku na MS nepredstavilo už štyrikrát za sebou, pomerne bizarná situácia.
Médiá pracujú s verziou, že Rusom sa body pripočítajú na základe ich „nasadenia“ podľa platného umiestnenia.
Ak boli pred štartom vlaňajšieho šampionátu vo Švédsku v poradí IIHF na druhom mieste, automaticky dostali rovnako bodov ako strieborní medailisti. Vďaka neúspechu Kanady, ktorá vypadla už vo štvrťfinále (1:2 proti Dánsku), majú Rusi najviac bodov zo všetkých.
Koľko bodov a akú pozíciu v rebríčku budú mať Rusi po MS v hokeji 2026, je otázne.
Medzičasom IIHF predĺžila Rusku zákaz aj na MS v hokeji 2027. Zo štvorročného cyklu, na základe ktorého sa vypočítavajú miestenky pre ZOH 2030, Rusi neodohrajú ani jeden turnaj.
Ich účasť na ďalších hrách však zostáva otvorená, podobne ako to bolo pred olympiádou v Taliansku.
Aj na ZOH 2026 sa najskôr kvalifikovalo, až potom sa rozhodlo o jeho neúčasti. Aj preto muselo hrať Slovensko kvalifikáciu v auguste 2024, hoci bolo na postupovej ôsmej priečke. Rusov potom na olympiáde nahradili Francúzi.
Proti zákazu hrať na MS 2027 sa Rusi odvolali a uspeli. Ako bude vyzerať ďalší proces, ukáže čas.
Návrat Bieloruska
IIHF na kongrese počas MS vo Švajčiarsku rozhodla, že Bielorusko sa v sezóne 2026/27 vráti do troch medzinárodných súťaží – na majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov, ženské majstrovstvá sveta IV. divízie a ženské majstrovstvá sveta do 18 rokov III.B divízie.
Federácia uviedla, že po analýze bezpečnostných a organizačných rizík dospela k záveru, že návrat bieloruských tímov môže prebehnúť bezpečne a kontrolovaným spôsobom.
Tento krok už vyvolal vlnu kritických reakcií.
Litovský hokejový zväz oznámil, že ženská reprezentácia do 18 rokov sa nezúčastní majstrovstiev sveta III.B divízie, na ktorých má po rozhodnutí IIHF štartovať aj Bielorusko.
Proti rozhodnutiu federácie vystúpilo aj Lotyšsko.
Generálny sekretár lotyšského zväzu Roberts Plavejs uviedol, že mužská reprezentácia do 18 rokov sa síce zúčastní na majstrovstvách sveta elitnej divízie v USA, no ak by mala nastúpiť proti Bielorusku v play-off alebo v zápase o udržanie, na stretnutie nenastúpi.
Mladí bieloruskí hokejisti by sa mali vrátiť do elitnej divízie, z ktorej boli vyradení po vypuknutí vojny na Ukrajine.
Nahradiť by mali Švajčiarsko, ktoré si účasť na turnaji vybojovalo v aktuálnom ročníku. Ak by sa tak stalo, Bielorusko by si zahralo v základnej skupine aj proti Slovensku, Kanade, Česku a Fínsku.
Odmietavé stanovisko k návratu Bielorusov a Rusov do medzinárodných podujatí vyslovil aj prezident českého hokejového zväzu Alois Hadamczik.