Aj Chladoňovú potrápilo stúpanie, no favoritky špekulovali. Slovenka figuruje už v top 20

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 3. etapy: (Bibione - Buja, 156 km):
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
3:43:43 h
2.
Lily Williamsová
USA
Human Powered Health
+ 0 s
3.
Femke Gerritseová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 0 s
4.
Elisa Longová Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 0 s
5.
Silvia Persicová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 0 s
6.
Pfeiffer Georgiová
Veľká Británia
Picnic PostNL
+ 0 s
36.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 0 s
111.
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink
+ 12:06 min
Talianska cyklistka Elisa Balsamová prežíva rozprávkový úvod 37. ročníka pretekov Giro d'Italia. Rodáčka z Cunea vyhrala všetky tri doterajšie etapy.
Jazdkyňa tímu Lidl - Trek podobne ako v nedeľu triumfovala v ružovom drese líderky pretekov a vďaka získaným bonifikáciám má 24-sekundový náskok.
Pre Balsamovú bolo najväčšou výzvou tretej etapy stúpanie Montenars. Po prvom miernejšom kilometri malo zvyšných 1500 metrov priemerný sklon takmer 11 percent, čo na útok využili elitné vrchárky.
Asi tristo metrov pred vrcholom kopca zaútočila Demi Volleringová, a tak sa na čele vytvorila silná sedemčlenná skupina favoritiek. Do cieľa však zostávalo ešte 21 km a spolupráca vpredu viazla.
Balsamová mala podľa televíznej grafiky po stúpaní Montenars takmer minútové manko, no keďže vrchárky taktizovali, dokázala sa vrátiť dopredu.
Podobne na tom bola aj 19-ročná Viktória Chladoňová, ktorá v stúpaní stratila kontakt, no napokon finišovala v hlavnej skupine bez časovej straty.
V závere odvážne zaútočila Nórka Sigrid Ytterhus Haugsetová, no súperky ju dostihli približne 300 metrov pred páskou. Na dlhý šprint to skúsila Američanka Lily Williamsová, no Balsamová bola silnejšia.
"Potrebujem čas na zotavenie. Tím znova odviedol skvelú prácu a kontroloval únik. Finále som dobre poznala. Stúpanie bolo pre mňa veľmi ťažké, ale bojovala som a snažila sa udržať si ružový dres.
Do cieľa zostávalo ešte veľa kilometrov, snažila som sa neísť sama, ale byť vždy v nejakej skupine a spolu sme dotiahli stratu," povedala Elisa Balsamová.
V utorok však zrejme už o ružový dres príde, keďže na programe je 13 km dlhá časovka do kopca. Bude to veľká výzva pre favoritky na celkové poradie a tiež pre Chladoňovú, ktorá je zatiaľ na výbornej 20. pozícii.
Druhá slovenská reprezentantka Nora Jenčušová prišla do cieľa s 12-minútovým mankom na 111. mieste a v celkovom poradí figuruje mimo top 100.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Elisa Balsamová
Taliansko
Lidl - Trek
10:59:24 h
2.
Lily Williamsová
USA
Human Powered Health
+ 24 s
3.
Elisa Longová Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 30 s
4.
Margaux Vigiéová
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 30 s
5.
Célia Geryová
Francúzsko
FDJ United - SUEZ
+ 30 s
6.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 30 s
20.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 30 s
Nora Jenčušová
Slovensko
Vini Fantini - BePink