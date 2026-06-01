    Aj Chladoňovú potrápilo stúpanie, no favoritky špekulovali. Slovenka figuruje už v top 20

    Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová počas Gira d'Italia 2026. (Autor: Visma-Lease a Bike/ instagram)
    Sportnet|1. jún 2026 o 18:10
    Hviezdou ženského Gira je zatiaľ Elisa Balsamová.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 3. etapy: (Bibione - Buja, 156 km):

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    3:43:43 h

    2.

    Lily Williamsová

    USA

    Human Powered Health

    + 0 s

    3.

    Femke Gerritseová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 0 s

    4.

    Elisa Longová Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    5.

    Silvia Persicová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 0 s

    6.

    Pfeiffer Georgiová

    Veľká Británia

    Picnic PostNL

    + 0 s

    36.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 0 s

    111.

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink

    + 12:06 min

    Talianska cyklistka Elisa Balsamová prežíva rozprávkový úvod 37. ročníka pretekov Giro d'Italia. Rodáčka z Cunea vyhrala všetky tri doterajšie etapy.

    Jazdkyňa tímu Lidl - Trek podobne ako v nedeľu triumfovala v ružovom drese líderky pretekov a vďaka získaným bonifikáciám má 24-sekundový náskok.

    Pre Balsamovú bolo najväčšou výzvou tretej etapy stúpanie Montenars. Po prvom miernejšom kilometri malo zvyšných 1500 metrov priemerný sklon takmer 11 percent, čo na útok využili elitné vrchárky.

    Asi tristo metrov pred vrcholom kopca zaútočila Demi Volleringová, a tak sa na čele vytvorila silná sedemčlenná skupina favoritiek. Do cieľa však zostávalo ešte 21 km a spolupráca vpredu viazla.

    Balsamová mala podľa televíznej grafiky po stúpaní Montenars takmer minútové manko, no keďže vrchárky taktizovali, dokázala sa vrátiť dopredu. 

    Podobne na tom bola aj 19-ročná Viktória Chladoňová, ktorá v stúpaní stratila kontakt, no napokon finišovala v hlavnej skupine bez časovej straty.

    VIDEO: Záver 3. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026


    V závere odvážne zaútočila Nórka Sigrid Ytterhus Haugsetová, no súperky ju dostihli približne 300 metrov pred páskou. Na dlhý šprint to skúsila Američanka Lily Williamsová, no Balsamová bola silnejšia. 

    "Potrebujem čas na zotavenie. Tím znova odviedol skvelú prácu a kontroloval únik. Finále som dobre poznala. Stúpanie bolo pre mňa veľmi ťažké, ale bojovala som a snažila sa udržať si ružový dres. 

    Do cieľa zostávalo ešte veľa kilometrov, snažila som sa neísť sama, ale byť vždy v nejakej skupine a spolu sme dotiahli stratu," povedala Elisa Balsamová. 

    V utorok však zrejme už o ružový dres príde, keďže na programe je 13 km dlhá časovka do kopca. Bude to veľká výzva pre favoritky na celkové poradie a tiež pre Chladoňovú, ktorá je zatiaľ na výbornej 20. pozícii. 

    Druhá slovenská reprezentantka Nora Jenčušová prišla do cieľa s 12-minútovým mankom na 111. mieste a v celkovom poradí figuruje mimo top 100.

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Elisa Balsamová

    Taliansko

    Lidl - Trek

    10:59:24 h

    2.

    Lily Williamsová

    USA

    Human Powered Health

    + 24 s

    3.

    Elisa Longová Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 30 s

    4.

    Margaux Vigiéová

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 30 s

    5.

    Célia Geryová

    Francúzsko

    FDJ United - SUEZ

    + 30 s

    6.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 30 s

    20.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 30 s

    .

    Nora Jenčušová

    Slovensko

    Vini Fantini - BePink


