Obnovená premiéra Weissa na lavičke dopadla úspešne. Slováci rozhodli v úplnom závere

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. pred prípravným zápasom Slovensko - Malta v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|1. jún 2026 o 19:54
Pozrite si priebeh a výsledok prípravného zápasu Slovensko - Malta.

Prípravný zápas

Slovensko - Malta 2:1 (1:1)

Góly: 9. Haraslín, 90.+7. Galčík - 37. Mbong.

Rozhodovali: Káprály - Kóbor, Georgiou (všetci Maď.), ŽK: Duda, Suslov - Corbalan, Muscat, Bonello

Diváci: 5721 divákov

Slovensko: Takáč - Pavek (80. Kováčik), Valjent (80. Faško), Šatka (80. Bari), Obert - Bénes (46. Kaprálik), Pokorný (46. Bero), Duda (67. Gajdoš) - Suslov (67. Galčík), Strelec (40. Boženík), Haraslín (67. M. Sauer)

Malta: Bonello - Muscat (60. Mentz), Shaw (90.+4. Borg), Scicluna (46. Pepe), Corbalan (46. Beerman) - Guillaumier (90.+4. Grech), Teuma (60. Paiber) - Chouaref (74. Garzia), Satariano (60. Zammit), Ewurum (46. Cannavo) - J. Mbong (46. P. Mbong)

Slovenská futbalová reprezentácia zvíťazila v pondelkovom prípravnom zápase nad Maltou 2:1.

Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tím v pozícii favorita vyhral nad ostrovným súperom deviatykrát v jedenástom dueli. Víťazný gól strelil striedajúci debutant Roland Galčík.

Prvý gól „sokolov“, ktorí hrali premiérovo v Dunajskej Strede, vsietil v 9. minúte Lukáš Haraslín a ešte pred prestávkou naň odpovedal Joseph Mbong.

VIDEO: Tréner V. Weiss st. po výhre nad Maltou

Tréner Weiss vystriedal všetkých hráčov okrem brankára Dominika Takáča a obrancu Adama Oberta, v základnej zostave boli traja nováčikovia, medzi striedajúcimi ďalší piati vrátane Galčíka. Ten skóroval v nadstavení z poslednej akcie duelu.

Priebeh prípravného zápasu Slovensko - Malta

I. polčas

Do zápasu vstúpili podľa očakávania aktívnejšie domáci a už v tretej minúte poslal obaľovačku na bránku Haraslín, no nemieril presne. Brankára Bonella preveril ako prvý Suslov a medzitým už sa dostali do domácej šestnástky aj Malťania.

V deviatej minúte poslal kapitán Duda dlhý pas na Haraslína, ktorý pri individuálnej akcii nezaváhal. Väčšiu istotu mohol domácim priniesť Strelec, no z bezprostrendej blízkosti po centri Oberta vytiahol elitný zákrok Bonello.

Vtedy domáci tlak začal slabnúť a Takáč v 37. minúte inkasoval od Mbonga po centri Muscata. Krátko na to striedal pre zranenie Strelec, ktorého nahradil Boženík.

II. polčas

V polčase pristúpili tréneri k dokopy šiestim zmenám, z toho dve boli na slovenskej strane. Tá bola aj aktívnejšia, no výrazne ohrozenie bránky neprišlo po prestávke a ani krátko pred hodinou hry, keď hrali „sokoli“ vysoko.

VIDEO: Tréner Malty E. De Leo po zápase so Slovenskom

O zhruba desať minút neskôr pohrozili dvakrát zo situácii po rohových kopoch, medzi ktorými pristúpil Weiss k trom striedaniam s dvoma debutantami Gajdošom a Galčíkom. Z následného tlaku bol v najväčšej príležitosti Boženík, ktorého pokus zneškodnil Bonello.

V 80. minúte spravil domáci kormidelník ďalšie, ofenzívne ladené striedanie. Namiesto stopéra Valjenta poslal do hry krídelníka Faška.

Nasadenie nováčikov sa oplatilo a po dlhšom tlaku sa hrdinom duelu stal Galčík, ktorý umiestnil loptu k vzdialenejšej žrdi zvnútra šestnástky.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner SR: „Som samozrejme rád, že sme vyhrali. Bolo to utrápené a mali sme veľa šancí, ktoré sme mali premeniť. Mali sme viacej prihrávok a bola tam nervozita - aj ja som bol viac nervózny ako obvykle. Čakal som, že to bude náročné a bol by problém, keby nevyhráme. Všetci sa snažili a bojovali, boli tam emócie a z tohto pohľadu som spokojný. V piatok v Košiciach máme ešte ťažší zápas, kde bude výborná atmosféra a 'Pekyho' rozlúčka.“

Emilio De Leo, tréner Malty: „Sme sklamaní, keďže sme prehrali gólom z poslednej minúty, určite sú veci, ktoré môžeme zlepšiť. Som spokojný s tým, že mladí chlapci, ktorých som nasadil, ukázali odvahu a silu proti silnému súperovi. Myslím si, že Slováci predviedli dobrý výkon a páčila sa mi kontinuita - súčasný tréner nadviazal na to, čo hráčom vštepoval predošlý kouč. Aj pod novým trénerom budú Slováci podľa mňa pokračovať v dobrých výkonoch a výsledkoch, ktoré si zaslúžia.“

Roland Galčík, strelec víťazného gólu SR: „Veľký moment pre mňa, som veľmi šťastný, že mi to tam padlo, ešte takto na konci zápasu. Videl som, že 'Kapo' dostal loptu, išiel som mu do tandemu a vzal som to na seba. Mám super pocit, je česť ísť reprezentovať. Znamená pre mňa veľmi veľa, že som skóroval pri svojom debute, nedá sa to opísať slovami.“

