Po dlhej dobe skončila éra slovenského trénera v Maďarsku. Preslávil sa vyradením Fiorentiny

Slovenský futbalový tréner Zsolt Hornyák v pondelok ukončil svoje pôsobenie na lavičke Puskásovej Akadémie, čím sa po siedmich rokoch skončila jeho éra v klube. Hornyák bol najdlhšie slúžiacim trénerom v najvyššej maďarskej lige.
Päťdesiattriročný kouč prišiel do klubu v roku 2019 a sezónu 2019/2020 ukončilo mužstvo na bronzovej priečke, čo bolo prvé umiestnenie klubu na stupňoch víťazov v najvyššej maďarskej súťaži.
V nasledujúcom ročníku sa tímu podarilo posunúť ešte vyššie v tabuľke a po prvýkrát v histórii skončil na druhom mieste.
V sezóne 2024/2025 bojovala Puskásova Akadémia o majstrovský titul až do záverečného kola a napokon s klubovým rekordom 66 bodov opäť obsadila druhú priečku.
Hornyák viedol Puskásovu Akadémiu počas piatich sezón aj na medzinárodnej scéne. Okrem štyroch účastí v kvalifikácii Konferenčnej ligy koučoval mužstvo aj v jednej kvalifikácii Európskej ligy.
V sezóne 2024/2025 sa mužstvo prebojovalo až do play off KL, kde ho v dvojzápase vyradil taliansky ACF Fiorentina po penaltovom rozstrele na štadióne Pancho Arény.
Hornyák viedol tím v najvyššej súťaži celkovo v 270 súťažných zápasoch, v ktorých dosiahol 128 víťazstiev, 67 remíz a 75 prehier.
Z realizačného tímu A-mužstva odchádzajú aj asistent trénera Stanislav Macek, kondičný tréner Egon Kunzmann a videoanalytik Balázs Bárdosi.