Weiss penil po polhodine. Slovákov vykúpil nováčik, kulisu zachraňovali deti

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka. (Autor: TASR)
Pavol Spál|1. jún 2026 o 21:07
Staronový kouč odštartoval svoju druhú éru na reprezentačnej lavičke.

Možno to bola náhoda, možno nové pravidlo. Ako prvý vystúpil z autobusu, ktorý priviezol slovenských reprezentantov na štadión, asistent trénera Vladimír Weiss mladší. Ako posledný vystúpil hlavný tréner Vladimír Weiss.

Staronový kouč národného tímu tak odštartoval svoju druhú éru na reprezentačnej lavičke. Slovensko v prípravnom zápase v Dunajskej Strede zdolalo Maltu 2:1, no víťazstvo sa nerodilo ľahko.

Nezvyčajná atmosféra

Futbalová reprezentácia zažila premiéru v MOL Aréne v Dunajskej Strede. Počas ligových zápasov ide o špecifické prostredie, kde sa takmer výlučne povzbudzuje v maďarčine. Aj preto bolo otáznikom, ako bude reprezentačný duel vyzerať.

Kúsok vedľa štadióna vznikla fanzóna. Ešte pol hodiny pred výkopom sa pred vstupom do sektora určeného pre rodiny s deťmi tiahol približne päťdesiatmetrový rad.

Na snímke diváci počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta v Dunajskej Strede. (Autor: TASR)

Atmosféra však nebola tradičná. Detský krik zachraňoval situáciu, aby na štadióne nebolo ticho.

„Slovensko, Slovensko,“ skandovali hromadne takmer výlučne deti. Bolo ich tam možno tisíc. Pripomínalo to zápasy, na ktorých mal klub disciplinárny trest a na tribúnach mohli byť iba deti.

Hlásateľ oznámil návštevu 5721 divákov. Tribúna za jednou z brán zostala zatvorená.

Weiss sa hneval po polhodine

Tréner Weiss, ktorý má povesť búrliváka, pôsobil spočiatku pokojne. Občas sa postavil z lavičky a sledoval dianie na ihrisku.

Prvýkrát z neho vyletelo vulgárne slovo až približne po polhodine hry.

„Kde ste do pi...,“ hneval sa na debutanta Petra Pokorného, ktorý si odkrútil prvý štart v reprezentácii. Weiss ho pritom pozná zo Slovana Bratislava a už pred zrazom ho označil za možnú alternatívu za Stanislava Lobotku.

Na pravej strane obrany debutoval ďalší nováčik Hugo Pavek z Trenčína.

Haraslín otvoril skóre, Malta sa nevzdávala

Slováci vstúpili do zápasu aktívne a už v 9. minúte otvoril skóre Lukáš Haraslín.

Ďalší gól mohol pridať David Strelec, no zahodil čistú šancu. Outsider z Malty následne ožil a začal byť čoraz odvážnejší.

Keď v 37. minúte hostia vyrovnali na 1:1, Weiss si zložil okuliare. Prvý polčas navyše nedohral zranený David Strelec, ktorého nahradil Róbert Boženík.

Polčasová remíza 1:1 vyvolala na tribúnach piskot. Malta je totiž vo svetovom rebríčku FIFA až na 161. mieste.

Oslabené Slovensko

Slováci nastúpili bez viacerých opôr. Stanislav Lobotka a Milan Škriniar chýbali pre zdravotné problémy, Dávid Hancko si doliečuje zranenie.

K dispozícii neboli ani traja najlepší brankári – Martin Dúbravka, Marek Rodák a Dominik Greif. Ospravedlnil sa aj Tomáš Rigo.

Práve preto dostali príležitosť viacerí nováčikovia. Prvý štart za reprezentačné áčko si pripísali Roland Galčík, Artur Gajdoš, Michal Faško, Petr Kováčik a v závere aj Krisztián Bari.

Weiss improvizoval, rozhodol nováčik

Slováci po prestávke súpera zatlačili, no dlho nevedeli nájsť recept na obranu Malty.

Veľkú príležitosť zahodil Róbert Boženík, ktorý hlavou mieril katastrofálne.

Na obranu trénera Weissa treba povedať, že počas zápasu výrazne improvizoval a šancu dal až siedmim hráčom, ktorí dovtedy za reprezentačné áčko nikdy nenastúpili.

Napokon sa mu to vyplatilo.

V nadstavenom čase rozhodol o víťazstve Roland Galčík.

Galčík: Na takýto debut sa nezabúda

Lepší scenár si ani nemohol vysnívať. Krídelník Podbrezovej rozhodol pri svojom reprezentačnom debute o víťazstve Slovenska 2:1.

„Som veľmi šťastný, že mi to tam padlo. Navyše takto na konci zápasu. Videl som, že kapitán dostal loptu, snažil som sa mu ponúknuť do tandemu. Nechal mi ju a potom som to už zobral na seba,“ opísal rozhodujúcu situáciu.

Pre mladého futbalistu mal zásah mimoriadnu hodnotu.

„Je to super pocit. Myslím si, že pre každého futbalistu je reprezentácia niečo výnimočné. O to viac si vážim, že som skóroval hneď pri svojom prvom štarte. Nedá sa to ani opísať slovami.“

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z víťazného gólu Rolanda Galčíka počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta. (Autor: TASR)

Priznal, že cesta do národného tímu nebola vždy jednoduchá.

„Boli aj ťažšie momenty. Absolvoval som operáciu kolena a nebolo to jednoduché obdobie. Aj to však patrí k futbalu. O to viac pre mňa znamená, že som teraz strelil gól za reprezentáciu.“

Po zápase sa stal terčom tradičných kabínových žartov.

„Takmer všetci chalani za mnou prišli, že ma to bude niečo stáť. Sumu však radšej hovoriť nebudem,“ smial sa.

Každý dnes vie hrať futbal

Galčík odmietol podceniť súpera.

„Každý vie hrať futbal a každý sa vie na súpera pripraviť. Vedeli sme, že nás nečaká nič ľahké. Ak by sme v prvom polčase premenili svoje šance, mohli sme viesť o dva či tri góly a zápas by sa vyvíjal oveľa pokojnejšie. Najdôležitejšie však je, že sme vyhrali a v mužstve zostane pozitívna atmosféra.“

Od realizačného tímu dostal najmä taktické pokyny.

„Tréner je veľmi dobre pripravený po taktickej stránke, takže sme riešili najmä defenzívne úlohy. Zároveň ma povzbudil, aby som hral odvážne, nebál sa a ukázal svoje prednosti.“

S úsmevom dodal:

„Od začiatku od neho cítim podporu. Vie sa správať k hráčom nielen po futbalovej, ale aj po ľudskej stránke.“

Haraslín: Spravili sme si z toho drámu

Autor prvého gólu Lukáš Haraslín priznal, že zápas mohol byť pokojnejší.

„Myslím si, že sme dominovali počas celého zápasu. Dnes už neexistujú ľahkí súperi a Malta ukázala svoju kvalitu, najmä pri práci s loptou.

Zápas sme si mohli upokojiť už v prvom polčase, keby sme premenili príležitosti, ktoré sme si vytvorili. V koncovke sa trápime už dlhšie. Nakoniec sme si z toho spravili drámu, ale so šťastným koncom.“

Na snímke zľava Zach Muscat (Malta) a Lukáš Haraslín (Slovensko) dáva gól počas prípravného futbalového zápasu. (Autor: TASR)

Pri svojom góle podľa vlastných slov trochu zariskoval.

„Možno som to urobil trochu vychcane, pretože som sa nestiahol až tak hlboko do obrany, ako som možno mal. Počkal som si na protiútok a Ondrej Duda mi poslal výbornú loptu.

Najskôr som si ju chcel hodiť na ľavačku a ísť bližšie k bráne, ale dotyk nebol ideálny. Nakoniec som si ju pripravil na druhý spôsob zakončenia a vyšlo to presne tak, ako som chcel.“

Chvála pre nováčikov

Haraslín ocenil výkony mladých hráčov.

„Je super vidieť, ako chalani pracujú. Od prvého dňa makajú a ukazujú sa vo veľmi dobrom svetle. Nie je jednoduché prísť do reprezentácie v mladom veku a hneď sa presadiť, ale snažia sa zlepšovať každý deň. Futbalovo aj ľudsky zapadli výborne.“

Osobitne vyzdvihol Huga Paveka.

„Nie je ľahké naskočiť do reprezentačného zápasu, ale Hugo to zvládol skvele. Rovnako aj ostatní chalani, ktorí nastúpili v základe alebo prišli z lavičky. Odviedli výbornú robotu.“

Na snímke základná jedenástka hráčov Slovenska pózuje pred prípravným futbalovým zápasom Slovensko - Malta. (Autor: TASR)

Pri víťaznom góle sa ukázala aj sila Niké ligy.

„Nie je to náhoda, že dostali šancu. Zaslúžili si ju. Dokonca som na lavičke vravel, že mám pocit, že dnes rozhodne nejaký nováčik. Nakoniec to bol Rolo. Už sa teším, ako si ho za ten gól trochu podáme.“

Pocta Pekaríkovi a gesto Škriniara

Haraslín sa vyjadril aj k blížiacej sa reprezentačnej rozlúčke Petra Pekaríka.

„Nebudem prezrádzať, čo sme si pre neho pripravili. Pýtal som sa ho, či bude plakať, lebo ak áno, asi sa rozplačem aj ja. Som v tomto dosť citlivý.“

„Peky si zaslúži obrovský obdiv. Takých ľudí vo futbale veľa nie je. Jeho pokora, pracovitosť a charakter sú výnimočné. Sedím vedľa neho v šatni a niekedy len nechápem, čo všetko dokázal.“

Ocenil aj gesto kapitána Milana Škriniara.

„Ukazuje to silu nášho kolektívu a najmä to, akou osobnosťou Milan je. Prišiel počas dovolenky, aby bol s nami. Je to líder, kapitán a jedna z hlavných postáv tohto tímu. Sme radi za každú chvíľu, ktorú môžeme tráviť spolu. Takéto veci robia mužstvo silnejším.“

Pavek: Najcennejšia skúsenosť kariéry

Na reprezentačný debut len tak nezabudne ani Hugo Pavek.

„Ešte som stále v zápasovom móde, takže mi to úplne nedošlo. Musím si to ešte usporiadať v hlave. Keď sa upokojím a vrátim sa na izbu, celé si to rozoberiem. Je to pre mňa obrovský zážitok a zatiaľ najcennejšia skúsenosť v kariére.“

O tom, že by mohol nastúpiť v základnej zostave, tušil už počas tréningov.

„Od začiatku som cítil, že by som mohol hrať, keďže som trénoval so základnou zostavou. Definitívne rozhodnutie však prišlo až po pár dňoch. Tréner mi povedal, aby som sa ukázal, bol sebavedomý a hral svoju hru.“

Na snímke zľava Hugo Pávek (Slovensko) a Keyon Ewurum (Malta) počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Malta. (Autor: TASR)

Aj on priznal, že Malta favorita poriadne preverila.

„Pomohlo nám, že sme dali prvý gól. Potom sme však trochu poľavili a súper nás tým prekvapil.

Cez prestávku sme si všetko rozobrali a v druhom polčase už bolo vidieť, že ich tlačíme do hlbokého bloku. Podľa mňa bolo len otázkou času, kedy padne rozhodujúci gól. Som rád, že sa to napokon podarilo.“ 

