VIDEO: Slafkovského sezóna sa skončila. Montreal schytal v piatom zápase debakel

NHL - 5. zápas semifinále play-off
Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Góly: 10. Hall (Stankoven, Blake), 16. Stankoven (Hall, Nikišin), 17. Robinson (W. Carrier, Andersen), 28. Blake (Hall, Stankoven), 39. Gostisbehere (Jarvis, Ehlers), 57. Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov) – 51. Caufield (L. Hutson)
Hokejisti Caroliny Hurricanes sa stali druhými finalistami play-off Stanleyho pohára v sezóne 2025/26.
V piatom zápase finále Východnej konferencie zdolali doma Montreal Canadiens 6:1 a sériu ovládli 4:1 na zápasy.
Carolina rozhodla o svojom postupe už v úvodných dvoch tretinách, po ktorých viedla 5:0.
Taylor Hall a Logan Stankoven prispeli k víťazstvu zhodne gólom a dvoma asistenciami, Jackson Blake a Seth Jarvis zaznamenali po góle a asistencii.
Brankár Frederik Andersen pomohol k postupu 23 úspešnými zákrokmi.
Slovenský útočník Juraj Slafkovský nastúpil opäť v prvej formácii Canadiens. V zápase nebodoval a ukončil ho s dvoma mínuskami.
Na ľade strávil 18 minút a 5 sekúnd, počas ktorých zaznamenal jednu strelu a jeden hit.
Domáci otvorili skóre v 10. minúte zásluhou Halla. Stankoven zvýšil v 16. minúte na 2:0 a o necelé dve minúty neskôr pridal tretí gól Eric Robinson. Po prestávke skóroval Blake a v závere druhej tretiny využil presilovku Shayne Gostisbehere.
Jediný zásah Montrealu strelil v presilovej hre Cole Caufield, no posledné slovo mala opäť Carolina. Jarvis v závere spečatil výsledok gólom do prázdnej bránky.
Hurricanes postúpili do finále Stanleyho pohára prvýkrát od roku 2006, keď získali svoj dosiaľ jediný titul po triumfe nad Edmontonom Oilers.
Vo finálovej sérii sa stretnú s Vegas Golden Knights. Prvý zápas je na programe v noci na stredu od 2:00.