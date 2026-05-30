    ONLINE: Švajčiarsko - Nórsko dnes, semifinále na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Nórsko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|30. máj 2026 o 12:20
    Sportnet|30. máj 2026 o 12:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu semifinále na MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Nórsko.

    Švajčiarsko a Nórsko dnes hrajú semifinálový zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Nórsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Semifinále 2025/2026
    30.05.2026 o 15:20
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Nórsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v semifinále postaví Švajčiarsko a Nórsko.

    Domáca reprezentácia sníva o vytúženom zlate už dlhé roky, kliatbu striebra sa ale pokúsi prekonať na domácom ľade. Po víťazstve 3:1 proto Švédsku v rámci štvrťfinále si o finále zabojuje proti senzácii z Nórska, ktoré vyradilo Lotyšsko výsledkom 2:0.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:20.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    0
    Nórsko
    0
    Kanada
    0
    Fínsko
    0
    Finále

    Program MS v hokeji 2026 - sobota, 30. mája

    Joj
    30.05. 15:20
    | Playoff | Semifinále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    30.05. 20:00
    | Playoff | Semifinále
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

