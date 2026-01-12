    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    15.02.2026, Skupina C
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Online prenos

    Online prenos: USA - Nemecko

    13. jan 2026 o 00:00
    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
