ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Česko a Kanada dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Česko - Kanada (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)
Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
12.02.2026 o 16:40
1. kolo
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Kanada
Prenos
Nominácia KANADY
Brankári:
Jordan Binnington – NHL
Darcy Kuemper – NHL
Logan Thompson – NHL
Obrancovia:
Drew Doughty – NHL
Thomas Harley – NHL
Cale Makar – NHL
Josh Morrissey – NHL
Colton Parayko – NHL
Travis Sanheim – NHL
Shea Theodore – NHL
Devon Toews – NHL
Útočníci:
Sam Bennett – NHL
Macklin Celebrini – NHL
Sidney Crosby – NHL
Brandon Hagel – NHL
Bo Horvat – NHL
Seth Jarvis – NHL
Nathan MacKinnon – NHL
Brad Marchand – NHL
Mitchell Marner – NHL
Connor McDavid – NHL
Sam Reinhart – NHL
Mark Stone – NHL
Nick Suzuki – NHL
Tom Wilson – NHL
Nominácia ČESKA
Brankári:
Lukáš Dostál – NHL
Karel Vejmelka – NHL
Dan Vladař – NHL
Obrancovia:
Radko Gudas – NHL
Filip Hronek – NHL
Michal Kempný – SHL
Tomáš Kundrátek – Czechia
Jan Rutta – NL
Radim Šimek – Czechia
David Špaček – AHL
Jiří Ticháček – Liiga
Útočníci:
Roman Červenka – Czechia
Filip Chlapík – Czechia
Radek Faksa – NHL
Jakub Flek – Czechia
Tomáš Hertl – NHL
Ondřej Kaše – Czechia
Dominik Kubalík – NL
David Kämpf – NHL
Martin Nečas – NHL
Ondřej Palát – NHL
David Pastrňák – NHL
Lukáš Sedlák – Czechia
Matěj Stránský – NL
David Tomášek – SHL
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Česko a Kanada.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Sumár zápasu: Slovensko - Fínsko na ZOH 2026 (skupina B)
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara