    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina A
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    16:40
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: TASR)
    Sportnet|12. feb 2026 o 13:40
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Česko - Kanada.

    Česko a Kanada dnes hrajú zápas v rámci skupiny A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Česko - Kanada (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)

    Olympijské Hry - muži Skupina A 2025/2026
    12.02.2026 o 16:40
    1. kolo
    Česko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Kanada
    Prenos
    Nominácia KANADY

    Brankári:
    Jordan Binnington – NHL
    Darcy Kuemper – NHL
    Logan Thompson – NHL

    Obrancovia:
    Drew Doughty – NHL
    Thomas Harley – NHL
    Cale Makar – NHL
    Josh Morrissey – NHL
    Colton Parayko – NHL
    Travis Sanheim – NHL
    Shea Theodore – NHL
    Devon Toews – NHL

    Útočníci:
    Sam Bennett – NHL
    Macklin Celebrini – NHL
    Sidney Crosby – NHL
    Brandon Hagel – NHL
    Bo Horvat – NHL
    Seth Jarvis – NHL
    Nathan MacKinnon – NHL
    Brad Marchand – NHL
    Mitchell Marner – NHL
    Connor McDavid – NHL
    Sam Reinhart – NHL
    Mark Stone – NHL
    Nick Suzuki – NHL
    Tom Wilson – NHL
    Nominácia ČESKA

    Brankári:
    Lukáš Dostál – NHL
    Karel Vejmelka – NHL
    Dan Vladař – NHL

    Obrancovia:
    Radko Gudas – NHL
    Filip Hronek – NHL
    Michal Kempný – SHL
    Tomáš Kundrátek – Czechia
    Jan Rutta – NL
    Radim Šimek – Czechia
    David Špaček – AHL
    Jiří Ticháček – Liiga

    Útočníci:
    Roman Červenka – Czechia
    Filip Chlapík – Czechia
    Radek Faksa – NHL
    Jakub Flek – Czechia
    Tomáš Hertl – NHL
    Ondřej Kaše – Czechia
    Dominik Kubalík – NL
    David Kämpf – NHL
    Martin Nečas – NHL
    Ondřej Palát – NHL
    David Pastrňák – NHL
    Lukáš Sedlák – Czechia
    Matěj Stránský – NL
    David Tomášek – SHL
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví Česko a Kanada.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    FrancúzskoFrancúzskoFRA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026

    12.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    2 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Česko - Kanada: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»ONLINE: Česko - Kanada dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)