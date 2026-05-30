Rázny krok po neúspešnej sezóne. Liverpool vyhodil trénera Slota

Arne Slot (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. máj 2026 o 13:46
Holanďan končí vo funkcii po dvoch rokoch.

Anglický futbalový klub Liverpool FC prepustil holandského trénera Arneho Slota s okamžitou platnosťou.

Vedenie klubu o tom informovalo prostredníctvom oficiálneho vyhlásenia po dôkladnom poosezónnom vyhodnotení ročníka.

 „Bolo to pre nás z pohľadu klubu ťažké rozhodnutie. Arne prispel výrazným spôsobom k úspešnému obdobiu počas pôsobenia v Liverpoolu. Ďakujeme mu za dosiahnuté úspechy, pracovné nasadenie a to, že bol lídrom. Doviedol nás k titulu. Spoločne sme však dospeli k rozhodnutia, že zmena je potrebná k tomu, aby sa klub naďalej posúval smerom dopredu.

﻿Toto rozhodnutie sa nerodilo ľahko. Pomohol nám aj v náročnom období, keď sme prišli o Dioga Jotu. Prajeme mu všetko dobré v ďalšej etape jeho kariéry, ktorá bude určite úspešná,“ uviedol klub na svojej oficiálnej webstránke.

Hoci mal štyridsaťsedemročný manažér platnú zmluvu, osudným sa mu stal výrazný výsledkový a herný prepad mužstva v uplynulej sezóne.

Arne Slot pritom zažil na lavičke tímu z Anfieldu mimoriadne úspešný premiérový rok, keď po svojom príchode v lete 2024 dokázal nahradiť legendárneho Jürgena Kloppa.

V sezóne 2024/2025 priviedol Liverpool k jubilejnému dvadsiatemu ligovému titulu v Premier League a získal aj prestížne ocenenie pre najlepšieho trénera roka.

Nasledujúci súťažný ročník však priniesol pre klub veľké sklamanie. Liverpool získal v domácej lige o dvadsaťštyri bodov menej ako v majstrovskej sezóne a konečné piate miesto v tabuľke znamenalo stratu miestenky v nasledujúcom ročníku Ligy majstrov.

Meno nového kormidelníka klub zatiaľ oficiálne neoznámil, no britské médiá označujú za hlavného favorita na uvoľnený post Španiela Andoniho Iraolu, ktorý naposledy úspešne pôsobil v Bournemouthe a Crystal Palace.

