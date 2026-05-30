Paríž obhajuje trofej, Arsenal chce ukončiť pôst. Kde sledovať finále Ligy majstrov?

Trofej pre víťaza Ligy majstrov. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|30. máj 2026 o 07:30
Pozrite si, kde v TV je možné sledovať finále Ligy majstrov 2025/2026: Paríž St. Germain - Arsenal FC.

Futbalový sviatok je tu. Liga majstrov má v ročníku 2025/2026 má pred sebou už iba ten najočakávanejší zápas - finálový.

V súboji o najprestížnejšiu futbalovú klubovú trofej proti sebe nastúpia Paríž St. Germain a Arsenal FC.

Finále je na programe v sobotu 30. mája o 18:00 h, hostí ho Puskás Aréna v Budapešti.

Novopečený anglický majster Arsenal útočí na svoje premiérové víťazstvo v Lige majstrov.

Proti nemu sa postaví obhajca titulu Paríž St. Germain v súboji najlepšej defenzívy ročníka s najproduktívnejším útokom.

Ak sa Parížu podarí uspieť, napodobnia unikátny úspech Realu Madrid a stanú sa len druhým tímom v 21. storočí s víťazným double v dvoch po sebe idúcich rokoch.

Kde sledovať finále Ligy majstrov v TV?
V televízii zápas odvysiela stanica Nova Sport 3, možné ho bude sledovať aj na nemeckom kanáli ZDF či platforme Voyo.

Stretnutie povedú rozhodcovia z Nemecka, ako hlavný 42-ročný arbiter Daniel Siebert, ktorého čaká prvé finále LM.

Spolu s ním budú na čiarach jeho krajania Jan Seidel a Rafael Foltyn. Za videom bude Bastian Dankert.﻿

18:00 Paríž St. Germain - FC Arsenal (Budapešť)

predpokladané zostavy:

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaracchelija

Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Gyökeres

/rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/

