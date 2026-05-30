Paríž obhajuje trofej, Arsenal chce ukončiť pôst. Kde sledovať finále Ligy majstrov?

Futbalový sviatok je tu. Liga majstrov má v ročníku 2025/2026 má pred sebou už iba ten najočakávanejší zápas - finálový.
V súboji o najprestížnejšiu futbalovú klubovú trofej proti sebe nastúpia Paríž St. Germain a Arsenal FC.
Finále je na programe v sobotu 30. mája o 18:00 h, hostí ho Puskás Aréna v Budapešti.
Novopečený anglický majster Arsenal útočí na svoje premiérové víťazstvo v Lige majstrov.
Proti nemu sa postaví obhajca titulu Paríž St. Germain v súboji najlepšej defenzívy ročníka s najproduktívnejším útokom.
Ak sa Parížu podarí uspieť, napodobnia unikátny úspech Realu Madrid a stanú sa len druhým tímom v 21. storočí s víťazným double v dvoch po sebe idúcich rokoch.
V televízii zápas odvysiela stanica Nova Sport 3, možné ho bude sledovať aj na nemeckom kanáli ZDF či platforme Voyo.
Stretnutie povedú rozhodcovia z Nemecka, ako hlavný 42-ročný arbiter Daniel Siebert, ktorého čaká prvé finále LM.
Spolu s ním budú na čiarach jeho krajania Jan Seidel a Rafael Foltyn. Za videom bude Bastian Dankert.
18:00 Paríž St. Germain - FC Arsenal (Budapešť)
predpokladané zostavy:
PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaracchelija
Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Ödegaard, Trossard - Gyökeres
/rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.)/