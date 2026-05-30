Zo Slovana chce vyraziť späť do sveta. Weiss v ňom vidí budúcnosť slovenského futbalu

Ovláda anglický, nemecký, španielsky a poľský jazyk. Pred rokom sa vrátil po takmer desaťročí na Slovensko, no v budúcnosti sa plánuje vydať naspäť do sveta.
„Cítil som, že značka Slovana sa zväčšila. V minulosti som si vymenil zopár správ s trénerom Weissom. Ale nikdy to nebolo konkrétne," priznal pred začiatkom ročníka stredopoliar belasých Peter Pokorný pre JOJ Šport.
Do hlavného mesta Slovenska prišiel ako voľný hráč. „Po náročnej predošlej sezóne, v ktorej som sa zranil, som cítil, že by to bol správny krok. A následne môžem opäť vyraziť do sveta," plánuje niekdajší slovenský talent.
V drese Slovana získal svoju prvú seniorskú trofej, keď s tímom ovládli Niké ligu v sezóne 2025/2026.
Pokorný oslávi v auguste 25. narodeniny. Špecializovaný web transfermarkt odhaduje jeho hodnotu na jeden a pol milióna eur. V Slovane má platnú zmluvu do leta 2029.
Pestrý životopis
Ako dieťa preferoval iné športy. Tenis a hokej. „Trenčín je hokejové mesto, ale rozhodol som sa správne." Prečo sa mu hokej páčil? „Bol som agresívne decko," zasmial sa Pokorný.
V minulosti reprezentoval slovenskú 21-tku už ako sedemnásťročný. Aj to svedčí o jeho nespornom talente.
„Ja som všade najmladší. Vo všetkých skupinách. Či už s kamarátmi alebo s frajerkami. Vždy som bol najmladší," dodal s úsmevom Pokorný pre JOJ Šport.
Dvadsaťtriročný rodák z Trenčína má veľmi pestrý životopis. V roku 2018 sa sťahoval do akadémie Red Bull Salzburg, neskôr pôsobil v Reale Sociedad.
Zahral si však len za rezervu v druhej španielskej lige, kde ho v tom čase viedol súčasný šéf lavičky Realu Madrid Xabi Alonso.
Posledné dve sezóny strávil Pokorný v Poľsku. Obliekal si dres tímu Slask Wroclaw. V sezóne 2023/2024 sa klubu podarilo umiestniť sa na skvelom druhom mieste v Ekstraklase.
Klub však po sezóne 2024/2025 opustil za čudných okolností. „Nepokorný Pokorný dezertoval,” napísal o ňom poľský novinár Piotr Janas z Gazeta Wroclawska.
Čaká ho reprezentačná premiéra
„Keď prišiel, mal to ťažšie," vravel o svojom zverencovi počas tohto ročníka tréner Slovana Vladimír Weiss. Čo mu chýbalo?
„Chcel som, aby hral kolmejšie dopredu. Teraz je agresívnejší, hrá rýchlejšie a hrá to, čo od neho chcem."
Spomenul, že z neho plánuje vychovať druhého Stanislava Lobotku. „Má predpoklady, aby raz v budúcnosti zaujal jeho miesto," zamyslel sa Weiss.
„Nesnažím sa nejako na to pútať pozornosť," reagoval neskôr na tieto slová Pokorný. „Samozrejme, je to príjemné počuť, ale ja nečítam články na internete a tieto veci, takže keď ma pochváli, je to len dobre a možno je to vizitka mojich výkonov," dodal.
Najnovšie ho staronový reprezentačný tréner Vladimír Weiss nominoval na prípravné zápasy s Maltou (1. jún) a Čiernou Horou (5. jún).
Formácia, v ktorej exceloval
Pokorný nastúpil v tejto sezóne do 31 zápasov. Dvadsať odohral v Niké lige, štyri v kvalifikácii do Ligy majstrov, tri v ligovej fáze Konferenčnej ligy, dva v kvalifikácii do Európskej ligy a dva v Slovenskom pohári.
Dohromady nazbieral na trávniku 1938 minút, z toho 1197 v slovenskej lige. Spomedzi siedmich letných posíl Slovana bol druhý najvyužívanejší hráč. Viac minút odohral len ľavý obranca Sandro Cruz.
V priemere na duel odohral Pokorný šesťdesiat minút. O 26 menej ako vlani v Poľsku.
V záverečných ligových kolách hral Slovan vo formácii 4-1-4-1, pričom sa Pokorný osamostatnil na pozícii defenzívneho stredopoliara. Formácia, v ktorej exceloval.
V posledných piatich ligových kolách bol možno najlepším hráčom Slovana. Vyhral v nich 32 zo 45 súbojov o loptu. Mal neuveriteľnú 71-percentnú úspešnosť.
Najviac súbojov a dlhých prihrávok
Podľa dát portálu DataMB Pokorný v súbojoch exceluje. Spomedzi stredopoliarov v Niké lige má najviac defenzívnych súbojov o loptu (9,1), ako aj najviac vyhraných súbojov (5,7) pri 64-percentnej úspešnosti.
Taktiež má medzi stredopoliarmi štvrtý najlepší pomer získaných držaní lôpt k stratám (21). V priemere na 90 minút získa 11 držaní lôpt (2. v lige medzi stredopoliarmi).
V metrike "PAdj (possesion-adjusted)", v preklade prispôsobené držaniu lopty, ktorá dáva presnejší pohľad na štatistiky, pričom berie do úvahy fakt, koľko času drží tím loptu na kopačkách, prekazí Pokorný osem prihrávok súpera na zápas (2. v lige medzi stredopoliarmi v lige).
Zlepšil sa aj v hre smerom vpred. V priemere na 90 minút rozdá 3,7 dlhej prihrávky (najviac v lige medzi stredopoliarmi).
Je budúcnosť slovenského futbalu, myslí si Weiss
Vo všetkých týchto aspektoch dominoval aj vlani v poľskej lige. V drese Slask Wroclaw bol však ofenzívne aktívnejší. Nazbieral 133 úspešných progresívnych prihrávok a 115 úspešných prihrávok do finálnej tretiny ihriska.
Z pozície defenzívneho stredopoliara vypomáha skôr obrane, než podporuje útok. V tejto sezóne dlho čakal na oslnivejší výkon, pričom dvakrát oslabil mužstvo červenou kartou. Pri domácej prehre s Prešovom a pri remíze v Ružomberku.
„Keď prišli do Slovana aj Pokorný a Gajdoš, nebol som s nimi spokojný v tom zmysle, že som od nich čakal to, čo hrajú dnes. Chvíľu im to trvalo," vravel počas jari kouč Weiss.
„Pokorný ešte musí zlepšiť zrýchlenie hry. Obidvaja však majú potenciál byť reprezentantmi. Sú budúcnosť Slovana aj slovenského futbalu,“ vyhlásil dnes už bývalý kouč Slovana.