ONLINE: Kanada - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Kanada a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny Skupina A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Kanada - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)
Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.
Tabuľka: Skupina A
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body