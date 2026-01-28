Kanada na ZOH Hokej 2026
Kanada
ZOH Hokej 2026
15.02.2026, Skupina A
Santagiulia Ice Hockey Arena
16:40
Francúzsko na ZOH Hokej 2026
Francúzsko
PrehľadOnline prenos

ONLINE: Kanada - Francúzsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina A)

Kanada - Francúzsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
Sportnet|28. jan 2026 o 11:53 (aktualizované 28. jan 2026 o 11:53)
Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Kanada - Francúzsko.

Kanada a Francúzsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny Skupina A hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

ONLINE PRENOS: Kanada - Francúzsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina A)

Časť obsahu sa nepodarilo zobraziť. Skúste znovunačítať stránku.

Tabuľka: Skupina A

Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
1
KanadaKanadaCAN
0
0
0
0
0
0:0
0
2
ČeskoČeskoCZE
0
0
0
0
0
0:0
0
3
FrancúzskoFrancúzskoFRA
0
0
0
0
0
0:0
0
4
ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
0
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

Zimná olympiáda Miláno 2026

