ONLINE: USA - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

USA a Dánsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: USA - Dánsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)
Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
14.02.2026 o 21:10
2. kolo
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dánsko
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví USA a Dánsko.
Američania do turnaja vstúpili vo veľkom štýle, keď v prvom zápase zdolali Lotyšsko 5:1. Ukázali pritom silnú ofenzívu, efektívnu hru v presilovkách a pevný brankársky výkon, čo ich radí medzi favoritov dnešného duelu.
Dánsko naopak zatiaľ nezaznamenalo víťazstvo. V prvom zápase podľahli Nemecku 1:3 a budú dnes hľadať spôsob, ako zlepšiť defenzívu a využiť šance v ofenzíve, aby mohli prekvapiť silného súpera.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.
Tabuľka: Skupina C
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body
Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
