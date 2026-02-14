ONLINE: USA - Dánsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

    USA na ZOH Hokej 2026
    14.02.2026, Skupina C
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Sportnet|14. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: USA - Dánsko.

    USA a Dánsko dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: USA - Dánsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina C)

    Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
    14.02.2026 o 21:10
    2. kolo
    USA
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Dánsko
    Prenos
    Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu z olympijského turnaja, keď sa proti sebe postaví USA a Dánsko.

    Američania do turnaja vstúpili vo veľkom štýle, keď v prvom zápase zdolali Lotyšsko 5:1. Ukázali pritom silnú ofenzívu, efektívnu hru v presilovkách a pevný brankársky výkon, čo ich radí medzi favoritov dnešného duelu.

    Dánsko naopak zatiaľ nezaznamenalo víťazstvo. V prvom zápase podľahli Nemecku 1:3 a budú dnes hľadať spôsob, ako zlepšiť defenzívu a využiť šance v ofenzíve, aby mohli prekvapiť silného súpera.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    USAUSAUSA
    1
    1
    0
    0
    0
    5:1
    3
    2
    NemeckoNemeckoGER
    2
    1
    0
    0
    1
    6:5
    3
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    2
    1
    0
    0
    1
    5:8
    3
    4
    DánskoDánskoDEN
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 14.2.2026

    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    3 - 4
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 16:40
    | Skupina B
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    6 - 0
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14.02. 21:10
    | Skupina C
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

