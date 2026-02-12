    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    ZOH Hokej 2026
    12.02.2026, Skupina C
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ONLINE: Lotyšsko - USA dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (skupina C)

    Lotyšsko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Lotyšsko - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    12. feb 2026 o 18:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Lotyšsko - USA.

    Lotyšsko a USA dnes hrajú zápas v rámci skupiny C hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Lotyšsko - USA (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Skupina C)

    Olympijské Hry - muži Skupina C 2025/2026
    12.02.2026 o 21:10
    1. kolo
    Lotyšsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    USA
    Prenos
    Dnes nás čaká zápas medzi Lotyšskom a Spojenými štátmi americkými v rámci druhého hracieho dňa olympijského hokejového turnaja. Lotyši sa budú snažiť nadviazať na svoju tradičnú bojovnosť a rýchlu hru, zatiaľ čo Američania budú chcieť potvrdiť rolu jedného z favoritov turnaja.

    Nominácia Lotyšska na ZOH:

    Brankári: Kristers Gudļevskis (Fischtown Pinguins/GER), Elvis Merzļikins (Columbus Blue Jackets/NHL), Artūrs Šilovs (Pittsburgh Penguins/NHL).

    Obrancovia: Uvis Balinskis (Florida Panthers/NHL), Oskars Cibuļskis (Herning Blue Fox/DEN), Ralfs Freibergs (HC Vítkovice/CZE), Jānis Jaks (HC Energie Karlovy Vary/CZE), Roberts Mamčics (HC Energie Karlovy Vary/CZE), Kristiāns Rubīns (HC Škoda Plzeň/CZE), Alberts Šmits (Jukurit Mikkeli/FIN), Kristaps Zīle (Bílí Tygři Liberec/CZE).

    Útočníci: Rudolfs Balcers (ZSC Lions/Švaj.), Oskars Batņa (Lahti/FIN), Teodors Blueger (Vancouver Canucks/NHL), Roberts Bukarts (HC Pioneers Vorarlberg/ICEHL), Kaspars Daugaviņš (Selber Wölfe/GER2), Mārtiņš Dzierkals (HC Sparta Praha/CZE), Haralds Egle (HC Energie Karlovy Vary/CZE), Zemgus Girgensons (Tampa Bay Lightning/NHL), Renārs Krastenbergs (HC Olomouc/CZE), Dans Ločmelis (Providence Bruins/AHL), Eduards Tralmaks (Grand Rapids Griffins/AHL), Sandis Vilmanis (Charlotte Checkers/AHL), Anrī Ravinskis (Abbotsford/AHL).

    Nominácia USA na ZOH:

    Brankári:     Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets/NHL), Jake Oettinger (Dallas Stars/NHL), Jeremy Swayman (Boston Bruins/NHL).

    Obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild/NHL), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights/NHL), Quinn Hughes (Minnesota Wild/NHL), Jackson LaCombe (Anaheim Ducks/NHL), Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL), Jake Sanderson (Ottawa Senators/NHL), Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes/NHL), Zach Werenski (Columbus Blue Jackets/NHL).

    Útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild/NHL), Kyle Connor (Winnipeg Jets/NHL), Jack Eichel (Vegas Golden Knights/NHL), Jack Hughes (New Jersey Devils/NHL), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning/NHL), Clayton Keller (Utah Mammoth/NHL), Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/NHL), J.T. Miller (New York Rangers/NHL), Brock Nelson (Colorado Avalanche/NHL), Brady Tkachuk (Ottawa Senators/NHL), Matthew Tkachuk (Florida Panthers/NHL), Tage Thompson (Buffalo Sabres/NHL), Vincent Trocheck (New York Rangers/NHL).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:10.

    Tabuľka: Skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    NemeckoNemeckoGER
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokej na ZOH 2026 - 12.2.2026

    12.02. 12:10
    | Skupina A
    Švajčiarsko na ZOH Hokej 2026
    Švajčiarsko
    4 - 0
    Francúzsko na ZOH Hokej 2026
    Francúzsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 16:40
    | Skupina A
    Česko na ZOH Hokej 2026
    Česko
    0 - 5
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Lotyšsko na ZOH Hokej 2026
    Lotyšsko
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    12.02. 21:10
    | Skupina C
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    vs.
    Dánsko na ZOH Hokej 2026
    Dánsko
    Rho Ice Hockey Arena

