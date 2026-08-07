    ME v atletike 2026: Kedy ide Zapletalová, Gajanová či Forster? Pozrite si program a výsledky

    ME v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová, Viktória Forster či Gabriela Gajanová? Pozrite si program a výsledky.
    ME v atletike 2026: Kedy ide Emma Zapletalová, Viktória Forster či Gabriela Gajanová? Pozrite si program a výsledky. (Autor: TASR)
    Sportnet|7. aug 2026 o 06:00
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    Pozrite si program a výsledky ME v atletike 2026. Nomináciu Slovenska tvorí dvadsaťtri atlétov.

    Dvadsiatysiedmy ročník ME v atletike 2026 sa koná od 10. do 16. augusta v anglickom Birminghame.

    Dejiskom šampionátu je Alexander Stadium, ktorý bol dejiskom aj halových majstrovstiev Európy v roku 2007, halových majstrovstiev sveta v rokoch 2003 a 2018 a hier Commonwealthu v roku 2022.

    Birmingham bol vybraný po tom, čo sa maďarské hlavné mesto Budapešť odhlásilo z kandidatúry. 

    Slovensko bude reprezentovať celkovo 23 športovcov, ktorí budú mať zastúpenie v 14 individuálnych disciplínach a predstavia sa tiež v dvoch štafetách. V nominácii je deväť mužov a štrnásť žien.

    TV program: ME v atletike 2026
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Medzi nominovanými nechýba ani Emma Zapletalová, ktorá v aktuálnej sezóne vyhrala už štyri preteky na 400 m cez prekážky v rámci Diamantovej ligy. Takisto sa stala majsterkou Slovenska v behu na 200 m v národnom rekorde.

    Okrem nej sa na podujatí predstaví aj Gabriela Gajanová, Viktória Forster či Ján Volko.

    Celkovo sa očakáva účasť až 1645 športovcov, 805 žien a 840 mužov zo 49 krajín. Celkovo sa rozdá 50 setov medailí - 24 z nich v mužských disciplínach, 24 v ženských disciplínach a dve v zmiešaných štafetách.

    Vybrané disciplíny si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na STVR Šport. Podujatie vysiela aj české ČT Sport a Eurosport, maďarská M4 Sport, rakúska televízia ORF či nemecké Das Erste.

    Nominácia Slovenska na ME v atletike 2026

    Muži:

    • Ján Volko (100 m, 200 m)
    • Matej Balúch (400 m prek.)
    • Patrik Dömötor (400 m prek.)
    • Peter Dávid (110 m prek.)
    • Patrik Michale (oštep)
    • Jakub Kubínec (oštep)
    • Dominik Černý (chodecký maratón)
    • Ondrej Duda (chodecký maratón)
    • Michal Morvay (chodecký maratón)

    Ženy:

    • Viktória Forster (100 m, 100 m prek, 4x100 m)
    • Viktória Korbová (200 m, 4x100 m, 4x400 m)
    • Gabriela Gajanová (800 m, 4x400 m)
    • Daniela Ledecká (400 m prek., 4x400 m)
    • Emma Zapletalová (400 m prek., 4x400 m)
    • Veronika Kaňuchová (hod kladivom)
    • Veronika Páleníková (maratón)
    • Hana Černá (chodecký maratón)
    • Ema Bendová (4x100 m)
    • Lenka Kovačovicová (4x100 m)
    • Della Farajpour (4x100 m)
    • Martina Segečová (4x400 m)
    • Monika Weigertová (4x400 m)
    • Rebecca Slezáková (4x400 m)

    Program Slovákov na ME v atletike 2026

    Pondelok 10. august:

    • 11:25 Beh na 100 m – rozbeh – Viktória Forster
    • 12:35 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Daniela Ledecká
    • 19:10 Hod kladivom – kvalifikácia A – Veronika Kaňuchová
    • 20:10 Beh na 100 m – semifinále – Viktória Forster??
    • 20:38 Hod kladivom – kvalifikácia B – Veronika Kaňuchová
    • 21:50 Beh na 100 m – finále – Viktória Forster??

    Utorok 11. august:

    • 10:45 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Emma Zapletalová, Daniela Ledecká??
    • 11:15 Beh na 100 m – rozbeh – Ján Volko
    • 11:40 Beh na 110 m prekážok – rozbeh – Peter Dávid
    • 12:05 Beh na 800 m - rozbeh - Gabriela Gajanová
    • 12:40 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Matej Baluch, Patrik Dömötör
    • 19:10 Hod kladivom – finále – Veronika Kaňuchová??
    • 19:55 Beh na 100 m prekážok – semifinále – Viktória Forster??
    • 20:32 Beh na 100 m – semifinále – Ján Volko??
    • 21:30 Beh na 100 m prekážok – finále – Viktória Forster??
    • 21:47 Beh na 100 m – finále – Ján Volko??

    Streda 12. august:

    • 11:05 Beh na 200 m – rozbeh – Viktória Korbová
    • 11:40 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
    • 19:55 Beh na 110 m prekážok – semifinále – Peter Dávid??
    • 20:20 Beh na 200 m – semifinále – Viktória Korbová??
    • 21:08 Beh na 400 m prekážok – finále – Emma Zapletalová??, Daniela Ledecká??
    • 21:22 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
    • 21:47 Beh na 110 m prekážok – finále – Peter Dávid??

    Štvrtok 13. august:

    • 12:10 Beh na 800 m - semifinále - Gabriela Gajanová??
    • 13:35 Hod oštepom – kvalifikácia A – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
    • 14:55 Hod oštepom – kvalifikácia B – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
    • 20:05 Beh na 200 m – semifinále – Ján Volko??
    • 21:50 Beh na 200 m – finále – Viktória Korbová??

    Piatok 14. august:

    • 20:40 Beh na 400 m prekážok – finále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
    • 21:25 Beh na 200 m – finále – Ján Volko??
    • 21:46 Beh na 800 m – finále – Gabriela Gajanová

    Sobota 15. august:

    • 07:30 Chodecký maratón – finále – Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay
    • 07:30 Chodecký polmaratón – finále – Hana Černá

    Nedeľa 16. august:

    • 07:30 Maratón – finále – Veronika Páleníková
    • 19:55 Hod oštepom – finále – Jakub Kubínec??, Patrik Michalec??

    Kompletný program ME v atletike 2026 - finálové disciplíny

    Pondelok 10. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    19:03

    Vrh guľou (ženy)

    20:33

    Vrh guľou (muži)

    20:40

    5000 m (muži)


    21:00

    3000 m prekážok (ženy)


    21:40

    4 x 400 m štafeta (mix)


    21:50

    100 m (ženy)

    Utorok 11. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    19:10

    Hod kladivom (ženy)


    19:25

    5000 m (ženy)


    20:16

    Skok do diaľky (muži)


    21:30

    100 m prekážok (ženy)


    21:47

    100 m (muži)

    Streda 12. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    19:45

    Hod kladivom (muži)


    20:50

    400 m (muži)


    21:08

    400 m prekážok (ženy)


    21:47

    110 m prekážok (muži)

    Štvrtok 13. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    19:40

    Trojskok (ženy)


    19:50

    Skok o tyči (ženy)


    20:29

    3000 m prekážok (muži)


    20:45

    Hod diskom (muži)


    21:10

    1500 m (muži – desaťboj)


    21:28

    800 m (muži)


    21:50

    200 m (ženy)

    Piatok 14. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    19:45

    10 000 m (ženy)


    20:00

    Skok do výšky (muži)


    20:30

    Hod diskom (ženy)


    20:40

    400 m prekážok (muži)


    21:25

    200 m (muži)


    21:46

    800 m (ženy)

    Sobota 15. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    7:30

    Chôdza – polmaratón (ženy)

    7:30

    Chôdza – polmaratón (muži)

    7:30

    Chôdza – maratón (ženy)

    7:30

    Chôdza – maratón (muži)

    19:45

    800 m (ženy – sedemboj)


    20:01

    Hod oštepom (ženy)


    20:07

    Skok do výšky (ženy)


    20:10

    400 m (ženy)


    20:17

    Trojskok (muži)


    20:25

    10 000 m (muži)


    21:07

    1500 m (ženy)


    21:33

    4 x 100 m štafeta (muži)


    21:48

    4 x 100 m štafeta (muži)

    Nedeľa 16. august:

    Čas

    Disciplína

    Detail

    7:30

    Maratón (ženy)


    8:10

    Maratón (muži)


    19:30

    Skok o tyči (mix)


    19:55

    Hod oštepom (muži)


    20:05

    Skok do diaľky (ženy)


    20:35

    4 x 100 m štafeta (ženy)


    20:50

    3000 m prekážok (muži)


    21:13

    1500 m (muži)


    21:33

    4 x 400 m štafeta (ženy)


    21:48

    4 x 400 m štafeta (ženy)

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      Domov»Atletika»ME v atletike 2026: Kedy ide Zapletalová, Gajanová či Forster? Pozrite si program a výsledky