ME v atletike 2026: Kedy ide Zapletalová, Gajanová či Forster? Pozrite si program a výsledky

Dvadsiatysiedmy ročník ME v atletike 2026 sa koná od 10. do 16. augusta v anglickom Birminghame.
Dejiskom šampionátu je Alexander Stadium, ktorý bol dejiskom aj halových majstrovstiev Európy v roku 2007, halových majstrovstiev sveta v rokoch 2003 a 2018 a hier Commonwealthu v roku 2022.
Birmingham bol vybraný po tom, čo sa maďarské hlavné mesto Budapešť odhlásilo z kandidatúry.
Slovensko bude reprezentovať celkovo 23 športovcov, ktorí budú mať zastúpenie v 14 individuálnych disciplínach a predstavia sa tiež v dvoch štafetách. V nominácii je deväť mužov a štrnásť žien.
Medzi nominovanými nechýba ani Emma Zapletalová, ktorá v aktuálnej sezóne vyhrala už štyri preteky na 400 m cez prekážky v rámci Diamantovej ligy. Takisto sa stala majsterkou Slovenska v behu na 200 m v národnom rekorde.
Okrem nej sa na podujatí predstaví aj Gabriela Gajanová, Viktória Forster či Ján Volko.
Celkovo sa očakáva účasť až 1645 športovcov, 805 žien a 840 mužov zo 49 krajín. Celkovo sa rozdá 50 setov medailí - 24 z nich v mužských disciplínach, 24 v ženských disciplínach a dve v zmiešaných štafetách.
Vybrané disciplíny si budete môcť pozrieť so slovenským komentárom na STVR Šport. Podujatie vysiela aj české ČT Sport a Eurosport, maďarská M4 Sport, rakúska televízia ORF či nemecké Das Erste.
Nominácia Slovenska na ME v atletike 2026
Muži:
- Ján Volko (100 m, 200 m)
- Matej Balúch (400 m prek.)
- Patrik Dömötor (400 m prek.)
- Peter Dávid (110 m prek.)
- Patrik Michale (oštep)
- Jakub Kubínec (oštep)
- Dominik Černý (chodecký maratón)
- Ondrej Duda (chodecký maratón)
- Michal Morvay (chodecký maratón)
Ženy:
- Viktória Forster (100 m, 100 m prek, 4x100 m)
- Viktória Korbová (200 m, 4x100 m, 4x400 m)
- Gabriela Gajanová (800 m, 4x400 m)
- Daniela Ledecká (400 m prek., 4x400 m)
- Emma Zapletalová (400 m prek., 4x400 m)
- Veronika Kaňuchová (hod kladivom)
- Veronika Páleníková (maratón)
- Hana Černá (chodecký maratón)
- Ema Bendová (4x100 m)
- Lenka Kovačovicová (4x100 m)
- Della Farajpour (4x100 m)
- Martina Segečová (4x400 m)
- Monika Weigertová (4x400 m)
- Rebecca Slezáková (4x400 m)
Program Slovákov na ME v atletike 2026
Pondelok 10. august:
- 11:25 Beh na 100 m – rozbeh – Viktória Forster
- 12:35 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Daniela Ledecká
- 19:10 Hod kladivom – kvalifikácia A – Veronika Kaňuchová
- 20:10 Beh na 100 m – semifinále – Viktória Forster??
- 20:38 Hod kladivom – kvalifikácia B – Veronika Kaňuchová
- 21:50 Beh na 100 m – finále – Viktória Forster??
Utorok 11. august:
- 10:45 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Emma Zapletalová, Daniela Ledecká??
- 11:15 Beh na 100 m – rozbeh – Ján Volko
- 11:40 Beh na 110 m prekážok – rozbeh – Peter Dávid
- 12:05 Beh na 800 m - rozbeh - Gabriela Gajanová
- 12:40 Beh na 400 m prekážok – rozbeh – Matej Baluch, Patrik Dömötör
- 19:10 Hod kladivom – finále – Veronika Kaňuchová??
- 19:55 Beh na 100 m prekážok – semifinále – Viktória Forster??
- 20:32 Beh na 100 m – semifinále – Ján Volko??
- 21:30 Beh na 100 m prekážok – finále – Viktória Forster??
- 21:47 Beh na 100 m – finále – Ján Volko??
Streda 12. august:
- 11:05 Beh na 200 m – rozbeh – Viktória Korbová
- 11:40 Beh na 200 m – rozbeh – Ján Volko
- 19:55 Beh na 110 m prekážok – semifinále – Peter Dávid??
- 20:20 Beh na 200 m – semifinále – Viktória Korbová??
- 21:08 Beh na 400 m prekážok – finále – Emma Zapletalová??, Daniela Ledecká??
- 21:22 Beh na 400 m prekážok – semifinále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
- 21:47 Beh na 110 m prekážok – finále – Peter Dávid??
Štvrtok 13. august:
- 12:10 Beh na 800 m - semifinále - Gabriela Gajanová??
- 13:35 Hod oštepom – kvalifikácia A – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
- 14:55 Hod oštepom – kvalifikácia B – Jakub Kubínec, Patrik Michalec
- 20:05 Beh na 200 m – semifinále – Ján Volko??
- 21:50 Beh na 200 m – finále – Viktória Korbová??
Piatok 14. august:
- 20:40 Beh na 400 m prekážok – finále – Matej Baluch??, Patrik Dömötör??
- 21:25 Beh na 200 m – finále – Ján Volko??
- 21:46 Beh na 800 m – finále – Gabriela Gajanová
Sobota 15. august:
- 07:30 Chodecký maratón – finále – Dominik Černý, Michal Duda, Michal Morvay
- 07:30 Chodecký polmaratón – finále – Hana Černá
Nedeľa 16. august:
- 07:30 Maratón – finále – Veronika Páleníková
- 19:55 Hod oštepom – finále – Jakub Kubínec??, Patrik Michalec??
Kompletný program ME v atletike 2026 - finálové disciplíny
Pondelok 10. august:
Čas
Disciplína
Detail
19:03
Vrh guľou (ženy)
20:33
Vrh guľou (muži)
20:40
5000 m (muži)
21:00
3000 m prekážok (ženy)
21:40
4 x 400 m štafeta (mix)
21:50
100 m (ženy)
Utorok 11. august:
Čas
Disciplína
Detail
19:10
Hod kladivom (ženy)
19:25
5000 m (ženy)
20:16
Skok do diaľky (muži)
21:30
100 m prekážok (ženy)
21:47
100 m (muži)
Streda 12. august:
Čas
Disciplína
Detail
19:45
Hod kladivom (muži)
20:50
400 m (muži)
21:08
400 m prekážok (ženy)
21:47
110 m prekážok (muži)
Štvrtok 13. august:
Čas
Disciplína
Detail
19:40
Trojskok (ženy)
19:50
Skok o tyči (ženy)
20:29
3000 m prekážok (muži)
20:45
Hod diskom (muži)
21:10
1500 m (muži – desaťboj)
21:28
800 m (muži)
21:50
200 m (ženy)
Piatok 14. august:
Čas
Disciplína
Detail
19:45
10 000 m (ženy)
20:00
Skok do výšky (muži)
20:30
Hod diskom (ženy)
20:40
400 m prekážok (muži)
21:25
200 m (muži)
21:46
800 m (ženy)
Sobota 15. august:
Čas
Disciplína
Detail
7:30
Chôdza – polmaratón (ženy)
7:30
Chôdza – polmaratón (muži)
7:30
Chôdza – maratón (ženy)
7:30
Chôdza – maratón (muži)
19:45
800 m (ženy – sedemboj)
20:01
Hod oštepom (ženy)
20:07
Skok do výšky (ženy)
20:10
400 m (ženy)
20:17
Trojskok (muži)
20:25
10 000 m (muži)
21:07
1500 m (ženy)
21:33
4 x 100 m štafeta (muži)
21:48
4 x 100 m štafeta (muži)
Nedeľa 16. august:
Čas
Disciplína
Detail
7:30
Maratón (ženy)
8:10
Maratón (muži)
19:30
Skok o tyči (mix)
19:55
Hod oštepom (muži)
20:05
Skok do diaľky (ženy)
20:35
4 x 100 m štafeta (ženy)
20:50
3000 m prekážok (muži)
21:13
1500 m (muži)
21:33
4 x 400 m štafeta (ženy)
21:48
4 x 400 m štafeta (ženy)