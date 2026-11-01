Prvý maratón v kariére a hneď obrovský úspech. Švéd ovládol prestížny Newyorský maratón

Švédsky majster sveta v polmaratóne Andreas Almgren vyhral pri svojom maratónskom debute prestížny Newyorský maratón.
Európsky rekordér na 5000 metrov na dráhe a v polmaratóne zvíťazil v čase 2:06:01, v New Yorku dokázal triumfovať ako prvý rodák z Európy od roku 1996. Ženám kraľovala Sheila Chepkiruiová z Kene.
Tridsaťjedenročný Almgren sa v záverečných kilometroch utrhol talianskemu reprezentantovi Yemaneberhanovi Crippovi a dobehol s náskokom 13 sekúnd.
Tretie miesto napokon vybojoval Kamohelo Mofolo z Lesotha pred obhajcom vlaňajšieho víťazstva Bensonom Kiprutom.
Chepkiruiová zapísala čas 2:24:36 a v tesnom dobehu ženských pretekov nadviazala na svoj triumf z roku 2024.
Na posledných 150 metroch sa dostala cez krajanku Hellen Obiriovú, ktorá útočila na tretie víťazstvo v New Yorku, úradujúcu šampiónku v posledných metroch prešprintovala aj domáca Jessica McClainová. Za víťazkou zaostala o šesť sekúnd.