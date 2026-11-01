    Prvý maratón v kariére a hneď obrovský úspech. Švéd ovládol prestížny Newyorský maratón

    Švédsky atlét Andreas Almgren sa teší z víťazstva na Newyorskom maratóne.
    Švédsky atlét Andreas Almgren sa teší z víťazstva na Newyorskom maratóne. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|1. nov 2026 o 21:43
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    Medzi ženami triumfovala Sheila Chepkiruiová z Kene.

    Švédsky majster sveta v polmaratóne Andreas Almgren vyhral pri svojom maratónskom debute prestížny Newyorský maratón.

    Európsky rekordér na 5000 metrov na dráhe a v polmaratóne zvíťazil v čase 2:06:01, v New Yorku dokázal triumfovať ako prvý rodák z Európy od roku 1996. Ženám kraľovala Sheila Chepkiruiová z Kene.

    Tridsaťjedenročný Almgren sa v záverečných kilometroch utrhol talianskemu reprezentantovi Yemaneberhanovi Crippovi a dobehol s náskokom 13 sekúnd.

    Tretie miesto napokon vybojoval Kamohelo Mofolo z Lesotha pred obhajcom vlaňajšieho víťazstva Bensonom Kiprutom.

    Chepkiruiová zapísala čas 2:24:36 a v tesnom dobehu ženských pretekov nadviazala na svoj triumf z roku 2024.

    Na posledných 150 metroch sa dostala cez krajanku Hellen Obiriovú, ktorá útočila na tretie víťazstvo v New Yorku, úradujúcu šampiónku v posledných metroch prešprintovala aj domáca Jessica McClainová. Za víťazkou zaostala o šesť sekúnd.

    Atletika

    Atletika

      Švédsky atlét Andreas Almgren sa teší z víťazstva na Newyorskom maratóne.
      Švédsky atlét Andreas Almgren sa teší z víťazstva na Newyorskom maratóne.
      Prvý maratón v kariére a hneď obrovský úspech. Švéd ovládol prestížny Newyorský maratón
      ne 21:43
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