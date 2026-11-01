Je mixom Sennu a Prosta. Šampión F1 bol pre Ferrari mladý, Mercedes minul milióny

Keď sa povie formula 1, mnohým fanúšikom ako prvé napadne Ferrari. Keď je reč o legendárnych okruhoch, nemožno opomenúť Monzu či Imolu.
Taliansko je s kráľovnou motošportu úzko spojené, a tak sa až nechce veriť tomu, že si na svojho šampióna muselo počkať takmer štyri generácie.
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Po historicky prvom víťazovi Giuseppem Farinovi (1950) a dvoch tituloch Alberta Ascariho (1952, 1953), pribudol do historických štatistík tretí taliansky majster sveta F1 – Andrea Kimi Antonelli.
V poradí 36. šampión zároveň prekonal rekord Nemca Sebastiana Vettela, keď sa vo veku 20 rokov a 68 dní stal vôbec najmladším majstrom sveta F1.
"Kimi má jedinečný talent, ktorý som videl len u málokoho. Je to jeden z tých generačných jazdcov ako trebárs Max Verstappen," povedal šampión z roku 1996 Damon Hill pre Corriere dello Sport.
Od Číny až po Monako
Antonelli nebol pred druhou sezónou vo F1 favoritom číslo jeden. S príchodom nových pravidiel síce prevaha Mercedesu neprekvapila, no v internom súboji mal mať navrch skúsenejší George Russell.
Brit začal sezónu víťazstvom v Melbourne, no rolu tímovej jednotky si užil veľmi krátko. Nasledujúcich päť veľkých cien totiž vyhral Antonelli.
V Číne ukončil 20-ročné talianske čakanie na víťaza pretekov F1 a vo svojej spanilej jazde pokračoval až do ikonického Monaka.
Potom síce prišli aj zaváhania v Barcelone či na okruhu Silverstone, no mladý jazdec si zachoval chladnú hlavu a kontroloval vývoj šampionátu.
Z prvých 19 veľkých cien vyhral deväť, iba trikrát nebol na pódiu, a tak má pred záverečnými štyrmi pretekmi nedostižný 119-bodový náskok.
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"Úprimne, myslel som si, že ho George zdolá. Kimi však ukázal mimoriadnu schopnosť učiť sa, prispôsobiť sa situáciám a využil maximálny potenciál auta.
Kimi je pre mňa kombináciou Sennu a Prosta. Je rýchly a má veľmi bystrú myseľ. Možno nie je taký agresívny ako Verstappen, ale je výnimočným jazdcom, ktorého všetci zbožňujú," doplnil Hill.
Nechcel pustiť volant
Nový majster sveta F1 pochádza z rodiny, ktorá má k motošportu blízko. Jeho otec Marco je bývalý jazdec a majiteľ tímu Antonelli Motorsport.
Ten jazdí v talianskom šampionáte GT3 Endurance a dokonca si v tejto sezóne pripísal víťazstvo v trojhodinových pretekoch na okruhu v Imole.
Kimi Antonelli sedel so svojím otcom v motokáre už keď mal jeden rok. "Prešli na trati jedno kolo a na konci Kimi nechcel pustiť svoje malé rúčky z volantu," spomína si jeho matka Veronica.
Keď mal deväť rokov, zahral si malú rolu vo filme Italian Race. Režisér Matteo Rovere spomínal, že Kimi už vtedy všade jazdil na motokárach a bolo vidieť jeho vášeň pre motošport.
Vzhľadom na rok jeho narodenia možno očakávať, že jeho vzormi boli Sebastian Vettel, Lewis Hamilton či Max Verstappen, no opak je pravdou.
Dokazuje to aj jeho číslo monopostu 12, ktoré je poctou Ayrtonovi Sennovi. Brazílčan zomrel dvanásť rokov pred narodením Antonelliho, no Talian spätne sledoval jeho jazdy na kazetách a DVD.
"Nikdy som nemal možnosť vidieť ho pretekať na vlastné oči, ale sledoval som videá a vďaka nim som pochopil, aký výnimočný bol," hovorí.
Pre Ferrari bol príliš mladý
Zdá sa, že kariéra Kimiho Antonelliho je spätá s číslom 12, pretože práve v tomto veku sa pripojil do juniorského tímu Mercedesu.
Odvtedy nad ním drží ochrannú ruku šéf nemeckého tímu Toto Wolff, aj keď si kredit za objavenie talentovaného chlapca z Bologne neudeľuje.
"Nie som architektom všetkého. Vtedy bola šéfkou nášho juniorského tímu Gwen LaGrueová a tá Kimiho objavila, keď mal jedenásť rokov," vraví Wolff.
V roku 2018 si Antonelliho všimlo aj Ferrari. K spojeniu najslávnejšej značky vo svete formuly 1 s mladým talianskym pretekárom však nedošlo.
"Pre Ferrari bol Kimi ešte príliš mladý, zatiaľ čo Mercedes mu vedel ponúknuť lepšie záruky, pokiaľ ide o jeho budúcnosť," povedal pre Gazzettu dello Sport bývalý manažér Giovanni Minardi.
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Šance sa tak chopil Mercedes na čele s Wolffom. A kým dnes Antonelli v mladom veku udivuje svet motošportu, rakúsky šéf tímu vie, čo je za tým.
"Nespadol nám z neba. Ľudia akoby nechápali, že toto je deväťročná práca. Na jeho rozvoj vo všetkých aspektoch sme vynaložili približne desať miliónov eur. Nebola to ľahká cesta," povedal Wolff.
Vlani plakal na parkovisku
Slová šéfa Mercedesu o neľahkej ceste na vrchol potvrdzuje aj Veľká cena Belgicka 2025. Antonelli skončil po zlej kvalifikácii iba šestnásty, hovoril o nedostatočnom sebavedomí a na parkovisku plakal.
Wolff priznal, že mu mnohí vraveli, že Talian je príliš mladý, že robí chyby a namiesto Mercedesu by ho mal upratať do menšieho tímu.
O to pozoruhodnejší je jeho prerod v aktuálnej sezóne, v ktorej podáva Antonelli vynikajúce výkony a titul majstra sveta mu právom patrí.
"V tvári vyzerá ako bábätko, ale keď zavrie priezor, je to úplne iný príbeh. Aj vďaka skúsenostiam z minulého roka je dnes sebavedomý a s autom dokonale zladený," vraví Giancarlo Fisichella.
Práve on bol na 20 rokov posledným talianskym víťazom veľkej ceny F1, až neprišla skvelá sezóna Antonelliho. Tomu už len štyri víťazstvá chýbajú k tomu, aby vyrovnal taliansky rekord Ascariho (13).
O tom, či sa mu podarí vyrovnať svojmu idol Sennu (41 výhier), je predčasné špekulovať, no pre Talianov bude navždy ten, kto zlomil 73-ročné čakanie.
Formula 1 (F1) - poradie jazdcov
Po 19 z 23 pretekov:
#
Meno
Tím
Body
1.
Kimi Antonelli
Mercedes
380
2.
Max Verstappen
Red Bull
261
3.
Lewis Hamilton
Ferrari
259
4.
George Russell
Mercedes
250
5.
Charles Leclerc
Ferrari
245
6.
Lando Norris
McLaren
221
7.
Oscar Piastri
McLaren
150
8.
Isack Hadjar
Red Bull
105
9.
Liam Lawson
Racing Bulls
79
10.
Pierre Gasly
Alpine
43
11.
Arvid Lindblad
Racing Bulls
38
12.
Franco Colapinto
Alpine
31
13.
Oliver Bearman
Haas
23
14.
Nico Hülkenberg
Audi
13
15.
Gabriel Bortoleto
Audi
10
16.
Esteban Ocon
Haas
7
17.
Fernando Alonso
Aston Martin
7
18.
Carlos Sainz
Williams
7
19.
Alex Albon
Williams
5
20.
Júki Cunoda
Racing Bulls
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