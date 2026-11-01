    Je mixom Sennu a Prosta. Šampión F1 bol pre Ferrari mladý, Mercedes minul milióny

    Andrea Kimi Antonelli je prvým talianskym majstrom sveta F1 od roku 1953.
    Fotogaléria (90)
    Andrea Kimi Antonelli je prvým talianskym majstrom sveta F1 od roku 1953. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|1. nov 2026 o 23:45
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    Andrea Kimi Antonelli je majstrom sveta F1.

    Keď sa povie formula 1, mnohým fanúšikom ako prvé napadne Ferrari. Keď je reč o legendárnych okruhoch, nemožno opomenúť Monzu či Imolu. 

    Taliansko je s kráľovnou motošportu úzko spojené, a tak sa až nechce veriť tomu, že si na svojho šampióna muselo počkať takmer štyri generácie.

    Po historicky prvom víťazovi Giuseppem Farinovi (1950) a dvoch tituloch Alberta Ascariho (1952, 1953), pribudol do historických štatistík tretí taliansky majster sveta F1 – Andrea Kimi Antonelli. 

    V poradí 36. šampión zároveň prekonal rekord Nemca Sebastiana Vettela, keď sa vo veku 20 rokov a 68 dní stal vôbec najmladším majstrom sveta F1. 

    "Kimi má jedinečný talent, ktorý som videl len u málokoho. Je to jeden z tých generačných jazdcov ako trebárs Max Verstappen," povedal šampión z roku 1996 Damon Hill pre Corriere dello Sport.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Mexika (formula 1 2026)
    A race fan holds up a cardboard cutout featuring Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Ferrari fans cheer during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)
    Race fans hold up a cardboard cutouts featuring Cadillac driver Sergio Perez of Mexico before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)
    Spectators wait for the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26
    90 fotografií
    A fan holds a cut of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)A float inspired by Day of the Dead celebrations parades before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Dancers perform before the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo)Race fans cheer as they wait for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)A race fan cheers as he waits for the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy drives during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull team principal Laurent Mekies is inside the pit wall booth during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, and teammate LewisÂ Hamilton lead after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Celebrities and mechanics are inside a Ferrari garage during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco, right, steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Aston Martin driver Fernando Alonso of Spain retires his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car in front of Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, left, is followed by teammate Charles Leclerc of Monaco after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, center, leads the field after the start of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco leads after the start of the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car behind the safety car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco walks through the pits during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Drivers steer their cars on the pit lane during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Racing Bulls driver Arvid Lindblad of Britain removes his shirt during a halt of the session during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26McLaren driver Lando Norris of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain gets a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver George Russell of Britain steers his after a pit service during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver George Russell of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car in front of Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26McLaren driver Oscar Piastri of Australia steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Haas driver Ryo Hirakawa of Japan steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver George Russell of Britain steers his car in front of McLaren driver Lando Norris of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car followed by Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands, and Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain, during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car on the pit lane during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Charles Leclerc of Monaco steers his car during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain and Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the field after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands leads the Mexico Grand Prix Formula One race resumed in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)The medical car drives along the track during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italys= during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Restart od the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car followed by Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain steers his car during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Moises Castillo)Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car in front of Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands steers his car after the restart of the Formula One Mexico Grand Prix auto race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain prepares for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Ferrari driver Lewis Hamilton of Britain arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26Red Bull driver Max Verstappen of the Netherlands arrives for the restart during the Mexico Grand Prix Formula One race in Mexico City, Sunday, Nov. 1, 2026. (Daniel Becerril/Pool Photo via AP) - f1autoz26

    Od Číny až po Monako

    Antonelli nebol pred druhou sezónou vo F1 favoritom číslo jeden. S príchodom nových pravidiel síce prevaha Mercedesu neprekvapila, no v internom súboji mal mať navrch skúsenejší George Russell.

    Brit začal sezónu víťazstvom v Melbourne, no rolu tímovej jednotky si užil veľmi krátko. Nasledujúcich päť veľkých cien totiž vyhral Antonelli. 

    V Číne ukončil 20-ročné talianske čakanie na víťaza pretekov F1 a vo svojej spanilej jazde pokračoval až do ikonického Monaka.

    Potom síce prišli aj zaváhania v Barcelone či na okruhu Silverstone, no mladý jazdec si zachoval chladnú hlavu a kontroloval vývoj šampionátu. 

    Z prvých 19 veľkých cien vyhral deväť, iba trikrát nebol na pódiu, a tak má pred záverečnými štyrmi pretekmi nedostižný 119-bodový náskok.

    VIDEO: Kimi Antonelli sa po VC Mexika stal majstrom sveta F1

    "Úprimne, myslel som si, že ho George zdolá. Kimi však ukázal mimoriadnu schopnosť učiť sa, prispôsobiť sa situáciám a využil maximálny potenciál auta.

    Kimi je pre mňa kombináciou Sennu a Prosta. Je rýchly a má veľmi bystrú myseľ. Možno nie je taký agresívny ako Verstappen, ale je výnimočným jazdcom, ktorého všetci zbožňujú," doplnil Hill. 

    Nechcel pustiť volant

    Nový majster sveta F1 pochádza z rodiny, ktorá má k motošportu blízko. Jeho otec Marco je bývalý jazdec a majiteľ tímu Antonelli Motorsport. 

    Ten jazdí v talianskom šampionáte GT3 Endurance a dokonca si v tejto sezóne pripísal víťazstvo v trojhodinových pretekoch na okruhu v Imole.

    Kimi Antonelli sedel so svojím otcom v motokáre už keď mal jeden rok. "Prešli na trati jedno kolo a na konci Kimi nechcel pustiť svoje malé rúčky z volantu," spomína si jeho matka Veronica.

    Keď mal deväť rokov, zahral si malú rolu vo filme Italian Race. Režisér Matteo Rovere spomínal, že Kimi už vtedy všade jazdil na motokárach a bolo vidieť jeho vášeň pre motošport.

    Andrea Kimi Antonelli sa teší s tímom Mercedes po víťazstve v Austine 2026.
    Andrea Kimi Antonelli sa teší s tímom Mercedes po víťazstve v Austine 2026. (Autor: TASR/AP)

    Vzhľadom na rok jeho narodenia možno očakávať, že jeho vzormi boli Sebastian Vettel, Lewis Hamilton či Max Verstappen, no opak je pravdou. 

    Dokazuje to aj jeho číslo monopostu 12, ktoré je poctou Ayrtonovi Sennovi. Brazílčan zomrel dvanásť rokov pred narodením Antonelliho, no Talian spätne sledoval jeho jazdy na kazetách a DVD. 

    "Nikdy som nemal možnosť vidieť ho pretekať na vlastné oči, ale sledoval som videá a vďaka nim som pochopil, aký výnimočný bol," hovorí.

    Pre Ferrari bol príliš mladý

    Zdá sa, že kariéra Kimiho Antonelliho je spätá s číslom 12, pretože práve v tomto veku sa pripojil do juniorského tímu Mercedesu.

    Odvtedy nad ním drží ochrannú ruku šéf nemeckého tímu Toto Wolff, aj keď si kredit za objavenie talentovaného chlapca z Bologne neudeľuje. 

    "Nie som architektom všetkého. Vtedy bola šéfkou nášho juniorského tímu Gwen LaGrueová a tá Kimiho objavila, keď mal jedenásť rokov," vraví Wolff. 

    V roku 2018 si Antonelliho všimlo aj Ferrari. K spojeniu najslávnejšej značky vo svete formuly 1 s mladým talianskym pretekárom však nedošlo.    

    "Pre Ferrari bol Kimi ešte príliš mladý, zatiaľ čo Mercedes mu vedel ponúknuť lepšie záruky, pokiaľ ide o jeho budúcnosť," povedal pre Gazzettu dello Sport bývalý manažér Giovanni Minardi.

    VIDEO: Kimi Antonelli opisuje pre neho 10 dôležitých vecí

    Šance sa tak chopil Mercedes na čele s Wolffom. A kým dnes Antonelli v mladom veku udivuje svet motošportu, rakúsky šéf tímu vie, čo je za tým.

    "Nespadol nám z neba. Ľudia akoby nechápali, že toto je deväťročná práca. Na jeho rozvoj vo všetkých aspektoch sme vynaložili približne desať miliónov eur. Nebola to ľahká cesta," povedal Wolff.

    Vlani plakal na parkovisku

    Slová šéfa Mercedesu o neľahkej ceste na vrchol potvrdzuje aj Veľká cena Belgicka 2025. Antonelli skončil po zlej kvalifikácii iba šestnásty, hovoril o nedostatočnom sebavedomí a na parkovisku plakal. 

    Wolff priznal, že mu mnohí vraveli, že Talian je príliš mladý, že robí chyby a namiesto Mercedesu by ho mal upratať do menšieho tímu. 

    O to pozoruhodnejší je jeho prerod v aktuálnej sezóne, v ktorej podáva Antonelli vynikajúce výkony a titul majstra sveta mu právom patrí. 

    Šéf Mercedesu Toto Wolff v objatí s Kimim Antonellim po triumfe na Veľkej cene Monaka 2026.
    Šéf Mercedesu Toto Wolff v objatí s Kimim Antonellim po triumfe na Veľkej cene Monaka 2026. (Autor: TASR/AP)

    "V tvári vyzerá ako bábätko, ale keď zavrie priezor, je to úplne iný príbeh. Aj vďaka skúsenostiam z minulého roka je dnes sebavedomý a s autom dokonale zladený," vraví Giancarlo Fisichella.

    Práve on bol na 20 rokov posledným talianskym víťazom veľkej ceny F1, až neprišla skvelá sezóna Antonelliho. Tomu už len štyri víťazstvá chýbajú k tomu, aby vyrovnal taliansky rekord Ascariho (13).

    O tom, či sa mu podarí vyrovnať svojmu idol Sennu (41 výhier), je predčasné špekulovať, no pre Talianov bude navždy ten, kto zlomil 73-ročné čakanie.

    Formula 1 (F1) - poradie jazdcov

    Po 19 z 23 pretekov:

    #

    Meno

    Tím

    Body

    1.

    ITA

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    380

    2.

    NLD

    Max Verstappen

    Red Bull

    261

    3.

    GBR

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    259

    4.

    GBR

    George Russell

    Mercedes

    250

    5.

    MCO

    Charles Leclerc

    Ferrari

    245

    6.

    GBR

    Lando Norris

    McLaren

    221

    7.

    AUS

    Oscar Piastri

    McLaren

    150

    8. 

    FRA

    Isack Hadjar

    Red Bull

    105

    9.

    NZL

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    79

    10.

    FRA

    Pierre Gasly

    Alpine

    43

    11.

    GBR

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    38

    12.

    ARG

    Franco Colapinto

    Alpine

    31

    13.

    GBR

    Oliver Bearman

    Haas

    23

    14.

    DEU

    Nico Hülkenberg

    Audi

    13

    15.

    BRA

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    10

    16.

    FRA

    Esteban Ocon

    Haas

    7

    17.

    ESP

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    7

    18.

    ESP

    Carlos Sainz

    Williams

    7

    19.

    THA

    Alex Albon

    Williams

    5

    20.

    JPN

    Júki Cunoda

    Racing Bulls

    1

    Formula 1 2026

    Formula 1

    Formula 1

    Andrea Kimi Antonelli je prvým talianskym majstrom sveta F1 od roku 1953.
    Andrea Kimi Antonelli je prvým talianskym majstrom sveta F1 od roku 1953.
    Je mixom Sennu a Prosta. Šampión F1 bol pre Ferrari mladý, Mercedes minul milióny
    Miroslav Kováčikne 23:45
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    Domov»Formula 1»Je mixom Sennu a Prosta. Šampión F1 bol pre Ferrari mladý, Mercedes minul milióny