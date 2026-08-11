Maďarský kladivár na ME zažiaril svetovým výkonom roka. Vytoril národný rekord

Maďar Bence Halász suverénne triumfoval na atletických ME v Birminghame v súťaži kladivárov.
V utorkovom finále zvíťazil vo svetovom výkone roka 84,25 m, čo je zároveň národný rekord i desiaty najlepší hod histórie.
Halász viedol už od úvodnej série (80,96). Pri treťom pokuse svoj výkon ešte vylepšil (81,84), no to najlepšie si nechal na piatu sériu, keď sa hodom 84,25 postaral o zatiaľ najhodnotnejší výkon prebiehajúceho šampionátu.
Striebro vybojoval Nemec Merlin Hummel (81,30), tretí bol Ukrajinec Mychajlo Kochan (79,49).
Na 5000 m žien obhájila titul spred dvoch rokov Talianka Nadia Battoclettiová, ktorá triumfovala časom 15:37,84 min. Zaútočila v posledných 200 metroch a vo finiši nedala súperkám žiadnu šancu.
Druhej Španielke Marte Garciovej nadelila vyše dve sekundy, o druhú medailu pre Taliansko sa postarala bronzová Micol Majoriová.
ME v Birminghame - finálové výsledky II. súťažného dňa
Muži
kladivo: 1. Bence Halász (Maď.) 84,25 m, 2. Merlin Hummel (Nem.) 81,30, 3. Mychajlo Kochan (Ukr.) 79,49, 4. Volodymyr Myslyvčuk (ČR) 79,42, 5. Pawel Fajdek (Poľ.) 79,13, 6. Sören Klose (Nem.) 78,13
Ženy:
5000 m: 1. Nadia Battoclettiová (Tal.) 15:37,84 min., 2. Marta Garciová (Šp.) 15:39,98, 3. Micol Majoriová (Tal.) 15:40,65, 4. Sarah Healyová (Ír.) 15:40,95, 5. Hannah Nuttallová (V.Brit.) 15:41,27, 6. Maureen Kosterová (Hol.) 15:41,51