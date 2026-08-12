    Dávid nemal rýchlosť na silnú konkurenciu, na ME končí v semifinále

    Peter Dávid.
    Peter Dávid. (Autor: Slovenský atletický zväz)
    Sportnet, TASR|12. aug 2026 o 21:10
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    Dobehol na poslednom ôsmom mieste.

    ME v atletike 2026 - 110 m prekážky

    1. semifinále - výsledky:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    FRA

    Just Kwaou-Mathey

    13,33 s

    2.

    CYP

    Milan Trajkovič

    13,40 s

    3.

    BEL

    Zeno van Neygen

    13,41 s

    8.

    SVK

    Peter Dávid

    14,04 s

    Slovenský šprintér Peter Dávid na ME v atletike 2026 nepostúpil do finále v behu na 110 m cez prekážky.

    Dvadsaťročný šprintér obsadil v stredajšom prvom semifinále poslednú 8. priečku časom 14,04 sekundy. Vo svojej premiére na kontinentálnom šampionáte skončil celkovo na 21. mieste.

    Nepodarilo sa mu napodobniť výkon z rozbehov, kde bol o desať stotín rýchlejší a vybojoval si postup z posledného dvanásteho miesta.

    V semifinále už so silnejšími súpermi od začiatku zaostával, na predposledného v jeho behu Jonáša Kolomazníka z Česka (13,71 s) stratil 33 stotín sekundy.

    Zverenec trénera Michala Škvarku tak zaostal za svojím osobným maximom z júla v Banskej Bystrici, ktoré má hodnotu 13,79 sekundy.

    Do finále sa dostali dvaja najlepší z každého z troch semifinále plus ďalší dvaja s najlepším časom. Celkovo najrýchlejší bol Poliak Jakub Szymanski s výkonom 13,26 s.

    „Semifinále bolo také všelijaké. Štart sa mi nepodaril bohvieako, ale potom som už ťahal. Trošku ma rozhodil Brit, ktorý vedľa mňa prekážky kopal a aj ja som potom o jednu strašne zavadil. Už som si myslel, že to nedobehnem, ale vyrovnal som sa a snažil som sa to ešte dotiahnuť najviac, ako to išlo.

    Ak by mi niekto povedal pred súťažou, že budem 21., neuverím mu. Viem, že v podstate môžem bežať lepšie, ale beriem to ako super skúsenosť. Bol som tu najmladší, ja si tu nemám zatiaľ čo dokazovať, proste som išiel podať čo najlepší výsledok, aký viem,“ uviedol Dávid v mixzóne slovenským novinárom.

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