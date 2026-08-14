Prvý pokus holandskej diskárky bol hneď zlatý. Tamberi načasoval formu výborne a má štvrtý titul

Gianmarco Tamberi si po nevydarenom priebehu doterajšej sezóny načasoval formu výborne a na ME v atletike v Birminghame získal štvrté zlato v skoku do výšky na európskom šampionáte v kariére a tretie v sérii.
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- Program a výsledky ME v atletike 2026
Olympijský víťaz z Tokia ako jediný zdolal latku vo výške 2,32 metra, druhý Oleh Doroščuk z Ukrajiny na nej trikrát neuspel a s výkon 2,30 bral striebro. Pre bronz si doskákal (2,27) ďalší Talian Matteo Sioli.
Disk žien sa stal korisťou Holanďanky Jorinde van Klinkenovej výkonom 67,67 metrov. Striebro získala Nemka Shanice Craftová (65,72) a bronz Švédka Vanessa Kamgaová (64,61).
Švajčiarka Audrey Werrová triumfovala v pretekoch na 800 metrov, kde vyhrala v rekorde kontinentálnych šampionátov 1:54,81 minúty pred domácou favoritkou Keely Hodgkinsonovou, ktorá zaostala o dve desatiny sekundy.
Bronz získala Holanďanka Femke Broedersová-Bolová v národnom rekorde 1:55,54 min.
Nór Karsten Warholm potvrdil úlohu topfavorita a na ME získal už štvrtú zlatú medailu na 400 m prekážok v sérii. Držiteľ svetového maxima triumfoval suverénne za 46,63 s, čím prekonal vlastný rekord kontinentálnych šampionátov.
Nadia Battoclettiová potvrdila post najlepšej vytrvalkyne na dráhe, keď obhájila zlaté double spred dvoch rokov z Ríma a po päťtisícke vyhrala aj beh na 10.000 m. Dvadsaťšesťročná Talianka dokázala, že je momentálne najlepšia vytrvalkyňa na starom kontinente.
Dvestovku mužov vyhral Nemec Owen Ansah a zastavil tak domácu dominanciu v šprintoch, keďže Amy Huntová triumfovala v oboch ženských disciplínach a mužskú stovku vyhral jej krajan Romell Glave.
Ansah zvíťazil za 19,95 sekundy pred domácim Zharnelom Hughesom (20,16). Na treťom mieste skončili spoločne Eseosa Fostine Desalu z Talianska a Timothe Mumenthaler zo Švajčiarska, ktorí mali zhodný čas 20,26 s.
ME v atletike 2026 - finálové výsledky
Ženy:
800 m: 1. Audrey Werrová (Švaj.) 1:54,81 min - rekord ME, 2. Keely Hodgkinsonová (V.Brit.) 1:55,01, 3. Femke Broedersová-Bolová (Hol.) 1:55,54, 4. Gabija Galvydytéová (Lit.) 1:59,12, 5. Jemma Reekieová (V.Brit.) 1:59,15, 6. Eloisa Coirová (Tal.) 1:59,35, ... 12. Gabriela GAJANOVÁ (SR) 1:59,32 v semifinále
10.000 m: 1. Nadia Battoclettiová (Tal.) 31:41,17 min, 2. Maureen Kosterová (Hol.) 31:45,76, 3. Jana van Lentová (Belg.) 31:47,81, 4. Idaira Prietová (Šp.) 31:59,84, 5. Elisa Palmerová (Tal.) 32:00,06, 6. Federica del Buonová (Tal.) 32:01,42
Disk: 1. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 67,67 m, 2. Shanice Craftová (Nem.) 65,72, 3. Vanessa Kamgaová (Švéd.) 64,61, 4. Alida van Daalenová (Hol.) 64,22, 5. Kristin Pudenzová (Nem.) 63,27, 6. Marija Toljová (Chor.) 63,08
Muži:
200 m: 1. Owen Ansah (Nem.) 19,95 s, 2. Zharnel Hughes (V.Brit.) 20,16, 3. Eseosa Fostine Desalu (Tal.) 20,26 a Timothé Mumenthaler (Švaj.) 20,26, 5. Oskars Grava (Lot.) 20,28, 6. Delvis Santos (Port.) 20,55
400 m prek.: 400 m prek.: 1. Karsten Warholm (Nór.) 46,63 - rekord ME, 2. Emil Agyekum (Nem.) 47,87, 3. Ismail Nezir (Tur.) 48,26, 4. Oskar Edlund (Švéd.) 48,36, 5. Owe Fischer-Breiholz (Nem.) 48,56, 6. Jesús David Delgado (Šp.) 48,66, ... 13. Matej BALUCH 49,19, 18. Patrik DÖMÖTÖR (obaja SR) 49,67 v semifinále
Výška: 1. Gianmarco Tamberi (Tal.) 2,32 m, 2. Oleh Doroščuk (Ukr.) 2,30, 3. Matteo Sioli (Tal.) 2,27, 4. Kimani Jack (V.Brit.) 2,23, 5. Joel Clarke-Khan (V.Brit.), Jonathan Kapitolnik (Izr.) a Mateusz Kolodziejski (Poľ.) všetci 2,23