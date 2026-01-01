Dva veľké hokejové turnaje či MS vo futbale. Kompletný športový program na rok 2026 (kalendár)

Slovenskí hokejisti oslavujú gól.
Slovenskí hokejisti oslavujú gól. (Autor: TASR)
Sportnet|1. jan 2026 o 05:00
ShareTweet0

Nenechajte si ujsť žiadne veľké športové podujatie v roku 2026. Pozrite si rozpis udalostí (kalendár).

Rok 2026 bude bohatý na veľké športové podujatia. Už vo februári nás čakajú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo a následne v máji sa klasicky uskutoční svetový šampionát v hokeji, tentokrát vo Švajčiarsku.

Ďalšou veľkou udalosťou budú MS vo futbale, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade. O účasť na šampionáte bojujú aj futbalisti Slovenska, ktorí sa na konci mája predstavia v baráži.

Fanúšikovia atletiky sa môžu tešiť na halové majstrovstvá sveta v Poľsku a neskôr aj na klasické ME v atletike v anglickom Birminghame.

Finále Ligy majstrov sa uskutoční 30. mája v susednom Maďarsku na štadióne Puskás Aréna v Budapešti.

Zaujímavá bude aj nová sezóna F1, kde nastali zmeny technických pravidiel a na štartový rošt pribudol nový tím. Prvá Veľká cena Austrálie je na programe od 6. marca, šampionát vyvrcholí presne o 9 mesiacov pretekmi v Abú Zabí.

Pozrite si prehľad dôležitých športových podujatí v roku 2026 na jednom mieste.

Informácie a programy jednotlivých podujatí budeme postupne aktualizovať.

Kompletný športový program na rok 2026

Dlhodobé udalosti

Dátum

Podujatie

25.10.2025 - 25.3.2026

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní žien 2025/2026

29.11.2025 - 22.3.2026

Svetový pohár v biatlone 2025/2026

6.3. - 6.12.2026

Formula 1 2026

Január 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

11.12.2025 - 3.1.

MS v šípkách 2026

Londýn (Anglicko)

21.12.2025 - 18.1.

Africký pohár národov 2025

Maroko

26.12.2025 - 5.1.

MS v hokeji do 20 rokov 2026

Minneapolis-Saint Paul (USA)

28.12.2025 - 4.1.

Tour de ski 2026 (beh na lyžiach)

Taliansko

29.12.2025 - 6.1.

Turné štyroch mostíkov 2026 (skoky na lyžiach)

Nemecko/Rakúsko

2.1.

New York Rangers - Florida Panthers, NHL Winter Calssic

Miami (USA)

2.1. - 11.1.

United Cup

Perth, Sydney (Austrália)

3.1. - 17.1.

Rely Dakar 2026

Saudská Arábia

3.1. - 4.1.

MSR v zimnom biatlone 2025/2026

Osrblie

9.1. - 11.1.

ME v rýchlokorčuľovaní 2026

Tomaszow (Poľsko)

9.1. - 11.1.

ME v boboch a skeletone 2026

St. Moritz (Švajčiarsko)

10.1. - 18.1.

MS v hokeji žien do 18 rokov 2026 

Membertou, Sydney (Kanada)

10.1. - 25.1.

ME vo vodnom póle mužov 2026

Belehrad (Srbsko)

12.1. - 18.1.

ME v krasokorčuľovaní 2026

Sheffield (Anglicko)

12.1. - 1.2.

Australian Open 2026

Melbourne (Austrália)

14.1. - 17.1 

IBU Cup - biatlon

Brezno-Osrblie

15.1. - 1.2.

ME v hádzanej mužov 2026 

Švédsko, Dánsko, Nórsko 

16.1. - 18.1.

ME v šortreku 2026

Tilburg (Holandsko)

16.1. - 18.1.

ME v sánkovaní 2026 

Oberhof (Nemecko)

21.1. - 7.2.

ME vo futsale 2026

Lotyšsko, Litva, Slovinsko

26.1. - 5.2.

ME vo vodnom póle žien 2026

Funchal (Portugalsko)

28.1. - 1.2.

ME v biatlone 2026

Sjusjöen (Nórsko)

30.1. - 1.2.

MS v cyklokrose 2026

Hust (Holandsko)

Február 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

1.2. - 5.2.

ME v dráhovej cyklistike

Konya (Turecko)

5.2.

Premier League Šípky - 1. večer

Newcastle (Anglicko)

6.2. - 22.2.

Zimné olympijské hry 2026

Miláno, Cortina d'Ampezzo (Taliansko)

7.2. - 8.2.

Francúzsko - Slovensko, 1.kolo Davis Cupu

Le Portel (Francúzsko)

7.2.

Štart jarnej časti Niké ligy


8.2.

Super Bowl LX

Santa Clara (USA)

12.2.

Premier League Šípky - 2. večer

Antwerpy (Belgicko)

13.2. - 14.2.

Final 4 slovenského pohára žien (basketbal)

Piešťany

15.2.

All Star zápas v NBA

Los Angeles (USA)

17.2. - 25.2.

Play-off o osemfinále Ligy majstrov 2025/2026

19.2.

Premier League Šípky - 3. večer

Glasgow (Škótsko)

20.2. - 21.2.

Final 4 slovenského pohára mužov (basketbal)

Levice

24.2.

Banskobystrická latka 2026

Banská Bystrica

26.2.

Premier League Šípky - 4. večer

Belfast (Severné Írsko)

26.2. - 27.2. 

Halové MSR (atletika)

Ostrava (Česko)

27.2.

Kosovo - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 (basketbal)


27.2. - 5.3.

ME v strelectve (10m disciplíny)

Jerevan (Arménsko)

28.2. - 8.3.

ME v biatlone juniorov a kadetov 

Arber (Nemecko)

Marec 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

2.3. 

Albánsko - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 (basketbal) 


2.3. - 3.3.

MS štafiet (atletika)

Gaborone (Botswana)

3.3.

Hokejová Liga Majstrov - finále


4.3. - 7.3.

MSJ v krasokorčuľovaní 2026

Tallinn (Estónsko)

5.3.

Premier League Šípky - 5. večer

Cardiff (Wales)

5.3.

Slovensko - Rumunsko, Euro Cup ženy (hádzaná)


5.3. - 17.3. 

MS v bejzbale 2026

Japonsko, Portoriko, USA

6.3. - 15.3. 

Zimné paralympíjske hry 2026

Miláno, Cortina d'Ampezzo (Taliansko)

6.3.

Formula 1 - začiatok sezóny 

Melbourne (Austrália)

7.3.

Štart nadstavbovej časti Niké ligy

7.3.

Dudinská päťdesiatka

Dudince

8.3.

Rumunsko - Slovensko, Euro Cup ženy (hádzaná)

11.3.

Kvalifikácia o postup do play-off Tipsport ligy

11.3.

Poľsko - Slovensko, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)

12.3.

Premier League Šípky - 6. večer

Nottingham (Anglicko)

13.3 - 15.3.

MS v šortreku 2026

Montreal (Kanada)

14.3.

Slovensko - Cyprus, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)

17.3.

Slovensko - Rumunsko, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)

19.3.

Premier League Šípky - 7. večer

Dublin (Írsko)

19.3. - 22.3.

Biatlon - finále SP

Oslo/Holmenkollen (Nórsko)

19.3. - 22.3.

Bežecké lyžovanie - finále SP

Lake Placid (USA)

19.3. - 25.3.

Alpské lyžovanie - finále SP

Lillehammer (Nórsko)

20.3. - 22.3.

Halové MS v atletike 2026

Toruň (Poľsko)

21.3.

Miláno - San Remo, cestná cyklistika

Taliansko

24.3. - 29.3.

MS v krasokorčuľovaní 2026

Praha (Česko)

26.3.

Premier League Šípky - 8. večer

Berlín (Nemecko)

26.3. - 31.3.

baráž o MS 2026 (európska a interkontinentálna časť)

27.3.

Argentína - Španielsko, Finalissima

Lusail (Katar)

27.3. - 29.3.

Skoky na lyžiach - finále SP

Planica (Slovinsko)

Apríl 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

2.4.

Premier League Šípky - 9. večer

Manchester (Anglicko)

5.4.

Klasika Okolo Flámska

Belgicko

6.4. - 12.4.

ME v bedmintone 2026

Huelva (Španielsko)

8.4.

Slovensko - Poľsko, Euro Cup ženy (hádzaná)

9.4.

Premier League Šípky - 10. večer

Brighton (Anglicko)

11.4.

Nórsko - Slovensko, Euro Cup ženy (hádzaná)

12.4.

ČSOB Maratón v Bratislave

12.4.

Klasika Paríž - Roubaix

Francúzsko

12.4.

MS družstiev v chôdzi 

Brasilia (Brazília)

12.4. - 18.4.

MS I. divízie v hokeji žien 2026

Maďarsko, Španielsko

16.4.

Premier League Šípky - 11. večer

Rotterdam (Holandsko)

16.4. - 19.4.

ME v džude 2026

Tbilisi (Gruzínsko)

18.4.

štart play-off NHL

20.4. - 26.4.

ME v zápasení 2026

Tirana (Albánsko)

22.4. - 2.5.

MS v hokeji hráčov do 18 rokov

Piešťany, Bratislava

23.4.

Premier League Šípky - 12. večer

Liverpool (Anglicko)

26.4.

Klasika Liege - Bastogne - Liege

Belgicko

28.4. - 10.5.

MS družstiev v stolnom tenise 2026

Londýn (Anglicko)

30.4.

Premier League Šípky - 13. večer

Aberdeen (Škótsko)

Máj 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

1.5.

Finále Slovnaft Cupu 2025/2026

Žilina

6.5. - 21.5.

ME v strelectve 2026

Osijek (Chorvátsko)

7.5.

Premier League Šípky - 14. večer

Leeds (Anglicko)

8.5.

štart Diamantovej ligy

Doha (Katar)

8.5. - 31.5.

Giro d'Italia 2026

Bulharsko, Taliansko

14.5.

Premier League Šípky - 15. večer

Birmingham (Anglicko)

15.5. -31.5. 

MS v hokeji 2026

Zurich, Fribourg (Švajčiarsko)

18.5. -24.5.

ME v lukostreľbe 2026

Antalya (Turecko)

18.5. - 7.6.

Roland Garros 2026

Paríž (Francúzsko)

20.5. 

Finále Európskej ligy 2025/2026

Istanbul (Turecko)

20.5. - 24.5.

ME v karate 2026

Frankfurt (Nemecko)

21.5.

Premier League Šípky - 16. večer

Sheffield (Anglicko)

27.5

Finále Konferenčnej ligy 2025/2026

Lipsko (Nemecko)

27.5. - 31.5.

ME v modernej gymnastike 2026

Varna (Bulharsko)

27.5. - 4.6.

ME v malom futbale 2026

Bratislava

28.5.

Premier League Šípky - Finále

Londýn (Anglicko)

30.5. 

Finále Ligy majstrov 2025/2026

Budapešť (Maďarsko)

Jún 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

6.6.

Záhorácka dvadsiatka

Borský Mikuláš

10.6. - 14.6.

ME v rýchlostnej kanoistike 2026

Montemor-o-Velho (Portugalsko)

11.6. - 19.7.

MS vo futbale 2026

Kanada, Mexiko, USA

13.6. - 14.6.

24hodín Le Mans

Le Mans (Francúzsko)

16.6 - 26.6.

MSJ v strelectve 2026 (puška/pištoľ/brokové)

Suhl (Nemecko)

17.6. - 21.6.

ME v stolnom tenise do 21 rokov 2026

Kluž (Rumunsko)

19.6. - 21.6.

Slovak Darts Open - PDC European Tour

Bratislava

20.6. - 28.6.

MS v hokejbale mužov a žien

Ostrava (Česko)

26.6. - 27.6.

draft NHL

29.6. - 12.7.

Wimbledon

Londýn (Anglicko)

30.6. - 5.7.

MSJ a do 23 rokov vo vodnom slalome 2026

Krakov (Poľsko)

Júl 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

1.7. - 5.7.

MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike 2026 

Halifax (Kanada)

4.7 - 26.7.

Tour de France 2026

Francúizsko

5.7.

Slovensko - Kosovo (prvá fáza predkvalifikácie ME v basketbale 2029)

7.7. - 12.7.

MEJ v plávaní 2026

Mníchov (Nemecko)

10.7. - 19.7.

ME mládeže v stolnom tenise 2026

Gondomar (Portugalsko)

16.7. - 19.7.

ME v atletike do 18 rokov 2026

Rieti (Taliansko)

20.7. - 25.7.

MS vo vodnom slalome 2026

Oklahoma (USA)

21.7.

míting PTS

Banská Bystrica

23.7. - 26.7.

MS vo veslovaní do 23 rokov 2026

Mníchov (Nemecko)

23.7. - 26.7.

MEJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike 2026

Szeged (Maďarsko)

25.7. - 26.7.

M-SR v atletike

Banská Bystrica

25.7.

štart nového ročníka Niké ligy 2026/2027

29.7. - 9.8.

MS hráčok do 18 rokov v hádzanej 2026

29.7. - 9.8.

ME hráčov do 18 rokov v hádzanej 2026

30.7. - 2.8.

ME v horskej cyklistike 2026

Monte Ceneri (Švajčiarsko)

30.7. - 2.8.

ME vo veslovaní 2026

Varese (Taliansko)

31.7. - 16.8.

ME v plávaní 2026

Paríž (Francúzsko)

August 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

5.8. - 9.8.

MS v atletike do 20 rokov 2026

Eugene (USA)

6.8. - 9.8.

ME juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome 2026

Epinal (Francúzsko

10.8. - 16.8.

ME v atletike 2026

Birmingham (Anglicko)

12.8.

Superpohár UEFA

Salzburg (Rakúsko)

12.8. - 16.8.

MS v modernej gymnastike 2026

Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)

13.8. - 16.8.

ME žien a junioriek v športovej gymnastike 2026

Záhreb (Chorvátsko)

17.8. - 23.8.

MS juniorov v zápasení 2026

Bratislava

19.8. - 23.8.

ME mužov a juniorov v športovej gymnastike 2026

Záhreb (Chorvátsko)

21.8. - 6.9.

ME vo volejbale žien 2026

Azerbajdžan, Česko, Turecko, Švédsko

22.8. - 13.9.

Vuelta a Espaňa 2026

Monako, Francúzsko, Andorra, Španielsko

24.8. - 30.8.

MS vo veslovaní 2026

Amsterdam (Holandsko)

26.8. - 30.8.

MS v horskej cyklistike 2026

Val di Sole (Taliansko)

26.8. - 30.8.

MS v rýchlostnej kanoistike 2026

Poznaň (Poľsko)

27.8.

žreb ligovej fázy Ligy Majstrov 2026/2027

30.8. - 13.9.

US Open 2026

New York (USA)

September 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

4.9. - 6.9.

Czech Darts Open 2026 - European Tour

Praha (Česko)

4.9. - 5.9.

finále Diamantovej ligy (atletika)

Brusel (Belgicko)

4.9. - 13.9. 

MS v basketbale žien 2026

Berlín (Nemecko)

8.9.

štart ligovej fázy Ligy Majstrov 2026/2027


?.9.

Štart Tipos extraligy 2026/2027

9.9. - 26.9.

ME vo volejbale mužov 2026

Bulharsko, Fínsko, Taliansko, Rumunsko

11.9. - 13.9.

World Athletics Ultimate Championship 2026

Budapešť (Maďarsko)

15.9. - 26.9.

ME v boxe 2026

Sofia (Bulharsko)

16.9. - 20.9.

Okolo Slovenska 2026 (cyklistika)

Slovensko

18.9. - 20.9.

2. kolo kvalifikácie Davis Cupu

19.9. - 4.10.

Ázijské hry 2026

Nagoja (Japonsko)

20.9. - 27.9.

MS v cestnej cyklistike 2026

Montreal (Kanada)

22.9. - 27.9.

finálový turnaj Billie Jena King Cupu

Šen-čen (Čína)

24.9.

štart Ligy národov 2026/2027

24.9. - 27.9.

ME vo vodnom slalome 2026

Ivrea (Taliansko)

25.9. - 27.9.

Laver Cup 2026 (tenis)

Londýn (Anglicko)

27.9. - 13.10.

ME v brokových zbraniach 2026 (strelectvo)

Atény (Grécko)

28.9. - 4.10.

J&T Banka Slovak Open, MMSR žien (tenis)

NTC Bratislava

Október 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

2.10. - 18.10.

MS v skejtbordingu 2026

Asuncion (Paraguaj)

3.10. - 7.10.

ME v cestnej cyklistike 2026

Ľubľana (Slovinsko)

4.10. 

Medzinárodný maratón mieru 2026

Košice

4.10. - 11.10.

MS v džude 2026

Baku (Azerbajdžan)

11.10

136. Veľká Pardubická

Pardubice (Česko)

11.10. - 18.10.

ME v stolnom tenise 2026

Ľubľana (Slovinsko)

14.10. - 18.10.

MS v dráhovej cyklistike 2026

Šanghaj (Čína)

17.10. - 25.10.

MS v športovej gymnastike 2026

Rotterdam (Holandsko)

22.10. - 24.10.

MS juniorov v džude 2026

Ammán (Jordánsko)

24.10. - 1.11.

MS v zápasení 2026

Manáma (Bahrajn)

26.10. - 1.11.

ATP Challenger Slovak Open

NTC Bratislava

27.10. - 8.11.

MS vo vzpieraní 2026

Ning-po (Čína)

31.10. - 13.11.

olympijské hry mládeže 2026

Dakar (Senegal)

November 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

1.11. - 15.11.

MS v strelectve 2026

Doha (Katar)

5.11. - 8.11.

Nemecký pohár 2026 (hokej)

Düsseldorf (Nemecko)

6.11. - 8.11.

ME v cyklokrose 2026

Zeddam (Holandsko)

6.11. - 16.11.

MS v hokeji žien 2026

Herning (Dánsko)

7.11. - 14.11.

Turnaj majsteriek 2026 (tenis)

Rijád (Saudská Arábia

15.11. - 22.11.

Turnaj majstrov 2026 (tenis)

Turín (Taliansko)

21.11. - 28.11.

ME v curlingu 2026

Ostrava (Česko)

24.11. - 29.11. 

Finálový turnaj Davis Cupu 2026

Bologna (Taliansko)

December 2026

Dátum

Podujatie

Miesto

1.12. - 6.12.

ME v plávaní v krátkom bazéne 2026

Peking (Čína)

3.12. - 20.12.

ME v hádzanej žien 2026

Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Turecko

4.12. - 13.12.

MS vo florbale mužov 2026

Tampere (Fínsko)

4.12. - 6.12.

Záver sezóny F1 2026

Abú Zabí (SAE)

10.12. - 2.1.2027

MS v šípkach 2027

Londýn (Anglicko)

26.12. - 5.1.2027

MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2027

Edmonton, Red Deer (Kanada)

Ostatné športy

    Slovenskí hokejisti oslavujú gól.
    Slovenskí hokejisti oslavujú gól.
    Dva veľké hokejové turnaje či MS vo futbale. Kompletný športový program na rok 2026 (kalendár)
    dnes 05:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Ostatné športy»Dva veľké hokejové turnaje či MS vo futbale. Kompletný športový program na rok 2026 (kalendár)