Dva veľké hokejové turnaje či MS vo futbale. Kompletný športový program na rok 2026 (kalendár)

Rok 2026 bude bohatý na veľké športové podujatia. Už vo februári nás čakajú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo a následne v máji sa klasicky uskutoční svetový šampionát v hokeji, tentokrát vo Švajčiarsku.
Ďalšou veľkou udalosťou budú MS vo futbale, ktoré sa uskutočnia od 11. júna do 19. júla v USA, Mexiku a Kanade. O účasť na šampionáte bojujú aj futbalisti Slovenska, ktorí sa na konci mája predstavia v baráži.
Fanúšikovia atletiky sa môžu tešiť na halové majstrovstvá sveta v Poľsku a neskôr aj na klasické ME v atletike v anglickom Birminghame.
Finále Ligy majstrov sa uskutoční 30. mája v susednom Maďarsku na štadióne Puskás Aréna v Budapešti.
Zaujímavá bude aj nová sezóna F1, kde nastali zmeny technických pravidiel a na štartový rošt pribudol nový tím. Prvá Veľká cena Austrálie je na programe od 6. marca, šampionát vyvrcholí presne o 9 mesiacov pretekmi v Abú Zabí.
Pozrite si prehľad dôležitých športových podujatí v roku 2026 na jednom mieste.
Informácie a programy jednotlivých podujatí budeme postupne aktualizovať.
Kompletný športový program na rok 2026
Dlhodobé udalosti
Dátum
Podujatie
25.10.2025 - 25.3.2026
29.11.2025 - 22.3.2026
6.3. - 6.12.2026
Január 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
11.12.2025 - 3.1.
Londýn (Anglicko)
21.12.2025 - 18.1.
Maroko
26.12.2025 - 5.1.
Minneapolis-Saint Paul (USA)
28.12.2025 - 4.1.
Tour de ski 2026 (beh na lyžiach)
Taliansko
29.12.2025 - 6.1.
Turné štyroch mostíkov 2026 (skoky na lyžiach)
Nemecko/Rakúsko
2.1.
New York Rangers - Florida Panthers, NHL Winter Calssic
Miami (USA)
2.1. - 11.1.
United Cup
Perth, Sydney (Austrália)
3.1. - 17.1.
Rely Dakar 2026
Saudská Arábia
3.1. - 4.1.
MSR v zimnom biatlone 2025/2026
Osrblie
9.1. - 11.1.
ME v rýchlokorčuľovaní 2026
Tomaszow (Poľsko)
9.1. - 11.1.
ME v boboch a skeletone 2026
St. Moritz (Švajčiarsko)
10.1. - 18.1.
MS v hokeji žien do 18 rokov 2026
Membertou, Sydney (Kanada)
10.1. - 25.1.
ME vo vodnom póle mužov 2026
Belehrad (Srbsko)
12.1. - 18.1.
ME v krasokorčuľovaní 2026
Sheffield (Anglicko)
12.1. - 1.2.
Australian Open 2026
Melbourne (Austrália)
14.1. - 17.1
IBU Cup - biatlon
Brezno-Osrblie
15.1. - 1.2.
ME v hádzanej mužov 2026
Švédsko, Dánsko, Nórsko
16.1. - 18.1.
ME v šortreku 2026
Tilburg (Holandsko)
16.1. - 18.1.
ME v sánkovaní 2026
Oberhof (Nemecko)
21.1. - 7.2.
ME vo futsale 2026
Lotyšsko, Litva, Slovinsko
26.1. - 5.2.
ME vo vodnom póle žien 2026
Funchal (Portugalsko)
28.1. - 1.2.
ME v biatlone 2026
Sjusjöen (Nórsko)
30.1. - 1.2.
MS v cyklokrose 2026
Hust (Holandsko)
Február 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
1.2. - 5.2.
ME v dráhovej cyklistike
Konya (Turecko)
5.2.
Premier League Šípky - 1. večer
Newcastle (Anglicko)
6.2. - 22.2.
Miláno, Cortina d'Ampezzo (Taliansko)
7.2. - 8.2.
Francúzsko - Slovensko, 1.kolo Davis Cupu
Le Portel (Francúzsko)
7.2.
Štart jarnej časti Niké ligy
8.2.
Super Bowl LX
Santa Clara (USA)
12.2.
Premier League Šípky - 2. večer
Antwerpy (Belgicko)
13.2. - 14.2.
Final 4 slovenského pohára žien (basketbal)
Piešťany
15.2.
All Star zápas v NBA
Los Angeles (USA)
17.2. - 25.2.
Play-off o osemfinále Ligy majstrov 2025/2026
19.2.
Premier League Šípky - 3. večer
Glasgow (Škótsko)
20.2. - 21.2.
Final 4 slovenského pohára mužov (basketbal)
Levice
24.2.
Banskobystrická latka 2026
Banská Bystrica
26.2.
Premier League Šípky - 4. večer
Belfast (Severné Írsko)
26.2. - 27.2.
Halové MSR (atletika)
Ostrava (Česko)
27.2.
Kosovo - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 (basketbal)
27.2. - 5.3.
ME v strelectve (10m disciplíny)
Jerevan (Arménsko)
28.2. - 8.3.
ME v biatlone juniorov a kadetov
Arber (Nemecko)
Marec 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
2.3.
Albánsko - Slovensko, prvá fáza predkvalifikácie ME 2029 (basketbal)
2.3. - 3.3.
MS štafiet (atletika)
Gaborone (Botswana)
3.3.
Hokejová Liga Majstrov - finále
4.3. - 7.3.
MSJ v krasokorčuľovaní 2026
Tallinn (Estónsko)
5.3.
Premier League Šípky - 5. večer
Cardiff (Wales)
5.3.
Slovensko - Rumunsko, Euro Cup ženy (hádzaná)
5.3. - 17.3.
MS v bejzbale 2026
Japonsko, Portoriko, USA
6.3. - 15.3.
Zimné paralympíjske hry 2026
Miláno, Cortina d'Ampezzo (Taliansko)
6.3.
Formula 1 - začiatok sezóny
Melbourne (Austrália)
7.3.
Štart nadstavbovej časti Niké ligy
7.3.
Dudinská päťdesiatka
Dudince
8.3.
Rumunsko - Slovensko, Euro Cup ženy (hádzaná)
11.3.
Kvalifikácia o postup do play-off Tipsport ligy
11.3.
Poľsko - Slovensko, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)
12.3.
Premier League Šípky - 6. večer
Nottingham (Anglicko)
13.3 - 15.3.
MS v šortreku 2026
Montreal (Kanada)
14.3.
Slovensko - Cyprus, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)
17.3.
Slovensko - Rumunsko, kvalifikácia ME 2027 ženy (basketbal)
19.3.
Premier League Šípky - 7. večer
Dublin (Írsko)
19.3. - 22.3.
Biatlon - finále SP
Oslo/Holmenkollen (Nórsko)
19.3. - 22.3.
Bežecké lyžovanie - finále SP
Lake Placid (USA)
19.3. - 25.3.
Alpské lyžovanie - finále SP
Lillehammer (Nórsko)
20.3. - 22.3.
Halové MS v atletike 2026
Toruň (Poľsko)
21.3.
Miláno - San Remo, cestná cyklistika
Taliansko
24.3. - 29.3.
MS v krasokorčuľovaní 2026
Praha (Česko)
26.3.
Premier League Šípky - 8. večer
Berlín (Nemecko)
26.3. - 31.3.
baráž o MS 2026 (európska a interkontinentálna časť)
27.3.
Argentína - Španielsko, Finalissima
Lusail (Katar)
27.3. - 29.3.
Skoky na lyžiach - finále SP
Planica (Slovinsko)
Apríl 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
2.4.
Premier League Šípky - 9. večer
Manchester (Anglicko)
5.4.
Klasika Okolo Flámska
Belgicko
6.4. - 12.4.
ME v bedmintone 2026
Huelva (Španielsko)
8.4.
Slovensko - Poľsko, Euro Cup ženy (hádzaná)
9.4.
Premier League Šípky - 10. večer
Brighton (Anglicko)
11.4.
Nórsko - Slovensko, Euro Cup ženy (hádzaná)
12.4.
ČSOB Maratón v Bratislave
12.4.
Klasika Paríž - Roubaix
Francúzsko
12.4.
MS družstiev v chôdzi
Brasilia (Brazília)
12.4. - 18.4.
MS I. divízie v hokeji žien 2026
Maďarsko, Španielsko
16.4.
Premier League Šípky - 11. večer
Rotterdam (Holandsko)
16.4. - 19.4.
ME v džude 2026
Tbilisi (Gruzínsko)
18.4.
štart play-off NHL
20.4. - 26.4.
ME v zápasení 2026
Tirana (Albánsko)
22.4. - 2.5.
MS v hokeji hráčov do 18 rokov
Piešťany, Bratislava
23.4.
Premier League Šípky - 12. večer
Liverpool (Anglicko)
26.4.
Klasika Liege - Bastogne - Liege
Belgicko
28.4. - 10.5.
MS družstiev v stolnom tenise 2026
Londýn (Anglicko)
30.4.
Premier League Šípky - 13. večer
Aberdeen (Škótsko)
Máj 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
1.5.
Finále Slovnaft Cupu 2025/2026
Žilina
6.5. - 21.5.
ME v strelectve 2026
Osijek (Chorvátsko)
7.5.
Premier League Šípky - 14. večer
Leeds (Anglicko)
8.5.
štart Diamantovej ligy
Doha (Katar)
8.5. - 31.5.
Giro d'Italia 2026
Bulharsko, Taliansko
14.5.
Premier League Šípky - 15. večer
Birmingham (Anglicko)
15.5. -31.5.
MS v hokeji 2026
Zurich, Fribourg (Švajčiarsko)
18.5. -24.5.
ME v lukostreľbe 2026
Antalya (Turecko)
18.5. - 7.6.
Roland Garros 2026
Paríž (Francúzsko)
20.5.
Finále Európskej ligy 2025/2026
Istanbul (Turecko)
20.5. - 24.5.
ME v karate 2026
Frankfurt (Nemecko)
21.5.
Premier League Šípky - 16. večer
Sheffield (Anglicko)
27.5
Finále Konferenčnej ligy 2025/2026
Lipsko (Nemecko)
27.5. - 31.5.
ME v modernej gymnastike 2026
Varna (Bulharsko)
27.5. - 4.6.
ME v malom futbale 2026
Bratislava
28.5.
Premier League Šípky - Finále
Londýn (Anglicko)
30.5.
Finále Ligy majstrov 2025/2026
Budapešť (Maďarsko)
Jún 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
6.6.
Záhorácka dvadsiatka
Borský Mikuláš
10.6. - 14.6.
ME v rýchlostnej kanoistike 2026
Montemor-o-Velho (Portugalsko)
11.6. - 19.7.
MS vo futbale 2026
Kanada, Mexiko, USA
13.6. - 14.6.
24hodín Le Mans
Le Mans (Francúzsko)
16.6 - 26.6.
MSJ v strelectve 2026 (puška/pištoľ/brokové)
Suhl (Nemecko)
17.6. - 21.6.
ME v stolnom tenise do 21 rokov 2026
Kluž (Rumunsko)
19.6. - 21.6.
Slovak Darts Open - PDC European Tour
Bratislava
20.6. - 28.6.
MS v hokejbale mužov a žien
Ostrava (Česko)
26.6. - 27.6.
draft NHL
29.6. - 12.7.
Wimbledon
Londýn (Anglicko)
30.6. - 5.7.
MSJ a do 23 rokov vo vodnom slalome 2026
Krakov (Poľsko)
Júl 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
1.7. - 5.7.
MSJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike 2026
Halifax (Kanada)
4.7 - 26.7.
Tour de France 2026
Francúizsko
5.7.
Slovensko - Kosovo (prvá fáza predkvalifikácie ME v basketbale 2029)
7.7. - 12.7.
MEJ v plávaní 2026
Mníchov (Nemecko)
10.7. - 19.7.
ME mládeže v stolnom tenise 2026
Gondomar (Portugalsko)
16.7. - 19.7.
ME v atletike do 18 rokov 2026
Rieti (Taliansko)
20.7. - 25.7.
MS vo vodnom slalome 2026
Oklahoma (USA)
21.7.
míting PTS
Banská Bystrica
23.7. - 26.7.
MS vo veslovaní do 23 rokov 2026
Mníchov (Nemecko)
23.7. - 26.7.
MEJ a do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike 2026
Szeged (Maďarsko)
25.7. - 26.7.
M-SR v atletike
Banská Bystrica
25.7.
štart nového ročníka Niké ligy 2026/2027
29.7. - 9.8.
MS hráčok do 18 rokov v hádzanej 2026
29.7. - 9.8.
ME hráčov do 18 rokov v hádzanej 2026
30.7. - 2.8.
ME v horskej cyklistike 2026
Monte Ceneri (Švajčiarsko)
30.7. - 2.8.
ME vo veslovaní 2026
Varese (Taliansko)
31.7. - 16.8.
ME v plávaní 2026
Paríž (Francúzsko)
August 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
5.8. - 9.8.
MS v atletike do 20 rokov 2026
Eugene (USA)
6.8. - 9.8.
ME juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome 2026
Epinal (Francúzsko
10.8. - 16.8.
ME v atletike 2026
Birmingham (Anglicko)
12.8.
Superpohár UEFA
Salzburg (Rakúsko)
12.8. - 16.8.
MS v modernej gymnastike 2026
Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)
13.8. - 16.8.
ME žien a junioriek v športovej gymnastike 2026
Záhreb (Chorvátsko)
17.8. - 23.8.
MS juniorov v zápasení 2026
Bratislava
19.8. - 23.8.
ME mužov a juniorov v športovej gymnastike 2026
Záhreb (Chorvátsko)
21.8. - 6.9.
ME vo volejbale žien 2026
Azerbajdžan, Česko, Turecko, Švédsko
22.8. - 13.9.
Vuelta a Espaňa 2026
Monako, Francúzsko, Andorra, Španielsko
24.8. - 30.8.
MS vo veslovaní 2026
Amsterdam (Holandsko)
26.8. - 30.8.
MS v horskej cyklistike 2026
Val di Sole (Taliansko)
26.8. - 30.8.
MS v rýchlostnej kanoistike 2026
Poznaň (Poľsko)
27.8.
žreb ligovej fázy Ligy Majstrov 2026/2027
30.8. - 13.9.
US Open 2026
New York (USA)
September 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
4.9. - 6.9.
Czech Darts Open 2026 - European Tour
Praha (Česko)
4.9. - 5.9.
finále Diamantovej ligy (atletika)
Brusel (Belgicko)
4.9. - 13.9.
MS v basketbale žien 2026
Berlín (Nemecko)
8.9.
štart ligovej fázy Ligy Majstrov 2026/2027
?.9.
Štart Tipos extraligy 2026/2027
9.9. - 26.9.
ME vo volejbale mužov 2026
Bulharsko, Fínsko, Taliansko, Rumunsko
11.9. - 13.9.
World Athletics Ultimate Championship 2026
Budapešť (Maďarsko)
15.9. - 26.9.
ME v boxe 2026
Sofia (Bulharsko)
16.9. - 20.9.
Okolo Slovenska 2026 (cyklistika)
Slovensko
18.9. - 20.9.
2. kolo kvalifikácie Davis Cupu
19.9. - 4.10.
Ázijské hry 2026
Nagoja (Japonsko)
20.9. - 27.9.
MS v cestnej cyklistike 2026
Montreal (Kanada)
22.9. - 27.9.
finálový turnaj Billie Jena King Cupu
Šen-čen (Čína)
24.9.
štart Ligy národov 2026/2027
24.9. - 27.9.
ME vo vodnom slalome 2026
Ivrea (Taliansko)
25.9. - 27.9.
Laver Cup 2026 (tenis)
Londýn (Anglicko)
27.9. - 13.10.
ME v brokových zbraniach 2026 (strelectvo)
Atény (Grécko)
28.9. - 4.10.
J&T Banka Slovak Open, MMSR žien (tenis)
NTC Bratislava
Október 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
2.10. - 18.10.
MS v skejtbordingu 2026
Asuncion (Paraguaj)
3.10. - 7.10.
ME v cestnej cyklistike 2026
Ľubľana (Slovinsko)
4.10.
Medzinárodný maratón mieru 2026
Košice
4.10. - 11.10.
MS v džude 2026
Baku (Azerbajdžan)
11.10
136. Veľká Pardubická
Pardubice (Česko)
11.10. - 18.10.
ME v stolnom tenise 2026
Ľubľana (Slovinsko)
14.10. - 18.10.
MS v dráhovej cyklistike 2026
Šanghaj (Čína)
17.10. - 25.10.
MS v športovej gymnastike 2026
Rotterdam (Holandsko)
22.10. - 24.10.
MS juniorov v džude 2026
Ammán (Jordánsko)
24.10. - 1.11.
MS v zápasení 2026
Manáma (Bahrajn)
26.10. - 1.11.
ATP Challenger Slovak Open
NTC Bratislava
27.10. - 8.11.
MS vo vzpieraní 2026
Ning-po (Čína)
31.10. - 13.11.
olympijské hry mládeže 2026
Dakar (Senegal)
November 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
1.11. - 15.11.
MS v strelectve 2026
Doha (Katar)
5.11. - 8.11.
Nemecký pohár 2026 (hokej)
Düsseldorf (Nemecko)
6.11. - 8.11.
ME v cyklokrose 2026
Zeddam (Holandsko)
6.11. - 16.11.
MS v hokeji žien 2026
Herning (Dánsko)
7.11. - 14.11.
Turnaj majsteriek 2026 (tenis)
Rijád (Saudská Arábia
15.11. - 22.11.
Turnaj majstrov 2026 (tenis)
Turín (Taliansko)
21.11. - 28.11.
ME v curlingu 2026
Ostrava (Česko)
24.11. - 29.11.
Finálový turnaj Davis Cupu 2026
Bologna (Taliansko)
December 2026
Dátum
Podujatie
Miesto
1.12. - 6.12.
ME v plávaní v krátkom bazéne 2026
Peking (Čína)
3.12. - 20.12.
ME v hádzanej žien 2026
Slovensko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Turecko
4.12. - 13.12.
MS vo florbale mužov 2026
Tampere (Fínsko)
4.12. - 6.12.
Záver sezóny F1 2026
Abú Zabí (SAE)
10.12. - 2.1.2027
MS v šípkach 2027
Londýn (Anglicko)
26.12. - 5.1.2027
MS v hokeji hráčov do 20 rokov 2027
Edmonton, Red Deer (Kanada)