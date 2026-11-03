Rusi majú hrať, ale (takmer) nikto ich nechce. Prečo je ich návrat problém? (otázky a odpovede)

Hokejovým svetom otriasa piatkové rozhodnutie Športového arbitrážneho súdu (CAS), ktorý nariadil návrat ruských reprezentácií na medzinárodnú scénu.
Rusi, ktorí chýbajú na turnajoch IIHF od februára 2022 po začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu, by sa mohli predstaviť už na piatich nadchádzajúcich svetových šampionátoch vrátane majstrovstiev sveta mužov v roku 2027.
Rozhodnutie vyvolalo množstvo reakcií hokejových federácií, funkcionárov aj politikov. Zároveň otvorilo viacero otázok o tom, ako bude návrat Rusov vyzerať v praxi a aké dôsledky môže mať pre jednotlivé turnaje.
Na ktoré otázky v texte odpovedáme?
- Čo je Športový arbitrážny súd (CAS)?
- O čom CAS rozhodoval v prípade ruských hokejistov?
- Ako reagovala na verdikt IIHF?
- Aký postoj zaujali silné hokejové krajiny?
- Ako reagoval Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH)?
- Prečo má IIHF s návratom Rusov problém?
- Kedy by sa Rusko mohlo vrátiť na medzinárodný ľad?
- Ako na rozhodnutie CAS reagovali v Rusku?
Sportnet ponúka v neprehľadnej situácii odpovede na najdôležitejšie otázky, ktoré súvisia s návratom Ruska do medzinárodného hokeja.
Čo je Športový arbitrážny súd (CAS)?
Vznikol v roku 1984 na podnet Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktorý ho prvých desať rokov aj financoval a menoval členov.
Na základe Parížskej dohody z roku 1994 vznikla Medzinárodná rada pre arbitráž v športe, ktorá CAS financuje a spravuje a ktorá zaručuje jeho nezávislosť od MOV.
Olympijská charta a predpisy medzinárodných športových federácií odkazujú na CAS ako na konečnú inštanciu pri riešení sporov.
O čom CAS rozhodoval v prípade ruských hokejistov?
Spor sa týkal odvolania Ruskej hokejovej federácie proti rozhodnutiu rady IIHF, ktorá v januári 2026 odmietla zaradiť ruské tímy späť do súťaží sezóny 2026/27 a v júni toto rozhodnutie potvrdila.
Pojednávania sa uskutočnili v Lausanne 23. a 26. októbra a rozhodnutie vyšlo 30. októbra 2026.
Senát v zložení Giulio Palermo (Taliansko), predseda senátu, Ismail Selim (Egypt) a Mark Hovell (Spojené kráľovstvo) dospel k záveru, že argumenty IIHF o bezpečnostných a iných rizikách neboli podložené dostatočnými dôkazmi.
Rozhodnutie zrušil s okamžitou účinnosťou. Výsledok hlasovania bol dva hlasy (egyptský a taliansky arbiter) proti jednému (britský arbiter).
Ako reagovala na verdikt IIHF?
IIHF vyjadrila nad rozhodnutím sklamanie, ale oznámila, že ho rešpektuje.
Bývalý hovorca federácie a hokejový publicista zo Švédska Szymon Szemberg označil rozhodnutie CAS za vlastný gól IIHF. Podľa neho bol verdikt v prospech Ruska okrem iného dôsledkom neschopnosti IIHF.
„Namiesto toho, aby hneď na začiatku jasne pomenovala hlavný dôvod vylúčenia Ruska z podujatí pod hlavičkou IIHF, uviedla len vágne a povrchné dôvody, ako napríklad bezpečnosť a komfort hráčov, funkcionárov, fanúšikov, dobrovoľníkov a všetkých účastníkov.
IIHF päť rokov neurobila nič pre úpravu svojich stanov a pravidiel tak, aby dostatočne podložila prípadné vylúčenie.
Pri každoročnom predlžovaní suspendácie sa federácia odvolávala len na bezpečnosť. Právnici ruského hokejového zväzu túto právnu medzeru využili a na pôde CAS našli pre svoj postoj podporu.“
Aký postoj zaujali silné hokejové krajiny?
Jasne sa proti návratu ruských hokejistov vyhranilo Česko prostredníctvom šéfa hokejového zväzu Aloisa Hadamczika.
„Český hokej si stojí za tým, že by Rusi na týchto majstrovstvách nemali hrať. Keď majú ľudia charakter, tak sa musia spojiť. Švédi, Fíni a my a povedať: Toto rozhodne neberieme, my nepôjdeme,“ povedal Hadamczik pre Český rozhlas.
Prezident Švédskej hokejovej federácie Anders Larsson vyjadril nad rozhodnutím CAS sklamanie (sám zaň však nesie ako člen rady IIHF určitú zodpovednosť), ale bojkot šampionátu ako formu vyjadrenia protestu odmietol. „Bojkot nie je cesta,“ citoval ho Aftonbladet.
Ani Fínsko neuvažuje o bojkote šampionátu, bude však rešpektovať a podporí jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú, že na turnaji za účasti Rusov nenastúpia.
„Fínsky hokejový zväz dôrazne odsudzuje ruskú útočnú vojnu proti Ukrajine a podľa nášho názoru v súčasnej situácii neexistujú podmienky na účasť Ruska ani Bieloruska na medzinárodných hokejových podujatiach,“ povedal Hietanen pre portál leijonat.fi.
Ako reagoval Slovenský zväz ľadového hokeja?
K situácii sa vyjadril ešte v piatok prostredníctvom strohého vyjadrenia, ktoré zväz rozposlal slovenským médiám. V stanovisku zaujal zdržanlivý postoj.
„Slovenský zväz ľadového hokeja rešpektuje rozhodnutie príslušných medzinárodných orgánov a bude čakať na ďalší postup, ktorý v tejto veci prijme Rada IIHF."
Hlavný tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh na pondelkovom zraze uviedol, že si nevie úplne predstaviť, ako by sa dalo zrealizovať nariadenie CAS v už rozbehnutej sezóne.
„Momentálne to až tak neriešime. Bolo nejaké vyjadrenie, možno trochu prekvapivé, že sa majú vrátiť, ale uvidíme, ako sa k tomu postaví IIHF.
To sú veci, ktoré my nemôžeme ovplyvniť. Úplne si nemyslím, že to bude také jednoduché s ich návratom, ale počkajme si, ako sa vyjadrí IIHF a ako to dopadne. My sa momentálne sústredíme na turnaj a na chalanov, ktorí sú tu. Uvidíme, čo sa stane,“ povedal.
Prečo má IIHF s návratom Rusov problém?
Nie je naň pripravená zo športového ani organizačného hľadiska. Šampionáty na rok 2027 už majú istých účastníkov a známe je vyžrebovanie zápasov. Ak by do turnajov pribudlo Rusko, muselo by zrejme niekoho nahradiť.
Na MS hráčov do 20 rokov by sa neušla miestenka Nórom, na šampionáte elitnej kategórie v Nemecku by Rusi mohli nahradiť - paradoxne - Ukrajinu, ktorá si vybojovala účasť na šampionáte tento rok na turnaji I.A divízie, ale ako druhý postupujúci tím za Kazachstanom.
Ešte komplikovanejšia je situácia na MS hráčov do 18 rokov. Tam už IIHF vyradila Švajčiarsko, aby uvoľnila miesto pre Bielorusov.
Lotyšským športovcom zakazuje súperenie proti Rusom zákon. Lotyšsko je účastník elitnej kategórie MS seniorov aj juniorov.
Organizátori turnajov môžu mať (oprávnené) obavy o bezpečnosť. MS v hokeji bývajú v Európe najväčším festivalom pre športových fanúšikov (ak práve nie je futbalové EURO).
Tisíce fanúšikov sa pred zápasmi aj počas nich stretávajú vo veľkých fanzónach. Návrat ruských hokejistov aj s ich fanúšikmi by predstavoval riziko.
V Nemecku žije momentálne 1,3 milióna Ukrajincov, ktorí tam ušli po ruskej invázii a v kanadskej provincii Alberta (dejisko MS20), ich je 65-tisíc.
Ďalším problémom by mohli byť aj financie. Na rozhodnutie CAS už reagovali aj dvaja sponzori majstrovstiev sveta, ktorí by v prípade účasti Ruska odmietli šampionát podporovať.
„Nechcem byť pesimista a spochybňovať majstrovstvá sveta. Ale samozrejme, my ako Nemecký hokejový zväz musíme zvážiť aj možnosť, že sa zriekneme organizácie tohto šampionátu,“ povedal pre MagentaSport generálny riaditeľ DEB Frank Lutz.
Nesúhlasné stanovisko vydala česká stávková kancelária Tipsport a tiež švédska spoločnosť AJ, ktorá sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom nábytku a MS v hokeji podporuje už 37 rokov.
Kedy by sa Rusko mohlo vrátiť na medzinárodný ľad?
Už na prelome rokov sa uskutočnia v kanadských mestách Edmonton a Red Deer MS hráčov do 20 rokov a v januári hostí Ostrava šampionát žien do 18 rokov.
Účasť ruských reprezentácií na týchto turnajoch však napriek verdiktu CAS nie je istá. Organizátor turnaja Hockey Canada avizoval, že o situácii bude rokovať s kanadskou vládou.
Platí totiž, že ak sú športové akcie finančne podporované kanadskou vládou, pokiaľ trvá vojna na Ukrajine sa na nich nesmú zúčastniť ruské reprezentácie.
Vláda provincie Alberta vyčlenila v roku 2024 na organizovanie viacerých športových podujatí vrátane MS juniorov 11 miliónov dolárov. Konečné slovo pri účasti ruskej reprezentácie na MS 20 budú mať teda kanadskí politici.
Podobne je na tom Česko, kde v roku 2023 vydala vtedajšia vláda Petra Fialu rezolúciu, ktorá potvrdila zákaz účasti reprezentantov Ruskej federácie a Bieloruskej republiky na podujatiach v Českej republike.
Terajšia česká politická reprezentácia sa s tým stotožnila. Podľa premiéra Andreja Babiša nedáva zmysel vracať ruských hokejistov do medzinárodných súťaží, kým trvá vojna na Ukrajine. Vytváral by sa tým dojem, že vojna a zabíjanie sú normálne.
Nedá sa teda vylúčiť, že ruským hokejistom a hokejistkám neudelí Kanada ani Česko vstupné víza.
Iný postoj by mohli zaujať Spojené štáty americké, kde sa uskutočnia na prelome apríla a mája 2027 v meste Duluth MS hráčov do 18 rokov.
Ako na rozhodnutie CAS reagovali v Rusku?
V Rusku rozhodnutie CAS privítali s nadšením. Ruská hokejová federácia ho označila za pozitívny krok a viceprezident KHL Valerij Kamenskij vyhlásil, že „spravodlivosť zvíťazila“. Niektoré médiá dokonca písali o porážke Západu a víťazstve zdravého rozumu.
Oveľa ostrejšie reagoval dvojnásobný olympijský víťaz Alexander Koževnikov, ktorý slovne zaútočil na krajiny odmietajúce návrat Rusov.
„Všetci títo bastardi a skunkovia – Česi, Švédi, Fíni a Lotyši – nám vkladajú a budú vkladať palice do kolies,“ vyhlásil. Bývalý prezident KHL Alexander Medvedev zase ocenil verdikt, ktorý podľa neho prišiel napriek „kňučaniu IIHF“.
Aj v Rusku si však uvedomujú, že návrat nemusí byť jednoduchý. Tamojšie médiá upozorňujú na možné bojkoty zo strany európskych reprezentácií, problémy s udeľovaním víz či organizačné komplikácie.