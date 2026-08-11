Debut ako z ríše snov. Slovenský prekážkar postúpil do semifinále ME

ME v atletike 2026
Výsledky - 2. rozbeh behu na 110 m prek. mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Milan Trajkovič
13,50 s
2.
Zeno van Nyegen
13,54 s
3.
Liam van der Schaaf
13,70 s
6.
Peter Dávid
13,94 s
Slovenský prekážkar Peter Dávid postúpil do semifinále v behu na 110 m cez prekážky.
Na ME v atletike 2026 síce obsadil vo svojom druhom rozbehu predposledné, 6. miesto, no pomohol mu nový postupový systém.
Dávid zabehol čas 13,94 s, no do semifinále potrebovali bežci zabehnúť čas pod 14 sekúnd. Pre Slováka ide o prvé seniorské ME.
V rozbehoch rozhodovali časy, do semifinále išiel tucet najrýchlejších zo všetkých troch rozbehov.
Zverenec trénera Michala Škvarku v miernom protivetre (-1.1 m/s) zaostal za svojím osobným maximom z júla v Banskej Bystrici, ktoré má hodnotu 13,79 sekundy.
Jeho výkon však stačil na postup, keďže o šesť stotín zdolal trinásteho Fabia Küchlera zo Švajčiarska.
„Úžasné, nerozumiem, že s takou veľkou chybou sa mi to podarilo. Som rád, že som teraz dostal šancu zabojovať s ešte lepšími chalanmi.
Toto je môj prvý postup na vrcholnom podujatí. Som tu medzi tými chalanmi najmladší a dokážem im konkurovať, čo ma teší.
Môj cieľ na sezónu bol sa sem iba dostať, teraz si chcem čo najviac vylepšiť to umiestnenie a v hlave mám aj slovenský rekord do 23 rokov,“ uviedol vo vysielaní STVR. Semifinále je na programe v stredu večer.