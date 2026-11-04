Slovensku chýbajú opory, vracia sa Rusnák. Weiss nominoval aj štyroch nováčikov

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss st. nominoval na posledné dva zápasy v tretej skupine C-divízie Ligy národov štyroch nováčikov.
Súčasťou kádra na jesenné duely s Faerskými ostrovmi a Kazachstanom (13. a 16. novembra) sú obranca Tobiáš Pališčák, stredopoliari Ľudovít Reis a Sebastián Nebyla a útočník Matej Trusa.
V nominácii chýba opora Stanislav Lobotka, stredopoliar SSC Neapol má poškodené väzivové spojenie medzi kosťami predkolenia a ľahšie poranený jeden z väzov v ľavom členku.
Zranil sa pred týždňom v zápase deviateho kola talianskej Serie A, v ktorom Neapol zvíťazil 4:1 na ihrisku Monzy. Chýba aj zranený Leo Sauer, po dlhšom čase sa naopak do národného tímu vracia Albert Rusnák.
„Nominácia je širišia, ale je to posledný zraz pred kvalifikáciou na ME a vedome som zobral viac mladých hráčov ako sú Pališčák, Hranica, či Marcelli,“ povedal Weiss.
VIDEO: Nominačná tlačovka Weissa pred Ligou národov
Veľkým prekvapením je nominácia Reisa, ktorý sa narodil v holandskom meste Haarlem, ale futbalovo vyrastal v krajine tulipánov.
Je synom slovenských rodičov, medzi rokmi 2019 až 2021 figuroval v B-tíme slávnej FC Barcelona. Pred aktuálnou sezónou prestúpil z Club Bruggy do nemeckého bundesligového Werderu Brémy.
V Nemecku predtým pôsobil aj medzi rokmi 2021 až 2025, keď hral za Hamburger SV, ktorý však hral v tom čase druhú najvyššiu Bundesligu. Doteraz nedostal pozvánku do reprezentácie „Oranjes“ a v slovenskom národnom tíme ho čaká premiéra. Za Werder strelil 26-ročný stredopoliar v prebiehajúcom ročníku dva góly.
„Reis bola otázka jedného telefonátu. Má slovenských rodičov, chcel hrať za Holandsko, ale zavolal som mu a bol to príjemný rozhovor. Hrá v strede poľa, pri neúčasti Lobotku som zvedavý ako zapadne, ale futbalovo určite áno,“ vysvetlil tréner SR.
VIDEO: Weiss o nominácii
Okrem neho a Trusu sú po prvý raz v kádri aj Nebyla a Pališčák, ktorí hrajú v českej lige.
„Chodil som sa pozerať na českú ligu, mám hráčov zmapovaných. Nikdy som ich netrénoval, nepoznám ich, ale podávajú výborné výkony. Chcem ich vidieť na tréningu, aby som videl, či môžu byť prínos. Dôležité je, aby to zvládali najmä v hlave. Teším sa nich a som zvedavý, ako to budú zvládať.
Videl som ich v akcii viackrát, bol som na Sparte, Slavii, či na Bohemians. Niektorí mladí majú občas trému, takže som zvedavý aj na to, či majú byť na to byť medzi starými vlkmi. V nominácii je aj Rigo, ktorý nehráva, ale hovoril som aj s jeho manažérom a pracuje sa na tom, aby išiel niekam kde bude hrať. Zavolal som ho aj preto, lebo ho nechcem stratiť,“ dodal Weiss.
Naopak chýbajú skúsený obranca Denis Vavro i brankár Martin Dúbravka, Weiss k ich absencii povedal:
„Plzeň ma požiadala, aby sa Denis fyzicky a kondične lepšie pripravil, lebo v lete nemal takú dobrú prípravu. Ale do kolektívu patrí. Vyšiel som Plzni v ústrety. Volal som aj s Maťom Dúbravkom, má problém s meniskom, tiež ma viac-menej požiadal o to, aby som ho teraz uvoľnil. Stále je súčasť tohto kolektívu.“
Slovákov čakajú zvyšné dve stretnutia v 3. skupine C-divízie najskôr domácej pôde, keď piatok 13. novembra o 20.45 h privítajú v Košiciach Faerské ostrovy a v pondelok 16. novembra o 16.00 h sa stretnú s Kazachstanom v Astane.
„Sokoli“ počas prvých asociačných termínov zdolali Kazachov doma 2:1, na Faerských ostrovoch remizovali 1:1. Okrem toho si poradili s Moldavskom 2:0 doma a 4:0 vonku.
V tabuľke majú šesťbodový náskok pred Faerčanmi a o postupe do B-divízie chcú rozhodnúť už v prvom zápase. Weiss poznamenal, že v tom prípade by dal kľúčovým hráčom v druhom dueli voľno.
Nominácia Slovenska na zápasy C-divízie Ligy národov
brankári: Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon), Jakub Surovčík (AC Sparta Praha), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)
obrancovia: Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Ľubomír Šatka (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Atletico Madrid), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Charlton Athletic), Timotej Hranica (MŠK Žilina), Tobiáš Pališčák (Viktoria Plzeň), Dávid Krčík (FK Pardubice)
stredopoliari: Ľudovít Reis (Werder Brémy), Peter Pokorný (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Bero (Ferencváros Budapešť), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), Mario Sauer (1. FC Kaiserslautern), Tomáš Rigo (Stoke City), Albert Rusnák (Seattle Sounders, Tomáš Suslov (Hellas Verona), Artur Gajdoš (ŠK Slovan Bratislava), Sebastián Nebyla (FK Jablonec)
útočníci: Lukáš Haraslín (Al-Fateh), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Matej Trusa (DAC Dunajská Streda), David Strelec (FC Middlesbrough), Tomáš Bobček (Frosinone Calcio), Róbert Boženík (Stoke City), Erik Prekop (Górnik Zabrze)