    Ukrajinská šampiónka nemá v Európe konkurenciu. Útok na magickú hranicu jej však nevyšiel

    Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová oslavuje zlato v skoku do výšky na ME 2026.
    Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová oslavuje zlato v skoku do výšky na ME 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, ČTK|15. aug 2026 o 23:07
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    Druhá najväčšia favoritka disciplíny Angelina Topičová zo Srbska skončila hneď v úvode finále.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - skok do výšky žien:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    UKR

    Jaroslava Mahučichová

    1,97 m

    2.

    POL

    Maria Zodziková

    1,95 m

    3.

    MNE

    Marija Vukovičová

    1,95 m

    4.

    DEU

    Christina Honselová

    1,92 m

    5.

    UKR

    Iryna Gerashchenková

    1,92 m

    6.

    SWE

    Louise Ekmanová

    1,88 m

    Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová zvíťazila v skoku do výšky na majstrovstvách Európy v atletike.

    Mahučichová získala zlato výkonom 1,97 metra. Následne vynechala výšku 1,99 m a atakovala magickú hranicu 2,01 m. Ani jeden z jej troch pokusov však nebol úspešný.

    Striebro získala poľská reprezentantka Maria Zodziková (195) a rovnaký zápis mala aj bronzová Marija Vukovičová z Čiernej Hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus.

    Prekvapivo už na 183 cm zaváhala Srbka Angelina Topičová, ktorá patrila do okruhu medailových favoritiek.

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