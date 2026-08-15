Ukrajinská šampiónka nemá v Európe konkurenciu. Útok na magickú hranicu jej však nevyšiel

ME v atletike 2026
Výsledky - skok do výšky žien:
#
Krajina
Meno
Čas
1.
Jaroslava Mahučichová
1,97 m
2.
Maria Zodziková
1,95 m
3.
Marija Vukovičová
1,95 m
4.
Christina Honselová
1,92 m
5.
Iryna Gerashchenková
1,92 m
6.
Louise Ekmanová
1,88 m
Ukrajinská atlétka Jaroslava Mahučichová zvíťazila v skoku do výšky na majstrovstvách Európy v atletike.
- ONLINE: 6. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE
- Program a výsledky ME v atletike 2026
Mahučichová získala zlato výkonom 1,97 metra. Následne vynechala výšku 1,99 m a atakovala magickú hranicu 2,01 m. Ani jeden z jej troch pokusov však nebol úspešný.
Striebro získala poľská reprezentantka Maria Zodziková (195) a rovnaký zápis mala aj bronzová Marija Vukovičová z Čiernej Hory, ktorá však pokorila túto métu až na druhý pokus.
Prekvapivo už na 183 cm zaváhala Srbka Angelina Topičová, ktorá patrila do okruhu medailových favoritiek.