Od začiatku potvrdzovala dominanciu. Zapletalová si vybojovala jasný postup do finále

ME v atletike 2026
Výsledky - 2. semifinále behu na 400 m cez prekážky žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Emma Zapletalová
54,09 s
2.
Fatoumata Bintová Diallová
54,34 s
3.
Eileen Demesová
54,63 s
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky.
Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame vyhrala druhé semifinále s časom 54,09 s.
Líderka tohtoročných tabuliek (52,30 s) Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále.
VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej
Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila.
Jej čas bol nakoniec štvrtý najlepší, v semifinálových behoch bola najrýchlejšia Belgičanka Paulien Couckuytová výkonom 53,87 s, čo je jej nové osobné maximum.
Z každého z troch semifinále postúpili ďalej dve najlepšie a vo finále ich doplnili ďalšie dve pretekárky na základe času. To je naplánované na stredu, 12. augusta o 22:08.
"Nebol to ideálny beh. Prvú polovicu som podbiehala a bola som blízko prekážok. Tým pádom som musela trošku brzdiť pred prekážkami a strácala čas. Úloha je však splnená. Som vo finále, to bol cieľ.
Čaká ma vybehanie, ľadová kaďa, masáž a potom už len kvalitný spánok, dobré jedlo a pripraviť sa na finále," povedala Zapletalová pre STVR.