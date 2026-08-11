    Od začiatku potvrdzovala dominanciu. Zapletalová si vybojovala jasný postup do finále

    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa usmieva po jej víťazstve semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame.
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    Slovenská atlétka Emma Zapletalová sa usmieva po jej víťazstve semifinále v behu na 400 metrov cez prekážky na majstrovstvách Európy v anglickom Birminghame. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. aug 2026 o 11:54
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    Slovenská svetová líderka sa predstavila v druhom semifinále.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 2. semifinále behu na 400 m cez prekážky žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    SVK

    Emma Zapletalová

    54,09 s

    2.

    PRT

    Fatoumata Bintová Diallová

    54,34 s

    3.

    DEU

    Eileen Demesová

    54,63 s

    Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky.

    Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame vyhrala druhé semifinále s časom 54,09 s.

    Líderka tohtoročných tabuliek (52,30 s) Zapletalová nemusela štartovať v rozbehoch a bola nasadená priamo do semifinále.

    VIDEO: Beh Emmy Zapletalovej

    Predstavila sa v druhom behu, v ktorom bola jednoznačná favoritka na výhru a svoju úlohu aj splnila.

    Jej čas bol nakoniec štvrtý najlepší, v semifinálových behoch bola najrýchlejšia Belgičanka Paulien Couckuytová výkonom 53,87 s, čo je jej nové osobné maximum.

    Z každého z troch semifinále postúpili ďalej dve najlepšie a vo finále ich doplnili ďalšie dve pretekárky na základe času. To je naplánované na stredu, 12. augusta o 22:08.

    Fotogaléria: Emma Zapletalová v semifinále 400 m prekážky (ME v atletike 2026)
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová v semifinále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    Emma Zapletalová postúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky na ME v Birminghame 2026.
    4 fotografií

    "Nebol to ideálny beh. Prvú polovicu som podbiehala a bola som blízko prekážok. Tým pádom som musela trošku brzdiť pred prekážkami a strácala čas. Úloha je však splnená. Som vo finále, to bol cieľ. 

    Čaká ma vybehanie, ľadová kaďa, masáž a potom už len kvalitný spánok, dobré jedlo a pripraviť sa na finále," povedala Zapletalová pre STVR.

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