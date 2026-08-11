    Gajanová predviedla skvelý finiš. V rozbehu nestačila len na hviezdnu Femke

    Gabriela Gajanová.
    Gabriela Gajanová. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|11. aug 2026 o 13:18
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    Gajanová obsadila vo svojom rozbehu druhé postupové miesto.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 2. rozbeh behu na 800 m žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    NLD

    Femke Broedersová-Bolová

    1:59,96 min

    2.

    SVK

    Gabriela Gajanová

    2:00,27 min

    3.

    ESP

    Rocio Arroyová

    2:00,62 min

    Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová postúpila do semifinále behu na 800 metrov.

    Na ME v atletike 2026 si vybojovala priamy postup z druhého rozbehu, keď obsadila druhé miesto s časom 2:00,27 min.

    Rozbeh vyhrala hviezdna Holanďanka Femke Broedersová-Bolová, ktorá túto disciplínu beží prvý rok.

    Z každého zo štyroch rozbehov postúpili tri najlepšie a ďalšie štyri podľa časov. Gajanová bežala aj s dvojnásobnou majsterkou sveta na 400 m prek.

    Femke Broedersovou-Bolovou, ktorá sa v prebiehajúcej sezóne sústredí na 800 m. Tá od začiatku diktovala tempo a prvú priečku si držala až do cieľa.

    O druhú sa zvádzal tvrdý boj, Gajanová sa v prvom kole držala vzadu, no postupne sa prepracovala dopredu a skvelým finišom si postrážila druhé miesto.

    „Z môjho pohľadu to bolo taktické, držala som sa skôr v strede poľa a veľmi som vnímala, čo sa v pretekoch deje, aby som mohla v posledných metroch útočiť a postúpiť priamo. Som rada, že som to takticky zvládla,“ uviedla vo vysielaní STVR.

    Najrýchlejšia v rozbehoch bola úradujúca olympijská šampiónka Keely Hodgkinsonová z Veľkej Británie, ktorá aj s vypusteným záverom preťala cieľ za 1:57,28 min.

    Gajanová dosiahla až 22. čas, no jej rozbeh bol jednoznačne najpomalší zo všetkých štyroch.

    Obrovskú kvalitu ukazuje aj fakt, že z 31 štartujúcich dosiahlo osem pretekárok osobné rekordy a dve dokonca národné rekordy.

    Semifinále je na programe vo štvrtok 13. augusta v poludňajšom bloku. Gajanová sa na ME predstaví aj v štafete na 4x400 m.

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