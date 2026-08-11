Gajanová predviedla skvelý finiš. V rozbehu nestačila len na hviezdnu Femke

ME v atletike 2026
Výsledky - 2. rozbeh behu na 800 m žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Femke Broedersová-Bolová
1:59,96 min
2.
Gabriela Gajanová
2:00,27 min
3.
Rocio Arroyová
2:00,62 min
Slovenská bežkyňa Gabriela Gajanová postúpila do semifinále behu na 800 metrov.
Na ME v atletike 2026 si vybojovala priamy postup z druhého rozbehu, keď obsadila druhé miesto s časom 2:00,27 min.
Rozbeh vyhrala hviezdna Holanďanka Femke Broedersová-Bolová, ktorá túto disciplínu beží prvý rok.
Z každého zo štyroch rozbehov postúpili tri najlepšie a ďalšie štyri podľa časov. Gajanová bežala aj s dvojnásobnou majsterkou sveta na 400 m prek.
Femke Broedersovou-Bolovou, ktorá sa v prebiehajúcej sezóne sústredí na 800 m. Tá od začiatku diktovala tempo a prvú priečku si držala až do cieľa.
O druhú sa zvádzal tvrdý boj, Gajanová sa v prvom kole držala vzadu, no postupne sa prepracovala dopredu a skvelým finišom si postrážila druhé miesto.
„Z môjho pohľadu to bolo taktické, držala som sa skôr v strede poľa a veľmi som vnímala, čo sa v pretekoch deje, aby som mohla v posledných metroch útočiť a postúpiť priamo. Som rada, že som to takticky zvládla,“ uviedla vo vysielaní STVR.
Najrýchlejšia v rozbehoch bola úradujúca olympijská šampiónka Keely Hodgkinsonová z Veľkej Británie, ktorá aj s vypusteným záverom preťala cieľ za 1:57,28 min.
Gajanová dosiahla až 22. čas, no jej rozbeh bol jednoznačne najpomalší zo všetkých štyroch.
Obrovskú kvalitu ukazuje aj fakt, že z 31 štartujúcich dosiahlo osem pretekárok osobné rekordy a dve dokonca národné rekordy.
Semifinále je na programe vo štvrtok 13. augusta v poludňajšom bloku. Gajanová sa na ME predstaví aj v štafete na 4x400 m.