Z futbalistu maratónsky šampión. Švéd pri debute ovládol New York, tréningy si riadi sám

Maratónsky debut na jednej z najnáročnejších mestských tratí sveta premenil na životný úspech.
Švédsky vytrvalec Andreas Almgren vyhral Newyorský maratón časom 2:06:01 a pri svojej prvej skúsenosti s kráľovskou vytrvalostnou disciplínou sa presadil proti skúseným súperom.
Tridsaťjedenročný rodák zo Sollentuny zdolal na trati vedúcej cez päť mestských častí New Yorku aj Taliana Yemaneberhana Crippu.
O víťazstve rozhodol v záverečných kilometroch a cieľovú čiaru v Central Parku preťal s náskokom 13 sekúnd.
Almgren sa stal prvým Švédom, ktorý vyhral niektoré z podujatí série World Marathon Majors.
Zároveň nadviazal na tradíciu európskych víťazov Newyorského maratónu, ktorých v mužskej kategórii nebolo od roku 1996.
Počas pretekov sa držal v popredí a na polovici trate dosiahol medzičas 1:04:01. Rozhodujúci nástup predviedol približne na 40. kilometri, keď sa odpútal od súperov. V závere využil rýchlosť, ktorú si priniesol z dráhových disciplín.
Newyorskú trať si vybral zámerne. „Vyhovuje mi, že pochádzam z dráhy. V New Yorku býva prvá polovica pomerne pomalá a potom sa postupne zrýchľuje. V cestných behoch mám dobrý finiš,“ vysvetlil svoje rozhodnutie pred štartom.
Z futbalového obrancu vytrvalec
Príbeh nového maratónskeho šampióna zahŕňa športovú premenu. V mládežníckych rokoch hrával futbal na pozícii pravého obrancu v známom švédskom klube AIK Štokholm.
Opakované zranenia ho však postupne priviedli k atletike, v ktorej začínal ako bežec na 800 metrov.
V tejto disciplíne získal v roku 2014 bronz na juniorských majstrovstvách sveta v americkom Eugene.
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Jeho kariéru však následne na niekoľko rokov výrazne pribrzdili únavové zlomeniny, ktoré mu znemožňovali pravidelne trénovať.
Zlom nastal v roku 2019. Počas rehabilitácie trávil čas na stacionárnom bicykli a sledoval výkony svojho krajana Kalleho Berglunda, ktorý sa prebojoval do finále majstrovstiev sveta na 1500 metrov.
Almgrena zaujal aj tréningový systém známy ako dvojitý prah, ktorý sa využíva pri rozvoji vytrvalosti.
Túto metódu začal postupne uplatňovať aj vo vlastnej príprave a zároveň predlžoval vzdialenosti, na ktorých súťažil. Prechod na dlhšie trate mu prinášal čoraz lepšie výsledky.
Postupne sa zaradil medzi európsku špičku a prekonával kontinentálne rekordy na 5000 metrov, 10 kilometrov aj v polmaratóne.
„Pred desiatimi rokmi sme sa smiali, že raz možno pobežím päť kilometrov,“ spomínal neskôr na svoje bežecké začiatky.
Tréningy si riadi sám
Almgrena odlišuje od mnohých vrcholových športovcov aj jeho prístup k príprave. Podľa dostupných informácií absolvuje približne 99 percent tréningov bez tréningového partnera.
Má vysokoškolské vzdelanie v oblasti matematiky a do roku 2025 pracoval ako dátový analytik v športovo-technologickej firme Svexa. Následne sa rozhodol naplno venovať profesionálnemu behu.
Tréningové plány si zostavuje sám. Opiera sa pritom o analýzu údajov, meranie hladiny laktátu a vedecké poznatky o vytrvalostnom tréningu. Aj vďaka tomuto analytickému prístupu si vyslúžil prezývku „Kráľ nerdov“.
Prípravu na Newyorský maratón rozbiehal takmer rok vopred. Týždenný objem zvýšil z približne 200 na maximálnych 235 kilometrov.
Absolvoval vysokohorské sústredenie v Arizone, trénoval v tepelnej komore na bežiacom páse pri teplote 38 stupňov Celzia a zameral sa aj na posilňovanie štvorhlavých svalov stehien, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri behu z kopca.
Jedným z kľúčových tréningov bol progresívny beh na 40 kilometrov. Každý desaťkilometrový úsek absolvoval rýchlejšie než predchádzajúci.
„Po tomto tréningu som si povedal: ,Ten nápad s maratónom nie je až taký zlý. Cítil som sa veľmi dobre,‘“ opísal svoje pocity.
Rok plný rekordov
Víťazstvu v New Yorku predchádzala výnimočná sezóna. Almgren najprv v Birminghame získal titul majstra Európy na 10 000 metrov v rekorde šampionátu 27:23,44.
V septembri potom ovládol majstrovstvá sveta v polmaratóne v Kodani, kde časom 58:06 vytvoril nový európsky rekord.
O víťazstve rozhodol v záverečnom finiši, v ktorom zdolal kenského favorita Nicholasa Kipkorira.
„Táto zlatá medaila pre mňa znamená veľmi veľa. V závere som nemal len jednu alebo dve rýchlosti navyše, mal som tri alebo štyri,“ povedal vtedy s úsmevom.
Pred maratónskym debutom dostal cennú radu aj od Eliuda Kipchogeho, jednej z najväčších osobností histórie maratónu.
„Nepozeraj sa na hodinky, nesleduj kilometre. Len sa sústreď na to, aby si išiel dopredu a dostal sa cez cieľovú čiaru,“ znela rada kenského vytrvalca.
Almgren si pre svoj prvý maratón zámerne nevybral rýchle a rovinaté trate v Berlíne či Valencii. Uprednostnil preteky, v ktorých nerozhoduje iba výsledný čas, ale aj taktika, schopnosť reagovať na súperov a sila v závere.
„Radšej absolvujem skutočné preteky než časovku ako svoj prvý maratón. Minulý rok som sa bol v New Yorku pozrieť, pocítil som tú atmosféru a povedal som si: áno, toto chcem zažiť,“ priznal Švéd.