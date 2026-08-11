VIDEO: Britskí šprintéri si podmanili stovku, obhajca Jacobs dokuslal zranený

ME v atletike 2026 - 100 m muži
Finále:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Romell Glave
10,09 s
2.
Jeremiah Azu
10,16 s
3.
Owen Ansah
10,19 s
4.
Elvis Afrifa
10,22 s
5.
Dominik Kopec
10,29 s
6.
Chituru Ali
10,34 s
Britský šprintér Romell Glave získal zlatú medailu na atletických ME v Birminghame v behu na 100 metrov.
V utorkovom finále zvíťazil časom 10,09 s. Druhý skončil jeho krajan Jeremiah Azu (10,16), bronz putuje do Nemecka zásluhou Owena Ansaha (10,19).
Glave zdolal krajana Azua o sedem stotín. Dvadsaťšesťročný rodák z Jamajky získal svoju druhú medailu na ME, pred dvomi rokmi v Ríme bol na stovke bronzový.
VIDEO: Finále 100 m mužov na ME 2026
Dvojnásobný obhajca titulu a olympijský šampión z Tokia 2021 Marcell Jacobs z Talianska po pomalom štarte doplatil na svalové zranenie, približne po 60 m sa chytil za nohu a do cieľa napokon doklusal na siedmom mieste.
Finále bolo bez slovenského reprezentanta Jána Volka. Dvadsaťdeväťročný šprintér skončil vo svojom semifinálovom behu na siedmom mieste časom 10,55 s, celkovo obsadil 22. priečku.
Volko bežal v prvom semifinále v ôsmej dráhe. Od úvodu strácal na favoritov, v samom závere dokázal ešte predstihnúť Taymira Burneta z Holandska a posunúť sa z ôsmej pozície na siedmu. Už po dobehnutí tak bolo jasné, že jeho výkon na finále stačiť nebude.
Z každého semifinále postúpili dvaja najlepší pretekári, finálovú osmičku doplnili dvaja najlepší podľa času. Volko sa na šampionáte predstaví ešte na 200 m trati.