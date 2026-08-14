Strhujúci súboj priniesol rekord šampionátu. Z tria favoritiek bola najrýchlejšia Švajčiarka

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 800 m žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Audrey Werrová
1:54,81 min
2.
Keely Hodgkinsonová
1:55,01 min
3.
Femke Broedersová-Bolová
1:55,54 min
4.
Gabija Galvydyteová
1:59,12 min
5.
Jemma Reekieová
1:59,15 min
6.
Eloisa Coirová
1:59,35 min
Švajčiarka Audrey Werrová triumfovala v pretekoch na 800 metrov na ME v atletike 2026.
- ONLINE: 5. deň na ME v atletike 2026 dnes, večerný program LIVE
- Program a výsledky ME v atletike 2026
V Birminghame vyhrala v rekorde kontinentálnych šampionátov 1:54,81 minúty pred domácou favoritkou Keely Hodgkinsonovou, ktorá zaostala o dve desatiny sekundy.
Bronz získala Holanďanka Femke Broedersová-Bolová v národnom rekorde 1:55,54 min.
VIDEO: Záver behu na 800 m žien na ME v atletike 2026
Nabitá osemstovka bola hlavným ťahákom piatkového programu šampionátu.
Predchádzala mu však kontroverzia po páde v semifinále, v ktorom bola zapletená aj líderka tohtoročných tabuliek s tretím najlepším časom histórie Werrová (1:53,80).
Po kolízii sa postavila a dobehla do cieľa mimo postupových miest, rovnako i Gabija Galvydytėová z Litvy. Rozhodcovia však kolíziu preskúmali a obe „vrátili“ do hry, pretože podľa nich pád zapríčinila chyba ich súperky.
V piatkovom finále tak figurovalo až desať namiesto ôsmich pretekárok. Rozhodnutie vyvolalo aj vlnu kritiky.
Werrová však vo finále potvrdila, že má výbornú formu, už po dvesto metroch sa dostala na čelo pelotónu a do cieľa ho neopustila.
V záverečnom špurte odolala aj tlaku dvojnásobnej obhajkyne trofeje a olympijskej víťazky z Paríža Hodgkinsonovej.
Broedersová-Bolová, ktorá sa na osemstovku zamerala až v tejto sezóne, v závere na dve najlepšie nestačila.
Pre dvadsaťdvaročnú Werrovú je to premiérová medaila z vrcholného podujatia pod holým nebom medzi dospelým.
Nenapodobnila však svoj čas z júna v Paríži a nepriblížila sa ku svetovému rekordu bývalej československej reprezentantky Jarmily Kratochvílovej (1:53,28 min) z roku 1983.
Obhajkyňa striebra z tejto disciplíny Gabriela Gajanová sa neprebojovala do finále.
V prvom štvrtkovom semifinále finišovala na štvrtej priečke časom 1:59,32 minúty. V konečnom hodnotení jej patrí 12. miesto.