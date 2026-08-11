Nevyšla jej prvá prekážka. Ledecká zabehla sezónne maximum, no na finále to nestačilo

ME v atletike 2026
Výsledky - 3. semifinále behu na 400 m cez prekážky žien:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Paulien Couckuytová
53,87 s
2.
Lina Nielseová
54,04 s
3.
Amalie Iuelová
54,22 s
5.
Daniela Ledecká
55,22 s
Slovenská bežkyňa Daniela Ledecká nepostúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky.
Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame skončila v treťom semifinále na piatom mieste s časom 55,22 s.
Ledecká si vybojovala účasť v semifinále, keď v pondelok v prvom rozbehu obsadila 2. miesto s časom 55,93 s.
Dvadsaťdeväťročná pretekárka sa v semifinále držala na tretej-štvrtej priečke, no v závere jej došli sily a skončila na piatom mieste.
Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum, keď zabehla čas 55,22 sekundy. Na postup na základe času bol potrebný výkon 54,50 s.
Ledecká obsadila celkovo 13. miesto a na šampionáte sa ešte predstaví v štafete na 4x400 m.
"Cítila som sa oveľa lepšie ako včera, aj počasie bolo lepšie. Čo sa týka času, myslela som si, že to bude pod 55 sekúnd, no je to aspoň sezónne maximum, čo je malá útecha.
V piatok ešte bežíme štafetu a verím, že tam podám lepší výkon a spoločne dosiahneme dobrý výsledok.
Tieto ME ma určite posunú ďalej a verím, že v tejto sezóne ešte zabehnem čas pod 55," spomenula Ledecká pre STVR.