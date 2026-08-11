    Nevyšla jej prvá prekážka. Ledecká zabehla sezónne maximum, no na finále to nestačilo

    Daniela Ledecká.
    Daniela Ledecká. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. aug 2026 o 12:04
    ShareTweet0

    V treťom semifinále skončila na 5. mieste.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 3. semifinále behu na 400 m cez prekážky žien:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    BEL

    Paulien Couckuytová

    53,87 s

    2.

    GBR

    Lina Nielseová

    54,04 s

    3.

    NOR

    Amalie Iuelová

    54,22 s

    5.

    SVK

    Daniela Ledecká

    55,22 s

    Slovenská bežkyňa Daniela Ledecká nepostúpila do finále behu na 400 metrov cez prekážky.

    Na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame skončila v treťom semifinále na piatom mieste s časom 55,22 s.

    Ledecká si vybojovala účasť v semifinále, keď v pondelok v prvom rozbehu obsadila 2. miesto s časom 55,93 s.

    Dvadsaťdeväťročná pretekárka sa v semifinále držala na tretej-štvrtej priečke, no v závere jej došli sily a skončila na piatom mieste.

    Napriek tomu si vylepšila sezónne maximum, keď zabehla čas 55,22 sekundy. Na postup na základe času bol potrebný výkon 54,50 s.

    Ledecká obsadila celkovo 13. miesto a na šampionáte sa ešte predstaví v štafete na 4x400 m.

    "Cítila som sa oveľa lepšie ako včera, aj počasie bolo lepšie. Čo sa týka času, myslela som si, že to bude pod 55 sekúnd, no je to aspoň sezónne maximum, čo je malá útecha. 

    V piatok ešte bežíme štafetu a verím, že tam podám lepší výkon a spoločne dosiahneme dobrý výsledok.

    Tieto ME ma určite posunú ďalej a verím, že v tejto sezóne ešte zabehnem čas pod 55," spomenula Ledecká pre STVR.

    Atletika

    Atletika

      Patrik Dömötör.
      Patrik Dömötör.
      Čakal do posledných chvíľ. Dömötör vybojoval Slovensku dvojnásobné zastúpenie v semifinále
      dnes 14:00
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Nevyšla jej prvá prekážka. Ledecká zabehla sezónne maximum, no na finále to nestačilo