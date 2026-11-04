Hráč Slovana neudržal emócie. Ostro kritizoval Tourého ťahy, nerozumie im

Ak chcel Slovan v Linzi ukázať, že do Ligy majstrov patrí a dokáže konkurovať aspoň papierovo prijateľnejším súperom, predviedol presný opak. Namiesto historického bodu prišla ďalšia facka. A tentoraz ju nemožno vysvetľovať iba kvalitou súpera.
LASK nie je Real Madrid, Manchester City ani Bayern. Nie je ani AS Rím. Bol to súper, proti ktorému mal Slovan konečne ukázať, že v hlavnej fáze Ligy majstrov nie je iba do počtu. Lenže rakúsky tím slovenského majstra prevalcoval.
Výsledok 4:0 je ešte milosrdný. Štatistika očakávaných gólov (xG) 4,69 ku 0,47 hovorí za všetko. Takmer desaťnásobný rozdiel. Slovan môže byť rád, že z Linzu neodchádzal s ešte vyšším debaklom.
Ešte horšie ako samotná prehra vyzeral spôsob, akým k nej mužstvo dospelo. Prvé tri góly inkasovalo zo štandardných situácií. V Lige majstrov. To nie je detail, smola ani náhoda. Je to problém, ktorý sa nedá zakryť rečami o únave či kvalite súpera. Ak mužstvo nedokáže ubrániť rohové a priame kopy, nemôže sa čudovať, že v Európe dostáva jeden úder za druhým.
Kritizoval Tourého
Po debakli 0:4 na pôde LASK Linz pretiekol Kevinovi Wimmerovi pohár trpezlivosti. Rakúsky legionár Slovana si v rozhovore pre televíziu Sky nebral servítku pred ústa, upozornil rakúsky denník Kronen Zeitung, ale aj slávny Kicker.
Frustráciu neskrýval a otvorene kritizoval aj taktické rozhodnutia trénera Yayu Tourého. Bola to prvá verejná kritika od hráča na adresu súčasného kouča Slovana.
„Štyria stabilní hráči sedeli na lavičke, pozornosť sa už sústreďuje iba na ligu. Tomu vôbec nerozumiem,“ vyhlásil obranca Slovana po vysokej prehre.
Wimmer je Rakúšan a odchovanec LASK Linz. Na stretnutie sa preto mimoriadne tešil. O to nepríjemnejšie musel prežívať večer, v ktorom jeho súčasný klub na pôde bývalého zamestnávateľa úplne zlyhal.
„Ak sa kvalifikujete do Ligy majstrov a v Linzi sa o to ani nepokúsite, je to veľmi frustrujúce,“ pokračoval Wimmer.
Nerozumiem, prečo tak veľmi rotujeme
Slovan pritom v slovenskej lige momentálne figuruje až na druhom mieste, čo je pre klub z hlavného mesta ďalšie sklamanie. Bývalý hráč Rapidu Viedeň nechápal ani rozsah rotácie v zostave, najmä vzhľadom na blížiacu sa reprezentačnú prestávku.
„Nerozumiem, prečo tak veľmi rotujeme, najmä keď nás teraz čaká reprezentačná prestávka,“ sťažoval sa 33-ročný obranca.
Výhrady mal aj k taktickému rozostaveniu, ktoré zvolil Touré. Slovan totiž proti LASK-u prvýkrát nastúpil s piatimi obrancami.
„Dnes sme prvýkrát hrali s päťčlennou obrannou líniou. Nikdy predtým sme to netrénovali,“ upozornil Wimmer.
Taktický zámer však nevyšiel. Slovan už po prvom polčase prehrával 0:3 a rakúsky stopér po 45 minútach zostal v šatni. Tréner ho stiahol dole.
Pre Wimmera to bol večer, na ktorý bude chcieť čo najskôr zabudnúť.
"Všetci skúsení hráči odišli. Máme mladé mužstvo a nový realizačný tím. Preto nemôžete hráčom ani celému mužstvu až tak veľa vyčítať,“ vysvetlil.
Slovan podľa neho nemá plán B
Wimmerove výhrady sa pritom nezačali až po debakli v Linzi. Už pred zápasom v rozhovore pre rakúsky portál 90minuten.at otvorene hovoril o tom, že podľa neho kvalita kádra Slovana postupne klesá. Kritizoval najmä odchody najlepších hráčov a nedostatočné náhrady.
„V Slovane som už štvrtú sezónu a mám pocit, že kvalita kádra sa postupne skôr znižuje, než zvyšuje. Teraz sme sa druhýkrát kvalifikovali do Ligy majstrov, pričom každý vie, aké príjmy to klubu prináša. Napriek tomu od nás stále odchádzajú najlepší hráči, no adekvátne náhrady v podstate neprichádzajú. Väčšinou angažujeme futbalistov od ligových konkurentov, ale to vám na medzinárodnej scéne z krátkodobého hľadiska veľmi nepomôže,“ vyhlásil Wimmer.
Liga majstrov - 4. kolo ligovej fázy
LASK Linz - ŠK Slovan Bratislava 4:0 (3:0)
Góly: 19. a 37. Jörgensen, 44. Ljubičič, 48. Adeniran.
Rozhodovali: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všetci Lit.), ŽK: Martinez, Wimmer
Diváci: 17.246
LASK: Jungwirth - Mbuyamba (63. Elfadli), Alemao, Andrade - Jörgensen, Horvath (81. Schöpf), Bogarde, Ljubičič (63. Daněk), Dibango - Usor (75. Lang), Adeniran (63. Kalajdžič).
Slovan: Popovič - Sah. Camara, Markovič, Wimmer (46. Cruz) - Blackman, Martinez (75. Pokorný), Mustafič, Kozlovský - Maroš (63. Hofstädter), Šporar (75. Barseghjan), Sul. Camara (36. Marcelli)
Rakúsky obranca pomenoval aj ďalší problém, ktorý podľa neho mužstvo limituje v konfrontácii s kvalitnejšími súpermi.
„Momentálne v podstate nemáme plán B, a preto sa dostávame do problémov.“
„Rozbehnutý LASK zmietol Slovan Bratislava,“ napísal Kronen Zeitung. Zrodil sa aj rekordný zápis – najvyššie víťazstvo rakúskeho klubu v dejinách Ligy majstrov.
Slovan nemal na LASK
Slovan sa z Rakúska opäť vracal sklamaný. V nedávnej minulosti si na slovenského ligového šampióna v domácich zápasoch zgustli aj ďalšie rakúske kluby. Rapid Viedeň ho v roku 2018 zdolal 4:0 a Sturm Graz v roku 2024 zvíťazil 4:1.
„Dnes už vie hrať futbal každý, už neexistuje outsider,“ obhajujú sa často hráči v našich podmienkach. Alebo zaznieva aj opačné vysvetlenie: „S takým súperom môžeme vyhrať iba jeden z desiatich zápasov.“
Aj v tomto Slovan búra mýty. V najlepšej európskej súťaži doteraz prehral všetkých dvanásť zápasov. Tak dlho na prvý bod nečakal žiaden nováčik.
V prvých troch kolách tohto ročníka prehral proti Parížu Saint-Germain (1:6), Stuttgartu (0:3) a na pôde AS Rím (0:4). Išlo o elitné tímy, ktoré pôsobia v jednej zo štyroch najlepších líg sveta. To pri všetkej úcte k LASK Linz neplatí.
Slovan aj pod vedením Weissa ťahal nelichotivú sériu, ktorú vlani ukončil proti Rayu Vallecano. Predtým platilo, že v hlavnej fáze európskych súťaží prehral štrnásť zápasov za sebou so skóre 11:40.
Teraz má za sebou ďalšiu nepríjemnú kapitolu. Štyri zápasy, štyri prehry, skóre 1:17.
Touré prekvapil, ale čím vlastne?
Yaya Touré urobil oproti zápasu v Ríme osem zmien. Na lavičke nechal aj stabilných hráčov, prvýkrát v Lige majstrov vynechal Dominika Takáča a siahol po futbalistoch, ktorí v poslednom období nemali v základnej zostave pevné miesto.
Ale prečo práve teraz?
Vysvetlenie o čerstvejších a oddýchnutejších hráčoch znie rozumne iba dovtedy, kým sa nezačne hrať. Slovan totiž nepôsobil sviežo. Nebol agresívny, prehrával súboje, nestíhal a v defenzíve sa rozpadal. Ak to mal byť test alternatív, výsledok je pre trénera mimoriadne nepríjemný.
Slovan sa do Ligy majstrov dostal vďaka svojim výkonom a zásluhám. Za účasť dostal milióny eur a môže sa konfrontovať s klubmi, s ktorými by sa inak stretol len výnimočne. To je úspech, ktorý mu nikto nevezme.
Nevidno, čo sa má zmeniť
Lenže účasť v súťaži nemôže byť cieľom sama osebe. Ani najväčší rozpočet v slovenskom futbale, ani európske skúsenosti, ani mená v kabíne automaticky nezaručia konkurencieschopnosť.
Slovan môže prehrať s lepším súperom. Môže dostať tri či štyri góly. Nemôže však pôsobiť tak, že nevie, čo má robiť, ako má brániť a ako sa dostať k súperovej bránke.
Najhoršie na linzskom debakli je, že Slovan neprehral iba výsledkom. Prehral aj herným prejavom, organizáciou a energiou. A keď sa po zápase tréner a hráči zhodnú, že mužstvo musí robiť viac, zostáva nepríjemná otázka: prečo to nerobilo už predtým?
Liga majstrov totiž neodpúšťa ani experimenty bez výsledku, ani pohodlnosť, ani alibi. Slovan to v Linzi pocítil naplno.
A jeho najväčším problémom už nie je iba skóre 1:17. Je ním fakt, že zatiaľ nevidno, čo sa má zmeniť, aby sa podobný večer neopakoval.
Touré hovoril o neprijateľnom správaní
Otázniky vyvoláva aj situácia okolo Danyla Ignatenka. Ukrajinský stredopoliar v posledných zápasoch chýba na súpiske Slovana a údajne bol pre tréningovú morálku preradený do béčka.
Yaya Touré sa k jeho absencii vyjadril po zápase. Najskôr zdôraznil, že ide o disciplinárne rozhodnutie, následne však vysvetlil, prečo sa klub rozhodol konať.
„Čo sa týka Ignatenka, ide o disciplinárne rozhodnutie. Disciplinárne rozhodnutie,“ zdôraznil opätovne 43-ročný tréner a následne sa rozhovoril:
„Podľa mňa bolo správanie tohto hráča neprijateľné a my musíme byť profesionáli. Dostávate zaplatené za prácu a keď dostávate zaplatené, musíte pracovať a rešpektovať spoluhráčov, fanúšikov a musíte rešpektovať celý futbalový klub,“ vravel Touré podľa sport.sk.
Rieši viac než len výsledok
Svoje stanovisko ešte rozvinul a pridal aj osobnú skúsenosť z hráčskej kariéry.
„Inak, ak nemáte správny prístup v takomto prostredí, zaplatíte za to. Pamätám si totiž na časy, keď som hrával ja a robil som len malé chyby. Poviem vám to na rovinu, mal som nadváhu. To sa netýka Ignatenka, je to len moja osobná skúsenosť z toho obdobia. Mal som nadváhu dve kilá a na tri mesiace ma odstavili na vedľajšiu koľaj,“ dodal Touré.
Slovan tak po debakli v Linzi rieši viac než len výsledok. Wimmer verejne spochybnil trénerove rozhodnutia, Touré obhajoval svoje personálne a disciplinárne kroky a mužstvo zostáva bez jediného bodu v Lige majstrov.