Dvorského posielajú na farmu. Je New Jersey favoritom na Stanley Cup? Corski & Fenski #1

Dalibor Dvorský vstúpil do sezóny dvoma gólmi, odvtedy sa však jeho pozícia v St. Louis zmenšuje. Hrá menej než vlani, prišiel o miesto na presilovke a v nabitejšej zostave Blues musí o väčší priestor bojovať.
Je problém v jeho výkonoch alebo v tom, ako s ním tréner Jim Montgomery pracuje? A pomohol by mu väčší priestor, prípadne návrat na farmu?
V prvom diele podcastu Corski & Fenski sme sa pozreli aj na veľkú výmenu Connora Hellebuycka do New Jersey.
Jeden z najlepších brankárov svojej generácie sa po dlhom čakaní dočkal odchodu z Winnipegu a Devils tým vyriešili jednu z najväčších slabín zostavy.
Znamená to však, že sa New Jersey zaradilo medzi hlavných favoritov na Stanleyho pohár? A čo nám celý Hellebuyckov príbeh hovorí o rastúcej sile hráčov, ktorí si čoraz častejšie chcú sami určovať, kde budú hrať?
V záverečnej rubrike „Corski & Fenski týždňa" sme vytiahli dve štatistiky, ktoré nás počas uplynulých dní zaujali. Samuel Grega sa pozrel na streleckú aktivitu Šimona Nemca, Martin Turčin zase na trochu paradoxnú bilanciu Martina Pospíšila.
Vypočujte si prvú epizódu podcastu Corski & Fenski.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: