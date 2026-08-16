Nemecký rodák z Eritrey vytvoril rekord ME v maratóne. Striebro berie Talian Riva

ME v atletike 2026
Výsledky - maratón mužov:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Amanal Petros
2:09:11
2.
Pietro Riva
2:09:18
3.
Gashau Ayale
2:09:21
Nemecký reprezentant Amanal Petros získal zlatú medailu v maratóne na ME v Birminghame.
V nedeľňajších pretekoch dosiahol čas 2:09:11 hod., čím vytvoril nový rekord ME. Striebro si odniesol Talian Pietro Riva, ktorý za víťazom zaostal o 7 sekúnd.
Bronz si vybojoval Izraelčan Gashau Ayale s trojsekundovým mankom na Rivu.
Slovensko nemalo v štartovom poli svojho reprezentanta. Tridsaťjedenročný Petros je rodák z Eritrey, no od roku 2015 reprezentuje Nemecko.
Vytvoril národné rekordy v polmaratóne (59:22 min.) aj v maratóne (2:04:03). Na MS v Tokiu v roku 2025 získal striebro.