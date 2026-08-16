    Nemecký rodák z Eritrey vytvoril rekord ME v maratóne. Striebro berie Talian Riva

    Amanal Petros.
    Amanal Petros. (Autor: x/ viva ERITREA)
    TASR|16. aug 2026 o 12:10
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    Reprezentuje Nemecko od roku 2015.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - maratón mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    DEU

    Amanal Petros

    2:09:11

    2.

    ITA

    Pietro Riva

    2:09:18

    3.

    ISR

    Gashau Ayale

    2:09:21

    Nemecký reprezentant Amanal Petros získal zlatú medailu v maratóne na ME v Birminghame.

    V nedeľňajších pretekoch dosiahol čas 2:09:11 hod., čím vytvoril nový rekord ME. Striebro si odniesol Talian Pietro Riva, ktorý za víťazom zaostal o 7 sekúnd.

    Bronz si vybojoval Izraelčan Gashau Ayale s trojsekundovým mankom na Rivu.

    Slovensko nemalo v štartovom poli svojho reprezentanta. Tridsaťjedenročný Petros je rodák z Eritrey, no od roku 2015 reprezentuje Nemecko.

    Vytvoril národné rekordy v polmaratóne (59:22 min.) aj v maratóne (2:04:03). Na MS v Tokiu v roku 2025 získal striebro.

    Atletika

    Atletika

      Amanal Petros.
      Amanal Petros.
      Nemecký rodák z Eritrey vytvoril rekord ME v maratóne. Striebro berie Talian Riva
      dnes 12:10
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