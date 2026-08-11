    Čakal do posledných chvíľ. Dömötör vybojoval Slovensku dvojnásobné zastúpenie v semifinále

    Patrik Dömötör.
    Patrik Dömötör. (Autor: TASR)
    Sportnet|11. aug 2026 o 14:00
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    V poslednom rozbehu ho predbehol s časom len jeden bežec.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 2. rozbeh behu na 400 m prek. mužov:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    BEL

    Julien Watrin

    49,24 s

    2.

    AUT

    Niklas Strohmayer-Dangls

    49,39 s

    3.

    FIN

    Antti Sainio

    49,07 s

    4.

    SVK

    Patrik Dömötor

    49,71 s

    Slovenský bežec Patrik Dömötör postúpil do semifinále behu na 400 metrov cez prekážky.

    Na ME v atletike 2026 obsadil vo svojom rozbehu štvrté miesto s časom 49,71 sekundy. Na postup si musel počkať do posledného rozbehu, v ktorom ho predbehol len jediný bežec.

    Dömötör si musel na potvrdenie postupu počkať. V druhom rozbehu obsadil štvrté miesto časom 49,71 s a miestenku mu mohol zobrať prípadný veľmi rýchly tretí beh.

    To sa však nestalo a jeho výkon stačil na celkové desiate miesto.

    „Nie som veľmi spokojný s mojim výkonom. Necítil som sa, že by z toho bolo 49,71 s. Neviem, kde som to postrácal, trochu som lietal nad prekážkami. Postup ma veľmi teší.

    V stredu budem musieť predviesť kvalitnejší výkon, ak z toho má byť vytúžené umiestnenie do 15. miesta. Veľmi by ma mrzelo, ak by som nepostúpil. Tŕpol som do posledného behu, keďže tam boli kvalitní súperi,“ uviedol Dömötör po úspešnom rozbehu.

    Atletika

    Atletika

      Patrik Dömötör.
      Patrik Dömötör.
      Čakal do posledných chvíľ. Dömötör vybojoval Slovensku dvojnásobné zastúpenie v semifinále
      dnes 14:00
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