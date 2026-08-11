Čakal do posledných chvíľ. Dömötör vybojoval Slovensku dvojnásobné zastúpenie v semifinále

ME v atletike 2026
Výsledky - 2. rozbeh behu na 400 m prek. mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Julien Watrin
49,24 s
2.
Niklas Strohmayer-Dangls
49,39 s
3.
Antti Sainio
49,07 s
4.
Patrik Dömötor
49,71 s
Slovenský bežec Patrik Dömötör postúpil do semifinále behu na 400 metrov cez prekážky.
Na ME v atletike 2026 obsadil vo svojom rozbehu štvrté miesto s časom 49,71 sekundy. Na postup si musel počkať do posledného rozbehu, v ktorom ho predbehol len jediný bežec.
Dömötör si musel na potvrdenie postupu počkať. V druhom rozbehu obsadil štvrté miesto časom 49,71 s a miestenku mu mohol zobrať prípadný veľmi rýchly tretí beh.
To sa však nestalo a jeho výkon stačil na celkové desiate miesto.
„Nie som veľmi spokojný s mojim výkonom. Necítil som sa, že by z toho bolo 49,71 s. Neviem, kde som to postrácal, trochu som lietal nad prekážkami. Postup ma veľmi teší.
V stredu budem musieť predviesť kvalitnejší výkon, ak z toho má byť vytúžené umiestnenie do 15. miesta. Veľmi by ma mrzelo, ak by som nepostúpil. Tŕpol som do posledného behu, keďže tam boli kvalitní súperi,“ uviedol Dömötör po úspešnom rozbehu.