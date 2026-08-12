Brit potvrdil ambície na štvorstovke. Na európsky trón sa vrátil po štyroch rokoch

Štvorstovku mužov na ME v atletike 2026 vyhral podľa očakávania najväčší favorit Brit Matthew Hudson-Smith, ktorý sa vrátil na európsky trón po štyroch rokoch. Zlato získal aj na ME v Berlíne 2018 a Mníchove 2022.
Strieborný medailista z olympiády v Paríži 2024 a európsky rekordér vyhral systémom štart - cieľ a finišoval v čase 44,17 sekundy pred Francúzom Muhammadom Abdallahom Kountom (44,40) a Holanďanom Jonasom Phijffersom, ktorý zabehol národný rekord 44,41 s.
„Cítim sa úžasne. Slovami nedokážem vyjadriť, čo to pre mňa znamená,“ povedal Hudson-Smith, ktorý na štadióne v Birminghame športovo vyrastal: „Na tejto trati ma nikto nemohol zdolať. Je to môj domov, bol som tu od deviatich rokov.“
Súťaž kladivárok ovládla Silja Kosonenová z Fínska, ktorá predviedla najkonzistentnejšie výkony počas celého finále a na zlato by jej stačili až tri zo šiestich pokusov. Nakoniec vyhrala tým tretím v poradí za 76,28 metrov.
Druhá skončila Talianka Sara Fantiniová výkonom 74,35 m a bronz putuje do Nórska zásluhou Beatrice Nedbergeovej Llanovej (72,88 m).
Do užšieho finále sa nedostala ďalšia Fínka Krista Tervová, ktorá mala v sezóne najlepší výkon spomedzi finalistiek - 77,35 metrov. Z prvých troch pokusov však mala platný len jeden a pri tom jej náčinie doletelo len do vzdialenosti 67,74 metrov.
Záverečnú disciplínu stredajšieho večera 110 m prekážok mužov vyhral Švajčiar Jason Joseph, ktorý si vylepšil bronzovú pozíciu spred dvoch rokov z Ríma.
Triumfoval vďaka výbornému záveru, keď sa z tretej pozície prepracoval po deviatej prekážke na čelo a finišoval v čase 13,12 sekundy.
Druhý skončil Francúz Just Kwaou-Mathey za 13,16 s a bronz získal Poliak Jakub Szymanski (13,26 s), ktorý figuroval ešte na ôsmej prekážke na čele, ale vo finiši nestačil na dvojicu súperov.
Do finále sa neprebojoval Slovák Peter Dávid. Dvadsaťročný šprintér obsadil v stredajšom prvom semifinále poslednú 8. priečku časom 14,04 sekundy. Vo svojej premiére na kontinentálnom šampionáte skončil celkovo na 21. mieste.
ME v atletike 2026 - výsledky 3. dňa
Ženy
400 m prek. - finále: 1. Emma ZAPLETALOVÁ (SR) 52,91 s, 2. Emily Newnhamová (V.Brit.) 53,33, 3. Fatoumata Bintová Diallová (Por.) 53,55, 4. Paulien Couckuytová (Belg.) 53,87, 5. Ayomide Folorunsová (Tal.) 54,29, 6. Lina Nielsenová (V.Brit.) 54,35, ... 13. Daniela LEDECKÁ (SR) 55,22 v semifinále
kladivo - finále: 1. Silja Kosonenová (Fín.) 76,28 m, 2. Sara Fantiniová (Tal.) 74,35, 3. Beatrice Nedbergeová Llanová (Nór.) 72,88, 4. Anita Wlodarczyková (Poľ.) 72,37, 5. Nicola Tuthillová (Ír.) 70,33, 6. Charlotte Payneová (V.Brit.) 70,12, ... 26. Veronika KAŇUCHOVÁ (SR) 62,71 v kvalifikácii
Muži
400 m - finále: 1. Matthew Hudson-Smith (V.Brit.) 44,17 s, 2. Muhammad Abdallah Kounta (Fr.) 44,40, 3. Jonas Phijffers (Hol.) 44,41, 4. Attila Molnár (Maď.) 44,55, 5. Jean Paul Bredau (Nem.) 44,93, 6. Maksymilian Szwed (Poľ.) 45,06
110 m prek.: 1. Jason Joseph (Švaj.) 13,12 s, 2. Just Kwaou-Mathey (Fr.) 13,16 s, 3. Jakub Szymanski (Poľ.) 13,26, 4. Thomas Wilkes (Fr.) 13,36, 5. Enzo Diessl (Rak.) 13,44, 6. Theo Pedre (Fr.) 13,46, ... 21. Peter DÁVID (SR) 14,04 v semifinále