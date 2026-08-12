    Korbovej rozbeh dvestovky nevyšiel. V Birminghame má šancu ešte v dvoch štafetách

    Viktória Korbová.
    Viktória Korbová. (Autor: facebook/ Atletický zväz Bratislavy)
    Sportnet, TASR|12. aug 2026 o 12:58 (aktualizované 12. aug 2026 o 13:31)
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    Korbová sa na svojej premiére na európskom šampionáte do semifinále dvojstovky neprebojovala.

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    ČAS

    1.

    ITA

    Dalia Kaddariová

    23.14 s

    2.

    ESP

    Alba Borrerová

    23.35 s

    3.

    GRC

    Rafailia Spanoudaki-Chatzirigaová

    23.37 s

    6.

    SVK

    Viktória Korbová

    23.51 s

    Slovenská atlétka Viktória Korbová nepostúpila z rozbehov na 200 metrov na majstrovstvách Európy v Birminghame.

    Dvadsaťpäťročná Slovenka finišovala pri svojej premiére na šampionáte v III. rozbehu na 6. priečke časom 23,51 sekundy a celkovo skončila v rozbehoch na 17. mieste.

    Do semifinále postúpilo na základe času dvanásť najrýchlejších, tie doplnia nasadené atlétky čakajúce v semifinále.

    Korbová sa predstavila v poslednom rozbehu a už pred jeho štartom vedela, že na postup bude potrebovať zabehnúť čas na úrovni sezónneho a zároveň osobného maxima 23,25 s. Bežala v ôsmej dráhe a vo svojej skupine mala dve súperky, ktoré už túto sezónu dosiahli čas pod 23 s. Slovenka mala silný záver, no nestačilo to na postup.

    „Som na seba strašne pyšná. Na všetko, čo som dokázala aj spolu s trénerom. Bola to pre mňa odmena za tú tvrdú drinu. Som rada, že som sa tu mohla predstaviť v individuálnej disciplíne. Bežalo sa mi výborne.

    Chybičky tam určite boli, ale myslím, že som splnila trénerove pokyny,“ zhodnotila Bratislavčanka svoj debut na ME vo vysielaní STVR.

    V jej rozbehu triumfovala Talianka Dalia Kaddariová (23,14).

    Celkovo najrýchlejšia bola víťazka prvého rozbehu Boglárka Takácsová z Maďarska (22,84). Posledná postupujúca Švajčiarka Iris Caligiuriová zabehla čas 23,39.

    Korbová má ešte možnosť predstaviť sa v oboch štafetách na 4×100 m a 4×400 m.


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