Národný rekord hneď v rozbehu. Baluch predviedol skvelý beh a postúpil do semifinále

ME v atletike 2026
Výsledky - 1. rozbeh behu na 400 m prek. mužov:
Poradie
Krajina
Meno
Čas
1.
Joshua Faulds
48,90 s
2.
Matej Baluch
48,94 s
3.
Dany Brand
49,07 s
Slovenský bežec Matej Baluch vyrovnal národný rekord v behu na 400 m cez prekážky.
Na ME v atletike 2026 zabehol čas 48,94 s a v úvodnom rozbehu obsadil druhé miesto. Vďaka času si tak zaistil postup do semifinále disciplíny.
O postupe rozhodovali časy, do semifinále išlo trinásť najrýchlejších zo všetkých troch rozbehov.
Baluch sa predstavil v prvom a až fotofiniš potvrdil, že ho na páske zdolal domáci Joshua Faulds, ktorý bol o štyri stotinky rýchlejší.