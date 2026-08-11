    Národný rekord hneď v rozbehu. Baluch predviedol skvelý beh a postúpil do semifinále

    Matej Baluch.
    Matej Baluch. (Autor: TASR)
    Sportnet|11. aug 2026 o 13:45
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    Slovenský bežec vyrovnal národné maximum.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 1. rozbeh behu na 400 m prek. mužov:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    GBR

    Joshua Faulds

    48,90 s

    2.

    SVK

    Matej Baluch

    48,94 s

    3.

    CHE

    Dany Brand

    49,07 s

    Slovenský bežec Matej Baluch vyrovnal národný rekord v behu na 400 m cez prekážky.

    Na ME v atletike 2026 zabehol čas 48,94 s a v úvodnom rozbehu obsadil druhé miesto. Vďaka času si tak zaistil postup do semifinále disciplíny.

    O postupe rozhodovali časy, do semifinále išlo trinásť najrýchlejších zo všetkých troch rozbehov.

    Baluch sa predstavil v prvom a až fotofiniš potvrdil, že ho na páske zdolal domáci Joshua Faulds, ktorý bol o štyri stotinky rýchlejší.

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