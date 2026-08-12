    Vytúžené umiestnenie neprišlo. Slovenský bežec Dömötör sa do finále neprebojoval

    Patrik Dömötör.
    Patrik Dömötör. (Autor: facebook/ Atletický zväz Bratislavy)
    Sportnet, TASR|12. aug 2026 o 13:58
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    Dömötörov výkon na postup nestačil.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - 1. semifinále behu na 400 m cez prekážky mužov:

    PORADIE

    KRAJINA

    MENO

    ČAS

    1.

    SWE

    Oskar Edlund

    47.81 s

    2.

    DEU

    Owe Fischer-Breiholz

    48.23 s

    3.

    ESP

    Jesús David Delgado

    48.37 s

    7.

    SVK

    Patrik Dömötör

    49.67 s

    Patrik Dömötör sa nepredstaví vo finále na 400 m prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame.

    Obsadil v úvodnom semifinále s časom 49,67 s 7. priečku.

    Pre Dömötöra to znamenalo v semifinále celkovo 18. miesto. Do finálovej osmičky postúpili dvaja najrýchlejší z každého semifinále a ďalší dvaja na základe času.

    Dömötör štartoval v prvom semifinále v druhej dráhe. Medzi súpermi mal piatich reprezentantov, ktorí dosiahli lepší „osobák“ ako on.

    Podarilo sa mu dostať pred Taliana Giacoma Bertoncelliho a skončil siedmy. Svoj čas z rozbehov vylepšil o štyri stotiny.

    Víťaz tohto boja o finále a zároveň najrýchlejší spomedzi všetkých semifinalistov Oskar Edlund zo Švédska vytvoril časom 47,81 nový národný rekord.



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