Vytúžené umiestnenie neprišlo. Slovenský bežec Dömötör sa do finále neprebojoval

ME v atletike 2026
Výsledky - 1. semifinále behu na 400 m cez prekážky mužov:
PORADIE
KRAJINA
MENO
ČAS
1.
Oskar Edlund
47.81 s
2.
Owe Fischer-Breiholz
48.23 s
3.
Jesús David Delgado
48.37 s
7.
Patrik Dömötör
49.67 s
Patrik Dömötör sa nepredstaví vo finále na 400 m prekážok na majstrovstvách Európy v Birminghame.
Obsadil v úvodnom semifinále s časom 49,67 s 7. priečku.
Pre Dömötöra to znamenalo v semifinále celkovo 18. miesto. Do finálovej osmičky postúpili dvaja najrýchlejší z každého semifinále a ďalší dvaja na základe času.
Dömötör štartoval v prvom semifinále v druhej dráhe. Medzi súpermi mal piatich reprezentantov, ktorí dosiahli lepší „osobák“ ako on.
Podarilo sa mu dostať pred Taliana Giacoma Bertoncelliho a skončil siedmy. Svoj čas z rozbehov vylepšil o štyri stotiny.
Víťaz tohto boja o finále a zároveň najrýchlejší spomedzi všetkých semifinalistov Oskar Edlund zo Švédska vytvoril časom 47,81 nový národný rekord.