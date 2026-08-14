Nemecký šprintér umlčal domáce publikum. Finále dvestovky ovládol s veľkým náskokom

ME v atletike 2026
Výsledky - beh na 200 m mužov:
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Krajina
Meno
Čas
1.
Owen Ansah
19,95 s
2.
Zharnel Hughes
20,16 s
3.
Eseosa Fostine Desalu
20,26 s
3.
Timothé Mumenthaler
20,26 s
5.
Oskars Grava
20,28 s
6.
Delvis Santos
20,55 s
Nemecký šprintér Owen Ansah zvíťazil v behu na 200 m mužov na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame.
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Ansah tak zastavil tak domácu dominanciu v šprintoch, keďže Amy Huntová triumfovala v oboch ženských disciplínach a mužskú stovku vyhral jej krajan Romell Glave.
Nemec zvíťazil za 19,95 sekundy pred domácim Zharnelom Hughesom (20,16).
Na treťom mieste skončili spoločne Eseosa Fostine Desalu z Talianska a Timothe Mumenthaler zo Švajčiarska, ktorí mali zhodný čas 20,26 s.