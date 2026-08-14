    Nemecký šprintér umlčal domáce publikum. Finále dvestovky ovládol s veľkým náskokom

    Owen Ansah oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026.
    Owen Ansah oslavuje zlatú medailu na ME v atletike 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. aug 2026 o 22:37
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    Na treťom mieste sa s totožným časom umiestnili až dvaja atléti.

    ME v atletike 2026

    Výsledky - beh na 200 m mužov:

    #

    Krajina

    Meno

    Čas

    1.

    DEU

    Owen Ansah

    19,95 s

    2.

    GBR

    Zharnel Hughes

    20,16 s

    3.

    ITA

    Eseosa Fostine Desalu

    20,26 s

    3.

    CHE

    Timothé Mumenthaler

    20,26 s

    5.

    LVA

    Oskars Grava

    20,28 s

    6.

    PRT

    Delvis Santos

    20,55 s

    Nemecký šprintér Owen Ansah zvíťazil v behu na 200 m mužov na ME v atletike 2026 v anglickom Birminghame.

    Ansah tak zastavil tak domácu dominanciu v šprintoch, keďže Amy Huntová triumfovala v oboch ženských disciplínach a mužskú stovku vyhral jej krajan Romell Glave.

    Nemec zvíťazil za 19,95 sekundy pred domácim Zharnelom Hughesom (20,16).

    Na treťom mieste skončili spoločne Eseosa Fostine Desalu z Talianska a Timothe Mumenthaler zo Švajčiarska, ktorí mali zhodný čas 20,26 s.

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      Domov»Atletika»Nemecký šprintér umlčal domáce publikum. Finále dvestovky ovládol s veľkým náskokom